Julieta Cayetina Cajg está en pleno estreno de su papel de madre y como una mujer que dice lo que siente y aprende, hizo un dulce posteo desde su cuenta de Instagram en el que cuenta cómo vivió los primeros momentos con su bebé, Antonio, que tiene poco más de una semana.

"Durante todo mi embarazo, leí muchos (muchísimos) relatos de parto. Amaba hacerlo. Me hacían pensar, sentirme acompañada, poner en movimiento mis propios miedos. Rompí bolsa a las 6 AM, sin contracciones. Lo sentí como en las películas. Con mi pareja decidimos quedarnos en casa a esperar (hasta el tiempo que se nos permitiera por tema antibióticos). Vimos Toy Story 2. Comimos. Las contracciones nunca llegaron", escribió junto a una foto de ella y su bebé en el día del parto.

"Una vez internada, y sin dilatación, decidimos con los médicos empezar la inducción. Tres horas de un dolor extremo. Recuerdo morder a la partera después de gritarle: '¡Mátenme!'... mientras me rompía mi propia ropa de parto. Todo nuevo. Intenso. Estaba como en un tobogán sin entender que al final de todo llegaba Antonio. Era superarme. Nada más. No pensaba. Sólo sentía. Hasta que llega la anestesia. Y los pujos. Y el placer. Y esta cara del primer instante con mi hijo", escribió, en referencia al gesto de su rostro al abrazar a su bebé apenas nacido.

Para cerrar, hizo mención de su médico y de los cuidados que recibió de él: "Solo puedo agradecer. Principalmente a mi obstetra @nachoptomasone. Desde el primer día nos cuidaste tanto. Me escuchaste siempre. Me enseñaste. Me sentí completamente acompañada y contenida. ¡Gracias Nacho, querido. Y a tu equipo! Ojalá todos los bebitos lleguen al mundo con tanto amor".

Hace unos meses, cuando la actriz daba la noticia de su embarazo, también explicaba lo maravilloso que era para ella esperar un bebé ya que los médicos le habían dicho que no podría ser madre.

"En agosto [de 2018] me dijeron: ´Ni pienses en poder quedar embarazada así´, porque yo tengo endometriosis. Entonces, me iban a operar en octubre, pero el día de mi cumpleaños, el 4 de septiembre me hice un test de embarazo y dio positivo. No lo podía creer de la felicidad que tenía", había dicho Cajg a LA NACION en noviembre pasado.