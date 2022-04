Chano Charpentier reapareció en el casamiento de Lanata, luego de haber estado internado en una clínica de Entre Ríos

Luego de haber pasado unos días en Entre Ríos, donde avanzó con su tratamiento médico y se realizó una serie de chequeos, Chano Moreno Charpentier reapareció en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. El exlíder de la banda Tan Biónica y el periodista de PPT son muy amigos, y si bien la internación del artista prendió las alarmas sobre su posible ausencia al gran evento, volvió justo a tiempo para ocupar su lugar en la mesa principal.

El primero en revelar la presencia de Chano en El Dok Haras, una finca ubicada en Exaltación de la Cruz muy cerca de su residencia, fue Diego Leuco. El periodista de eltrece compartió varias imágenes y videos en sus historias de Instagram, y en una de ellas se lo puede ver posando junto a Chano y al periodista Rolando Barbano. Chano ocupó un lugar en la mesa principal de los novios, donde compartió la velada con el expresidente Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada.

Un tratamiento prolongado

Hace unos días trascendió que Chano Charpentier había vuelto a ser internado en la provincia de Entre Ríos. Esta vez, su paso por la clínica Vida Sana Puiggari fue para ser monitoreado y dar continuidad a un tratamiento médico. En diálogo con fuentes cercanas al músico, LA NACION pudo confirmar que la internación ya estaba programada y es parte del tratamiento que el músico lleva adelante.

A finales del año pasado, Chano Moreno Charpentier dio algunos detalles de lo que hace en la clínica: debe realizar tareas domésticas (“Tuve que secar los platos y al mediodía hice ñoquis para todos mis compañeros, un compa me enseñó”, reveló en octubre) y concurrir a las charlas grupales con otros pacientes y psicólogos para hablar de las adicciones y de cómo superarlas. Allí, el músico trabaja sus “límites, algunos miedos y vínculos tóxicos”, según explicó tiempo atrás.

Su última aparición pública fue a fines de marzo cuando se presentó en el Teatro Gran Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y su performance generó preocupación entre sus fans. El cantante se olvidó la letra de algunos de sus hits y no se lo vio de la mejor manera arriba del escenario, algo que sus seguidores marcaron en Twitter.

Una noche de terror

La noche del pasado 25 de julio de 2021 Chano debió ser hospitalizado y permaneció varios días en terapia intensiva luchando por su vida tras recibir una herida de bala en el abdomen: le tuvieron que extirpar su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Además, los médicos debieron suturarle una perforación en el colon a raíz del incidente. En relación al hecho que lo llevó al hospital, sucedió cuando, como consecuencia de un brote psicótico, el policía Facundo Nahuel Amendolara disparó contra el cantante.

En agosto del año pasado, el artista grabó un video a horas de obtener el alta médica en el Hospital Otamendi, en el que le contó a sus fans que iba a ir a otro lugar para continuar su tratamiento. “Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no solo por mí sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, señaló.

“Ante cada momento difícil que tuve, me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje. Estoy feliz porque confío que lo mejor está por venir”, finalizó el cantante su mensaje.

El cantante estuvo internado en tres ocasiones y protagonizó episodios polémicos, como el choque múltiple por el que dañó a varios autos estacionados en la calle, en 2015. En cuanto al consumo de sustancias, en 2019 declaró: “Estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas. Dejé todo, pero es una lucha de todos los días. No es que uno corta y se acaban los problemas. Es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas”.