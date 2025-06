Charlize Theron apuntó contra Jeff Bezos, Lauren Sánchez y su millonaria boda en Venecia: “Apestan”

Desde hace días que no se habla de otra cosa. Es que, sin dudas, la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez ha sido la boda del año. Ya desde que la pareja anunció su compromiso, hace dos años, que las expectativas se pusieron en marcha; expectativas que claramente fueron superadas: a lo largo de tres días, la ciudad de Venecia se llenó de glamour y famosos que no quisieron perderse este casamiento que, según trascendió, ha costado más de 50 millones de dólares.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos se casaron en Venecia Instagram Lauren Sánchez

Mientras que la lista de invitados incluyó nombres de la talla de Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Usher, Tom Brady, Orlando Bloom, Ivanka Trump y Sydney Sweeney, hubo otros famosos que no solo no fueron de la partida sino que además criticaron duramente al empresario de Amazon. El fastuoso evento, que generó mucha controversia en Italia, incluyó un lujoso cocktail de bienvenida, una fiesta de pijamas y la ceremonia principal en la isla de San Giorgio Maggiore, donde los presentes fueron sorprendidos con los shows de Matteo Bocelli y Ellie Goulding.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez salen del hotel para su recepción previa a su boda, en Venecia, Italia Luca Bruno - AP

Una de las que cuestionó duramente al magnate de los medios fue Charlize Theron. La actriz aprovechó su presencia en la fiesta anual del Proyecto de Extensión Charlize Theron en África (organización que invierte y promueve la salud y seguridad de los jóvenes en el sur de África para crear un futuro más equitativo para todos) para hablar al respecto. “ Creo que podríamos ser las únicas personas que no recibieron una invitación a la boda de Bezos. Pero eso está bien, porque ellos apestan y nosotros somos cool ”, dijo sobre el escenario del backlot de Universal Studios en Los Ángeles el pasado sábado.

Tras agradecerle a sus invitados por tomarse el tiempo para ser parte del evento “especialmente cuando el mundo parece que se está quemando”, la protagonista de La vieja guardia 2 continuó con un discurso que no sólo cuestionó a los recién casados sino a la política de Trump. “Aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos y en todo el mundo, estamos retrocediendo rápidamente. L a política migratoria ha destruido la vida de familias, no la de criminales; los derechos de las mujeres son cada vez más limitados; las vidas de las personas queer y trans se ven cada vez más erradicadas; y la violencia de género está en aumento . Esto no es sólo una cuestión política, es algo personal”, remarcó conmovida. Sus declaraciones rápidamente fueron ovacionadas con un fuerte aplauso, algo que Theron agradeció con un “Sí, que se jodan”.

"Aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos y en todo el mundo, estamos retrocediendo rápidamente. La política migratoria ha destruido la vida de familias, no la de criminales; los derechos de las mujeres son cada vez más limitados; las vidas de las personas queer y trans se ven cada vez más erradicadas; y la violencia de género está en aumento", remarcó Theron en su discurso UNIQUE NICOLE - AFP

Mientras la millonaria boda transcurría en Italia, la actriz repartía sus días entre sus actividades benéficas y la promoción de su nuevo film La vieja guardia 2 que desembarca en el catálogo de Netflix el próximo 2 de julio. En esta secuela, protagonizada por Theron, Kiki Layne, Chiwetel Ejiofor y Uma Thurman, Andy y su equipo de guerreros inmortales luchan con un propósito renovado y se enfrentan a una nueva y poderosa amenaza que pone en riesgo su misión de proteger a la humanidad.

Más críticas

Charlize no fue la única que opinó sobre esta excéntrica boda en Venecia. Olivia Munn también dejó entrever su pensamiento sobre este enlace aunque de manera indirecta. Un día después de la celebración, la actriz reaccionó a una publicación de Instagram de Mia Farrow elogiando a la exesposa del fundador de Blue Origin, Mackenzie Scott. “¡Qué increíble es MacKenzie Scott! (Primera esposa de Jeff Bezos y madre de sus cuatro hijos). A mediados de diciembre de 2024, había donado un total de 19.300 millones de dólares a más de 1.600 organizaciones benéficas", decía el posteo.

“Realmente increíble”, comentó Munn dejando en claro su postura. De hecho, en abril la directora fue noticia por criticar el vuelo espacial de Lauren Sánchez con Blue Origin que contó con la presencia de la cantante Katy Perry, la periodista televisiva Gayle King, la científica espacial de la NASA Aisha Bowe, la activista de derechos civiles Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn.

Las tripulantes de la misión al espacio organizada por Blue Origin. Blue Origin

En sus historias de Instagram, Munn compartió un carrusel de memes sobre esta misión espacial de 10 minutos organizada por la flamante pareja y criticó a las tripulantes femeninas que fueron parte de este viaje. “Sé que probablemente no sea lo más cool, pero hay tantas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo... ¿Qué van a hacer en el espacio? ¿Qué hacen ahí arriba? “, ironizó Munn en Today with Jenna and Friends.

Protestas en Venecia

Algunos residentes de esta ciudad italiana tampoco vieron con buenos ojos semejante ostentación por parte de Bezos. Antes de la boda, el grupo ambientalista internacional Greenpeace exhibió una gran pancarta dirigida al fundador de Amazon en la Plaza de San Marcos. “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”, decía el letrero.

Activistas del grupo "Rebelion Extinción" organizan una protesta contra el exceso de turismo y la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en Venecia, en la plaza de San Marcos. - - ANSA

“Jeff Bezos paga salarios de miseria a su personal y evade impuestos. Con razón puede permitirse cerrar media Venecia para su boda esta semana”, decía otro video en Instagram publicado por la organización. A su vez, otro grupo de protesta llamado “No Space for Bezos” se unió al reclamo: “Rechazamos la lógica explotadora que ve a la ciudad como una mercancía. Lo que nos preocupa aún más es un alcalde que prefiere vender Venecia en lugar de abordar los verdaderos problemas que enfrentan sus residentes: el aumento del coste de la vida, los precios de la vivienda y la despoblación del centro histórico”, le dijo un vocero a Page Six.

A pesar de las críticas y los reclamos públicos, el medio estadounidense aseguró que el matrimonio donó una importante suma de dinero a organizaciones benéficas locales meses antes de su boda. A su vez, la pareja le pidió a sus invitados que en vez de regalos hagan contribuciones a la ciudad sobre el agua para que “Venecia siga inspirando asombro durante las próximas generaciones”.