Charlie Sheen vuelve a trabajar con Chuck Lorre, el creador de Two and a Half Men: de qué se trata la nueva serie

Diez años después de que Chuck Lorre haya despedido a Charlie Sheen de Two and a Half Men, el dúo volverá a trabajar en un nuevo proyecto televisivo.

Según un informe de Deadline, el actor de 57 años regresará a la televisión en la primera serie de comedia que Lorre realizará para HBO Max, titulada How to Be a Bookie . La ficción será protagonizada por Sebastian Maniscalco, quien interpretará a un veterano corredor de apuestas cuya vida da un vuelco después de que las apuestas deportivas se legalicen, y Sheen será uno de los personajes recurrentes .

La serie coescrita por Lorre y Nick Bakay también está protagonizada por Omar J. Dorsey, Jorge García, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Maxim Swinton. Esta será la primera vez que Sheen y Lorre trabajan juntos luego de que el actor haya sido despedido y reemplazado por Ashton Kutcher en Two and a Half Men.

En aquel momento, Sheen se enfrentaba a una serie de luchas personales que lo llevaron a tener comportamientos erráticos. Incluso la estrella llegó a admitir que se arrepentía de la forma en la que actuó. En una acalorada disputa pública con Lorre, Sheen profirió insultos antisemitas y llamó “mierda” y “payaso” al creador de la comedia.

“Había 55 maneras diferentes de manejar la situación y elegí la número 56″, dijo a Yahoo Entertainment en febrero de 2021. “Creo que el crecimiento tiene que comenzar con una actitud completamente activa de mi parte”, reflexionó durante la entrevista en la que consideró que su comportamiento, en el pasado, fue “absolutamente juvenil”.

“Creo que fueron las drogas o los efectos residuales de las drogas y también fue un océano de estrés y un volcán de desprecio”, añadió el actor. “Yo estaba abrumado y mi cerebro no funcionaba bien. Decir que fue abrumador es una subestimación total”.

En la víspera del final de la serie, Lorre respondió a las especulaciones de que Sheen volvería para una última aparición, diciendo en ese momento que estaba agradecido por el papel que tuvo y cómo colaboró para el éxito de la tira. “Sería inapropiado no reconocer nuestro éxito con Charlie y lo agradecido que estoy y estamos”, dijo el creador de The Big Bang Theory en una rueda de prensa. “No tengo más que buenos sentimientos por esos ocho años y medio que trabajamos juntos”.

Los problemas de Charlie Sheen

En 2015, el actor contó en primera persona que tiene VIH y asumió ante las cámaras en The Today Show que se había entregado a las adicciones para “tapar sus miedos y dolores”. “Son tres letras difíciles de asimilar, es un punto de inflexión para mí, el alcohol y las drogas fueron las únicas herramientas que encontré para no pensar y eso solo lo empeoró”, confesó.

En entrevistas anteriores había revelado que desperdició casi toda su fortuna en noches de descontrol, llegando a gastar 130.000 dólares en un solo día. Aquel estilo de vida caótico consumió rápidamente su millonario patrimonio, y más de una vez vendió sus propiedades a precios irrisorios para pagar sus deudas.

En 2018 aseguró que había tomado la decisión de mantenerse sobrio por su bien y el de su familia. Se comprometió a ir a terapia, rehabilitación y también cambió su alimentación, lo que lo llevó a bajar de peso y mejorar su estado de salud general. Desde ese momento, no ha vuelto a tener escándalos públicos y pareciera, poco a poco, ir recuperando su vida, su familia y su trabajo.

LA NACION