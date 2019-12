Con esta foto anunciaban la vuelta de Casados con hijos al teatro Crédito: Instagram Dario Turovelzky

Luego de algunos pequeños idas y vueltas, finalmente se confirmó que el elenco de Casados con hijos volverá completo para la obra de teatro. Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo de Bellis y Érica Rivas están todos en la pieza teatral que llegará al Gran Rex el próximo año. La información fue confirmada oficialmente por Viacom, Telefe y RGB Entertainment, empresas detrás de la obra.

El pasado 17 de noviembre, anunciaron, con mucho entusiasmo, en redes sociales que Casados con Hijos tenía confirmado su regreso para el 2020. En ese momento, a pesar de la alegría inicial, la noticia se empañó ante la posibilidad de no contar con Érica Rivas, que en la serie interpreta a la aguerrida María Elena Fuseneco: un personaje clave en muchos gags y en la afilada interacción que suele tener con Pepe Argento (Francella). Por eso, la confirmación de la actriz generó un gran festejo e implicó el regreso completo del elenco. En su cuenta de Instagram, de Bellis, que interpreta al marido de María Elena, subió una foto con la actriz, y le dedicó un breve mensaje: "Mi almendrita bañada en chocolate".

En el momento en que se anunció la obra de teatro, Rivas había manifestado sus dudas iniciales con respecto a formar parte del proyecto, y en un diálogo con LA NACIÓN expresó: "Me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No solo por mi personaje, sino por toda la serie. ¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir. Eso me preocupa".

Flor Peña compartió su entusiasmo en redes sociales junto a Guillermo Francella Crédito: Instagram Flor Peña

Según informaron, el guión de la obra teatral será aggiornado a los tiempos que corren, y el foco de los chistes no será necesariamente el mismo de la televisión. De esa forma, se especula que Pepe no tendrá rasgos tan machistas y, de tenerlos, serán puestos bajo otra lupa. En tanto, Moni (Flor Peña) será una mujer firme en sus nuevos ideales. El libreto correrá por cuenta de Axel Kutchevasky y Diego Alarcón, la misma dupla de guionistas que escribió los episodios televisivos que Telefe transmitió originalmente entre 2005 y 2006, y que aún hoy repite con muchísimo éxito.

La venta de entradas para Casados con hijos en el Gran Rex comenzará hoy.