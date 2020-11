Lola Latorre aseguró que no asistió a la fiesta clandestina en Mercedes Fuente: Archivo - Crédito: Tadeo Jones

2 de noviembre de 2020 • 11:59

Tras haber sido imputada por asistir a una fiesta clandestina en Mercedes, Lola Latorre rompióel silencio en Los ángeles de la mañana. Si bien confirmó haber estado en el lugar, la participante del Cantando 2020 asegura que no participó del evento para más de 500 personas que terminó con intervención policial.

"Creo que mi mamá lo explicó en sus historias. Lo de la Justicia que es un tema serio y lo sé, se está ocupando Fernando Burlando", comenzó la joven de 19 años antes de meterse de lleno en el tema. Nerviosa y preocupada, comenzó a relatar paso a paso lo sucedido este fin de semana. "Básicamente lo que pasó es que estaba acá, en mi casa de Pilar con dos amigas, y nos llama una amiga que había asistido a esta fiesta y fuimos a buscarla", contó.

Mientras repetía una y otra vez que ella no había asistido a la fiesta, continuó con su relato: "Llegué al lugar, me apersoné en la casa y busqué a mi amiga. Esta fiesta ni siquiera se llevó a cabo, no hubo música, ni nada de lo que están contando. Llegué muy temprano a buscarla, tipo 1.30, y ya estaba la policía. No hubo música ni gente bailando, era una fiesta clandestina pero nunca sucedió", expresó al tiempo que aseguró que ella no estaba ni invitada.

"Cuando entré me encontré con 12 camionetas de patrulleros. Era una entrada bastante larga. Busqué a mi amiga y la única forma de salir era dando nuestros datos pero nunca me imaginé esto. La policía me dijo que la única manera de salir era firmar una notificación con mis datos", agregó, tratando de explicar por qué figura como que estuvo presente en el lugar.

Tras hacer una especie de mea culpa, Latorre aseguró que jamás imagino que esto podía suceder. "Mi amiga se asustó porque estaba la policía. Obviamente no iba a llamar a su mamá para que la busque porque era una fiesta clandestina. No sé en qué cabeza cabe, ni siquiera le avisé a mi mamá. Ahora me doy cuenta y le pedí disculpas a mi mamá y a mi papá, que los metí en este quilombo. Ni siquiera les avisé y me cagaron a pedos. Jamás pensé que iba a terminar en esto. Lo hice de inconsciente y boluda", confesó.

En cuanto a las críticas por haber salido de su casa cuando recientemente se está recuperando tras contraer Covid-19, expresó: "Soy consciente de que tuve Covid y lo contagie a mi papá. Igual desde el miércoles 28 ya tengo el alta y podía salir de casa normal. De hecho soy la única de casa que salía para hacer compras".

"¿Sabés que te pueden echar del Cantando, no?", preguntó Ángel De Brito, cuestionando su proceder. "Si lo sé. No hablé con nadie todavía, obvio que pienso hablar hoy. Ayer dijeron muchas cosas, mostraron videos de otras fiestas. Me muero si me quedo sin el Cantando, es mi trabajo", lanzó mientras pedía nuevamente disculpas a su familia.

Con el antecedente de Pablito Ruiz, la producción del certamen de canto está analizando la continuidad de Latorre en el reality. "Mi caso no es el mismo que Pablito Ruiz. El sí fue a una fiesta, yo no. Hablé con Lucas [Spadafora]. Me dijo que esté tranquila. Que cuente mi versión y explique lo que pasó. Obvio que quiero cuidar mi lugar y voy a pedir disculpas", concluyó.