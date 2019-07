En una entrevista televisiva, el célebre guitarrista de Soda Stereo contó, además, cómo fue su último encuentro con Gustavo Cerati

Es nada menos que un tercio de Soda Stereo y por eso uno de los músicos argentinos más conocidos en toda América Latina. Para hablar de sus experiencias junto a Gustavo Cerati y Zata Bossio, pero también de su rol de músico solista y de militante por la concientización de cambio climático, Charly Alberti se prestó a ser entrevistado por Marcelo Longobardi en CNN. Sin embargo, el gran protagonista de la nota fue otro: el Elefante Trompita.

"Tengo un padre músico muy reconocido, Tito Alberti, que es un gran baterista de jazz", le contó al conductor. Entonces, Longobardi lo interrumpió: "Además es autor de un famoso tema infantil". Y ese comentario dio pie a una graciosa anécdota.

"Te voy a contar la historia y no la vas a poder creer", adelantó Alberti. Y la contó, nomás: "Yo me enteré a los 18 años que la canción era de mi papá. Él no lo quería contar porque le parecía 'un quemo' que un gran músico de jazz como él haya hecho ese tema".

Entre risas, siguió: "Se lo dio a alguien para que lo interprete y, vamos, yo crecí en los colegios cantando 'El elefante Trompita' sin saber que el autor era él. Mi papá un día me lo blanqueó, a mis 18 años", rememoró, en medio de un ataque de risa.

"Le dije: '¡Me lo hubieses dicho antes! Hubiese incrementado mi admiración!'", cerró la anécdota.

El baterista contó, además, que Chris Martin, el líder de Coldplay, es fan de Soda Stereo y reveló cómo fue su último encuentro con Cerati. "Él estaba conectado y monitoreado. Llegamos (con Zeta) y el médico nos dice: 'Los dejo entrar y los dejo solos'. Eso era lo que nosotros también queríamos, poder estar un momento a solas con él. Le empezamos a hablar. Yo le agarré la mano y, de golpe, empieza a sonar todo. Vinieron los médicos corriendo a ver qué había pasado y, evidentemente, algo estaba pasando. Fue muy fuerte", rememoró emocionado.