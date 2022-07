Chechu Bonelli se muda a Miami con su familia: “Ya está todo encaminado”

A la partida de Eugenia China Suárez y Rusherking con destino Montevideo, Uruguay, se sumó este mediodía otra famosa que se va a vivir al exterior. Así lo contaron en Socios del Espectáculo, por eltrece, aunque no revelaron los motivos de la repentina decisión.

“ Famosa, muy famosa ella como él, están proyectando ya su viaje para instalarse de forma definitiva. En principio en Miami. Van a viajar el mes que viene, en agosto, o sea que ya está todo encaminado ”, adelantó Luli Fernández la información en forma de enigmático. De inmediato, develó el misterio: “Estamos hablando de Chechu Bonelli”.

Chechu Bonelli y Dario Cvitanich construyeron una gran familia juntos instagram @chechubonelli

Bonelli, quien hace pocos días confirmó que está embarazada luego de la repentina y triste noticia de la muerte de su papá, ahora sorprendió con este cambio de rumbo acompañada por su pareja, Darío Cvitanich, y sus dos hijas, Carmela y Lupe.

“Encaran nuevos rumbos con Darío, quien ya había hecho la carrera de director técnico, y que se retiró del fútbol como jugador”, agregó Fernández en referencia al exdelantero de Banfield y de Boca Juniors. “Ella que es figura de ESPN, terminaba su contrato ahora, a fin de mes, y la habían contactado para renovárselo porque estaban super contentos con ella, pero bueno... Dio la noticia de que se va a vivir afuera”, detalló Fernández, quien no dudó en hacerle llegar sus mejores buenos deseos a su colega para este nuevo proyecto que emprende.

El dolor en momentos de felicidad

Luego de contar que con Cvitanich esperan su tercer hijo, Chechu Bonelli debió afrontar uno de los momentos más duros de su vida: de forma repentina murió su papá. Con sentimientos encontrados, la modelo compartió su sentir en sus redes sociales.

“Hoy me desperté necesitando tus abrazos, tus llamados, tus consejos y ese ‘yo también te amo, hija’. Lo único que siento es una tremenda tristeza y mucho, mucho dolor. Sé que el tiempo ayudará a sanar todo esto. Fuiste el mejor papá del mundo entero, acompañándome a sol y sombra en cualquier parte del mundo”, escribió Chechu junto a una foto con su papá en su cuenta de Instagram.

“Me quedo con todo lo que me enseñaste en esta vida, pa. Prometo honrar tu apellido y hablarle a #lupita, a #carme, y al bebé que está en camino de vos siempre. Te amo y te amaré eternamente, Pupi. Agarrá a mamá fuerte de la mano y recorran juntos el cielo”, completó.

Unos días después, junto a una serie de fotos en donde se la ve plena y feliz mostrando su pancita, la periodista deportiva volvió a hablar de su papá: “Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar. ¡Estos últimos 3 meses fueron durísimos! ¡Sucedieron tantas cosas! Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras. Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran… aunque no sea fácil ”.

“Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar. Hoy vuelvo a ESPN y tengo muchas novedades para contarles. Se vienen cambios lindos... Pero eso se los contaré más adelante”, completó, y dejó entrever la noticia de la mudanza que confirmaron este jueves en Socios del espectáculo.