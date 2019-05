Charlize Theron habló de su presunta pelea con Angelina Jolie por Brad Pitt

Charlize dijo estar soltera, pero llamativamente no habló de su pasado. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2019 • 09:22

Durante varios meses hubo en Hollywood un rumor que aseguraba una feroz rivalidad entre Angelina Jolie y Charlize Theron . Todo comenzó el año pasado cuando se decía que luego de su divorcio, Brad Pitt había comenzado una relación con la actriz de Mad Max . Según se informó, a Jolie la noticia le había caído muy mal y por ese motivo la relación entre las intérpretes era muy tensa. Pero Theron aprovechó una entrevista en el ciclo Watch What Happens Live y desmintió rotundamente que existiera dicha enemistad.

Brad Pitt y Angelina Jolie formaron pareja durante varios años. Actualmente están separados. Fuente: LA NACION

Charlize quiso terminar con los rumores y expresó: "No la conozco mucho, solo la crucé en algunos eventos y ella siempre fue muy amable. Realmente no somos íntimas, no somos amigas ni salimos juntas, pero conmigo siempre se portó de forma adorable y muy cálida". Por otra parte, ella también confirmó que de momento se encuentra soltera.