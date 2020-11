Charlotte Caniggia criticó a Lola Latorre y Yanina Latorre le respondió en vivo

Charlotte Caniggia vs Yanina Latorre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 16:23

En medio del escándalo por la supuesta participación de Lola Latorre en una fiesta clandestina,Charlotte Caniggiacriticó a su compañera del Cantando 2020. Tras opinar que la producción del certamen debería echarla en vez de suspenderla,Yanina Latorre se enfureció en vivo y aprovechó para seguir aclarando lo sucedido con su hija.

"Lola tendría que ser echada no suspendida porque fue a una fiesta clandestina. Ustedes la tapan porque son angelitas y la mamá también. Nadie le cree que fue a buscar a una amiga, es una estupidez. Hay pruebas", comentó la mediática en una nota con Los ángeles de la mañana. Y enseguida apuntó contra la producción del ciclo de eltrece: "Las leyes deberían ser para todo el mundo. Que no tenga coronita porque la madre es angelita. Las cosas claras. Yo no voy a fiestas ni le falto el respeto a nadie".

Al escuchar las palabras de Charlotte, Yanina Latorre (que en el día de hoy se reincorporó al programa tras varias semanas de aislamiento) recogió el guante y le contestó en vivo. "Punto número uno: Ya expliqué, mi hija ya explicó, lo demás se hace en la justicia. La de la foto no es Lola sino lo diría. Agarraron a una chica disfrazada de Halloween que no es Lola, si quieren vayan a un perito", comentó cansada del tema.

Luego le dedicó unas palabras a la influencer. "Punto número dos: Charlottita de mi vida, hermosa de mi corazón, ponete a ensayar, a estudiar canto. En vez de mirar tanto a Lola que tiene 19 -vos a la misma edad hiciste las mismas cosas o peores, acordate- ponete a mirar tu carrera o lo que querés ser y seguí los consejos de tu mamá (...). La verdad me das lástima Charlotte", lanzó furiosa mirando a cámara.

Sin embargo, su enfrentamiento con la hija de Mariana Nannis quedó al margen cuando Ángel de Brito la invitó a hablar del tema que está en la agenda mediática desde hace una semana. Tras volver a aclarar que no era Lola la de la foto, la panelista aseguró que están publicando fotos que no son de esa noche para perjudicarla. "Mil veces te he pedido que me rescates de situaciones, sabés que siempre te digo la verdad de todo. Yo te aseguro que estoy diciendo la verdad, sino no estaría tan tranquila", le confesó al conductor.

Luego relató el paso a paso de su reacción al enterarse de lo sucedido: "Se fue cuando yo estaba durmiendo. No la vi ni llegar ni irse. Cuando me levanté, le dije: 'Saliste anoche, ¿no?' Porque estaba el auto estacionado en otro lugar. Me contó que fueron a buscar a una amiga a una fiesta y me minimizó el tema. Esto fue el viernes. Cuando vi la noticia el domingo, casi la mato. La reté, le dije de todo. El papá no estaba en condiciones de retarla porque está débil todavía, pero de los errores se aprende. Yo también tuve 19 años, también me mandé cagadas".

"Ella creyó que era Juana de Arco. Fue a buscar a una amiga. (...) Es chica, tiene 19 años y fue criada de otra manera. Me hago cargo, pero ya explicó, ¿qué quieren que haga? ¿Que la mande caminando de rodillas a Luján? No mató a nadie, no violó a nadie", agregó indignada mientras respondía las preguntas de sus compañeras.

Sin embargo, su relato se puso más picante cuando Karina Iavícoli dio a entender que no le creía. "¿Sabés qué es raro y queda poco probable en el relato de tu hija? Yo hablé con el policía que la notificó, ¿por qué mentiría un hombre que ni siquiera sabía que era Lola Latorre en el momento que la notifica? Ella estaba adentro con las amigas, según él. No suena creíble lo de la amiga. Si yo fuera ella mostraría los mensajes de la amiga", disparó la periodista.

Furiosa por la interpelación de su colega, la angelita redobló la apuesta. "Punto uno: lo va a explicar donde lo tenga que explicar. (...) no va a mostrar ningún mensaje ni nada por orden mía. El que quiere creer que crea. Acá está lleno de buchones y vigilantes", señaló a los gritos.

"Te he visto a vos decir un montón de cosas. Dejemos de exagerar. No hizo nada tan tremendo. Todos tuvimos 18 años, todos nos rateamos, se fumaron un porro, le dijeron a la madre que se iban a dormir con una amiga y se fueron con un tipo, ¡basta! Estaban esperando encontrar algo para pegarme a mí. Todos llamando a las amigas de Lola", se quejó Latorre. Mientras Iavícoli negaba haberse comunicado con las amigas de la adolescente, Latorre se mantuvo en su postura. "Sí, vos hablaste con la mamá de una amiga de Lola. Vos y una productora de acá también", reveló molesta.

"Yo no hablé con nadie. Mostrame ya el mensaje, no hablé con nadie sino se lo hubiese contado a Ángel", se defendió Karina entre gritos. Lejos de creerle, Latorre remató: "No muestro nada, lo muestro en la justicia".