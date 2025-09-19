“Censura flagrante”: Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel y apuntó contra Donald Trump

Desde que se conoció la decisión de la cadena ABC de cancelar el programa de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel Live, decenas de personalidades de los medios, el arte y la cultura se solidarizaron con el animador. En las últimas horas del jueves se sumó una de las voces más esperadas: la de Stephen Colbert.

En una improvisada conferencia de prensa que brindó antes de grabar su Late Show, el conductor catalogó la decisión que la cadena tomó como represalia a las declaraciones que Kimmel sobre la muerte del influencer de extrema derecha Charlie Kirk como un hecho de “censura flagrante”.

“Ahora bien, independientemente de lo que piensen, eso ya se ha hecho y esto es una debilidad. Es una censura flagrante”. señaló primero, refiriéndose a ABC. Y luego, agregó: “Con un autócrata no podés ceder ni un ápice. Jimmy, te apoyo a ti y a tu equipo al 100%”.

Stephen Colbert Getty

Por la tarde, una fuente le informó al Daily Mail que Kimmel, de 57 años, y Colbert, de 61, “buscan hacer algo juntos para luchar” contra la administración del presidente Trump, a la que responsabilizan por la cancelación de sus dos ciclos televisivos, dos de los más vistos de los Estados Unidos.

“Ninguno de los dos quiere que Trump gane de ninguna manera, y esto ha encendido un fuego extremo bajo el trasero de Jimmy para que siga diciendo las cosas como son y sea sincero consigo mismo”, afirmó la fuente.

El miércoles, un portavoz de la cadena le dijo a Page Six que el programa de entrevistas nocturno de Kimmel fue retirado del aire “indefinidamente” después de que hiciera comentarios sobre el fallecimiento de Kirk.

El conflicto entre Kimmel y ABC comenzó el lunes, cuando el conductor habló brevemente sobre la muerte del influencer de 31 años, afirmando que la “pandilla MAGA” (por Make America Great Again) de Trump estaba usando el asesinato para ganar rédito político. “Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”, dijo en directo.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Kirk, activista político de extrema derecha, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

Tras la noticia de la suspensión de Kimmel, el presidente norteamericano recurrió a las redes sociales para celebrar la “decisión” de la cadena ABC. “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, que ha cuestionado sus índices de audiencia, está cancelado”, escribió el líder republicano, de 79 años, en Truth Social el miércoles.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer”, añadió Trump. Y, haciendo alarde de sus supuestos conocimientos sobre arte y espectáculos, indicó: “Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores ratings que incluso Colbert, si cabe”.

Colbert, de hecho, fue el primer blanco del mandatario estadounidense. Trump pidió públicamente que lo dejaran sin programa, y su deseo se cumplió. A mediados de julio, el conductor criticó a Paramount, la empresa matriz de la cadena CBS, por haber llegado a un acuerdo extrajudicial con el líder republicano, luego de que Trump acusara a CBS News de haber editado maliciosamente una entrevista a la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

En aquel momento, Paramount estaba en proceso de completar una fusión con la empresa de entretenimiento Skydance, que requería la aprobación de la administración Trump, y al conductor le pareció sugestivo el arreglo al que el mandatario y la compañía arribaron en ese contexto.

La decisión de la cadena fue no renovar el contrato del conductor para el año próximo. Y, después de que trascendiera la noticia, Kimmel reaccionó a través de sus historias de Instagram y compartió un clip del último programa de su colega y escribió: “Te amo, Stephen”.

La respuesta de Donald Trump luego de que se levantara del aire el programa de Jimmy Kimmel

Si bien el presidente estadounidense puede anotarse dos victorias mediáticas, dejó en claro que tiene otros objetivos a voltear. En su escalada por señalar enemigos entre los animadores más importantes de late shows televisivos, este jueves Trump apuntó también contra Jimmy Fallon y Seth Meyers, a los que también pidió que los dejaran sin programa. “Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus ratings también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC!“, pidió el presidente estadounidense.