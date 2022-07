Éxodo de famosos: ¿La China Suárez se va del país con Rusherking?

La China Suárez y Rusherking están cerca de dar un paso más en su incipiente y muy acaramelada relación. Es que según revelaron en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la actriz y cantante se va a instalar por un tiempo en Uruguay por motivos laborales y el trapero la va a acompañar en este nuevo desafío en su carrera.

El encargado de dar la información fue Guido Zaffora. Invitado a la mesa del envío de chimentos como panelista, el periodista reveló que La China tiene muchos proyectos laborales en varias partes del mundo y no solo en España, en donde estuvo también viviendo unos meses durante el último tiempo en su faceta de actriz.

“Esta ida a Uruguay es una ida ya pensada y consensuada con su pareja, Rusherking, de quien está muy enamorada”, explicó Zaffora, pero de inmediato agregó que la partida no es vista con tan buenos ojos por sus exparejas: Nicolás Cabré, con quien tuvo a Rufina, y Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. “Nicolás, en su momento, cuando La China había pensado en irse a vivir a España, fue quien puso el parate”, reveló y reflotó un viejo conflicto de la familia de la actriz.

“Acá, igual, no es una mudanza definitiva”, intervino Maite Peñoñori. “Alquilaron ya una casa juntos, en uno de los barrios más top de Montevideo, en un barrio semicerrado que se llama San Nicolás. Alquilaron una casa juntos ahí con Rusherking y tienen pensado ir por varios meses, pero ir y venir”, agregó.

La China Suárez y Rusherking, muy enamorados Instagram: @sangrejaponesa

“¿Por qué se van los dos a Montevideo?”, quiso saber Virginia Gallardo. “Tiene que ver con proyectos laborales de ella”, respondió Peñoñori y agregó que él también es muy exitoso y podría trabajar desde el país vecino. Luego, explicó que en la televisión uruguaya quedaron muy contentos con la participación de la ex Casi Ángeles en el programa La Máscara.

¿Ya lo había adelantado Rusherking?

Hace unos días y recién llegado de México, Rusherking pasó por el estudio de Radio Urbana Play y cantó junto a Alejandro Lerner algunos de sus temas. A la salida, el cantante de trap habló con Socios del espectáculo sobre su relación con La China Suárez y sus vacaciones en la Riviera Maya.

Tanto a nivel profesional como personal, Rusherking, de 22 años, está atravesando uno de sus mejores momentos. Si bien circularon rumores de que habría planes de convivencia con La China Suárez, el cantante no hizo referencia al tema pero sí habló de sus vacaciones en México junto a la actriz: “Me fui de vacaciones, descansé, todo tranquilo. Ahora volvimos a trabajar, así que muy contento”, reveló sin querer dar detalles.

La China Suárez y Rusherking se mudarían a Montevideo

“¿Cómo está ese amor con La China?”, indagó la cronista del ciclo de chimentos de eltrece, intentando saber algo más. Entre risas y con algo de timidez, el cantante confesó: “Muy bien, está muy bien”. Y ante la insistencia de la periodista, mostró su incomodidad: “¿Qué más querés saber? Ya está. Estamos muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Vos estás bien?”, le preguntó intentando cambiar el foco de la entrevista. Tras averiguar sobre el estado sentimental de la notera, Rusherking intentó hacerle gancho con su hermano y la invitó a ver su próximo show.

A finales de mayo, Rusherking -cuyo nombre real es Thomas Nicolás Tobar- habló abiertamente sobre su relación con la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, durante su paso por el programa PH: Podemos hablar. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera... estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven, luego de dar un paso al frente cuando pidieron que avancen aquellos que la están pasando bien en el amor. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, agregó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber Cristina Pérez, otra de las invitadas. “Como es conmigo me enamora mucho”, respondió él.

Ante la insistencia del resto de los invitados, Thomas relató como se conocieron con Suárez y quien dio el primer paso. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, explicó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

La China Suarez con su hija Magonilia en un recital de Rusherking Gerardo Viercovich

Ese momento marcó un quiebre y dio paso a un encuentro. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató y reconoció que “la primera noche de amor fue acá”, no en España.

A pesar de haber estado en pareja durante mucho tiempo con María Becerra, Rusherking no estaba acostumbrado al acoso mediático. “Tuve la mala suerte de que me pasó lo de los Martín Fierro, que me grabaron cuando estaba ahí en una, pero no me gusta exponerme y menos en una fiesta. Estar ahí con alguien que recién estoy conociendo me parece mucho”, explicó sobre el momento en que su romance con la actriz pasó de ser un rumor a una confirmación.