Soda Stereo, quinta fecha en el Movistar Arena: cómo sacar las entradas

Soda Stereo sumó una nueva presentación en el Movistar Arena luego de que se vendieran todas las entradas para los conciertos del 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 de junio. La banda formada ahora por Charly Alberti y Zeta Bossio, tras la muerte de Gustavo Cerati, brindará un quinto concierto de su show “Ecos” el 10 de junio en el mismo microestadio.

La legendaria banda, referente indiscutido del rock en español, continúa batiendo récords y convocando multitudes. El éxito de “Ecos”, cuyas funciones quedaron agotadas en cuestión de horas, obligó a sumar un quinto show en el Movistar Arena, en lo que promete ser un espectáculo especial para los más nostálgicos.

“La banda que cambió para siempre la historia del rock en español vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más, nos invitan a vivir una experiencia única donde lo imposible se hace real. No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo. Una cita ineludible con la vanguardia, la emoción y las canciones que unieron a generaciones enteras", aseguró la banda.

Hay una expectativa creciente por ver el regreso de la banda (Foto: @sodastereo)

El recital tendrá lugar en el Movistar Arena. Los clientes del Banco Galicia cuentan con la posibilidad de pagar los tickets en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa. El precio arranca en los $60 mil.

La venta se realiza exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, con el fin de asegurar una compra confiable y sin riesgos.

La banda informó a través de su cuenta de Instagram que también realizarán en el futuro presentaciones en Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España, por lo que recomendaron a los fanáticos internacionales que estén atentos a cuando salgan las entradas.