Elba Marcovecchio, tras la propuesta de casamiento de Jorge Lanata: “¡Estoy muy feliz!”

La noticia inundó todos los portales este martes: Jorge Lanata anunció su casamiento con Elba Marcovecchio en la tapa de una famosa revista. Este miércoles, la futura novia habló del pedido de mano y, tras asegurar que fue el periodista quien le hizo la propuesta, confesó estar muy feliz.

Comenzaron a salir hace casi dos años y están más enamorados que nunca. Tanto, que el periodista, de 61 años, no quiso dejar pasar este año para hacerle la gran propuesta: “¿Te querés casar conmigo?”, le habría dicho él a su pareja semanas atrás. Casi sin poder creerlo, pero con una seguridad rotunda, la abogada aceptó y una boda “íntima” ya está en marcha: la unión se celebrará el próximo 23 de abril, con una ceremonia por iglesia y con una fiesta para 50 personas. “Van a ir sus ex”, reveló Nancy Duré desde el panel de Nosotros a la mañana en referencia a las mujeres que pasaron por la vida del conductor.

Si bien aseguran llevarse muy bien, hasta el momento la pareja no está conviviendo. “Ella vive en Retiro, en el piso de arriba de él”, aclaró Carlos Monti, mientras uno de los panelistas advertía que la convivencia no era un problema para ellos. Al parecer, ya no es un tema que los perturbe porque los novios decidieron dar el gran paso.

Desde Punta del Este, la abogada habló con el ciclo matutino de eltrece y contó cómo está viviendo este gran momento amoroso. “Gracias”, respondió a las felicitaciones del equipo que se alegraron con la noticia. “Estoy trabajando, pero igual desde acá todo es más relajado”, señaló Marcovecchio en referencia a cómo están atravesando los últimos días del año.

Respecto a la propuesta de casamiento, la letrada expresó: “¡Estoy feliz!”. “¿Te lo propuso él o avanzaste vos?”, le pregunto Monti por WhastsApp. “¡Nooo, él solito!”, aclaró. En cuanto a si tienen planes de agrandar la familia (ambos ya tienen hijos de matrimonios anteriores), la futura novia lanzó: “Hijo en común no. Perrito o gato puede ser” , leyó el periodista dando a entender que por ahora no piensan en sumar más integrantes a la familia ensamblada.

En noviembre de este año, en diálogo con el programa Intrusos, la pareja habló sobre la posibilidad de un casamiento inminente. Tras contar que se iban a Uruguay a descansar, el cronista del ciclo de espectáculos quiso saber sobre el estado de la pareja. “¿Cómo está la relación?” preguntó. “Fantástico, ¿yo qué te voy a decir?”, respondió la letrada. “¿Te gustaría casarte con él?”, indagó el periodista. “¿Me lo preguntás a mí?, respondió ella mientras Lanata soltaba una risa tímida. La abogada, entonces, no dudó: “Yo te contesto: sí, me gustaría”. “¿Y a vos, Jorge?”, insistió el cronista.

“No sé, ¡me acaba de pedir matrimonio! Le tengo que responder”. “¡Y respóndele ahora!”, le dijo el periodista. “Y, no sé si es momento este. En algún momento le respondo y te contamos”, concluyó Lanata en la nota. Finalmente, a poco más de un mes de esa entrevista, la propuesta ya es un hecho.

Lanata y Marcovecchio se conocieron por un tema laboral, durante una mediación que el periodista tuvo con Florencia de la V, a quien la abogada patrocinaba legalmente. Se vieron por segunda vez por un pedido suyo. “Fue por un tema profesional en el que estoy trabajando de temas de derechos de imagen”, contaba ella -quien formaba parte del estudio de Fernando Burlando, ahora abrió uno propio- en noviembre de 2020, cuando repasó en Los ángeles de la mañana el inicio del vínculo con el periodista y conductor. Ese encuentro fue suficiente para que surgiera el flechazo. “ Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento ”, remarcó. Y dijo: “Fue rarísimo, porque desde el primer día yo cancelé todo. ¿Viste que hay gente que te manda un chat? En la primera cena con Jorge cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”, confesó luego en diálogo con Intrusos.

La abogada, quien ha salido a hablar de la relación más que su pareja, también se explayó en una entrevista con LAM sobre quién dio el primer paso, y dejó entrever que fue el periodista. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, se limitó a decir, para luego confesar que se enamoró “desde el primer día”. Asimismo, Marcovecchio también elogió al conductor de Periodismo para todos. “Jorge es el hombre más maravilloso que hay, ¡aprendan! Es un amor”, subrayó. Y agregó que el periodista no escatima en “abrazos, contención y tiempo”.

“Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta. Estoy absolutamente feliz”, sumaba Marcovecchio.