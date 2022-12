La famosa argentina que fue mamá otra vez y dio detalles del parto: “Pasamos a la final y terminamos en la guardia”

escuchar

El 13 de diciembre, la selección nacional concretó su paso a la final del Mundial tras un arrasador triunfo ante Croacia. Apenas terminado el partido, la alegría invadió cada rincón de la Argentina y llenó los corazones de millones de hinchas. Pero, para Chechu Bonelli a la felicidad de la victoria se le sumó algo aún más especial: el nacimiento de Amelia, su tercera hija junto a Darío Cvitanich. La periodista confirmó la noticia a través de sus redes sociales y compartió un emotivo escrito en el que dio los detalles del parto que, originalmente, tendría lugar el primero de enero.

Chechu Bonelli fue mamá y dio detalles del parto: “Pasamos a la final y terminamos en la guardia”

Poco más de una década atrás, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich blanqueaban su noviazgo ante el público y, apenas un año después, recibían a su primera hija. Ahora, con una familia creada y un proyecto de vida juntos, celebraron la llegada de Amelia, quien pasó a ocupar el rol de la más chica de la casa. La periodista y el futbolista son padres de Lupe y Carmela, de nueve y seis años respectivamente.

Para dar a conocer la noticia, Bonelli publicó un dulce video en su perfil de Instagram en el que recopiló los momentos posteriores al parto. Registró el encuentro entre sus dos hijas mayores con la recién nacida, mostró detalles de su internación -la cual atravesó en compañía de su pareja- e incluso le habló a la cámara para enviarle un mensaje a la bebé. “Nos internamos a las dos de la mañana, te estamos esperando. Así que, cuando quieras”, dijo.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli son padres de Carmela, Lupe y Amelia Instagram

Asimismo, acompañó la filmación con un extenso escrito en el que relató los pormenores del nacimiento. “¡Welcome Amelia Cvitanich Bonelli! Pensar que tenía fecha para el primero de enero como el día en el que había nacido el nono Juan Carlos. Me acuerdo que cuando le conté a papá la fecha probable de parto me dijo: ‘me va a sacar el protagonismo de cumple’. Sabías que también tu hermana Carmela, cuando te hablaba en la panza, te pedía que no nacieras el 20 porque ese era su día”, comenzó.

“Fuiste tan buena y prolija hija que elegiste vos el propio día de tu nacimiento sin opacar a los demás. El día en el que la selección nos regaló la alegría de pasar a una final del mundo ya me sentía mal físicamente, de madrugada los dolores se intensificaron y fue así que terminamos en la guardia: ‘Si en unas dos horas dilatás un poco más, te dejamos internada’ me dijo la doctora”, continuó.

Chechu Bonelli dio detalles del nacimiento de su tercera hija en un sentido posteo

Fiel a su profesión como comunicadora, no ahorró en detalles al momento de describir la secuencia. “Desde las dos de la mañana hasta las 18.50 del 14-12-22 hicimos un laburo impecable en equipo. Este año fue durísimo para mí y, sin embargo, siento que vos fuiste la encargada de traer magia y abrirme los ojos para entender que nada es perfecto y que nadie está exento de nada. Trajiste más amor a esta familia que te ama con locura”, manifestó.

Emocionada, agregó: “Gracias hija por todo lo que me enseñaste desde la panza y por todo lo que te queda aún por enseñarme. Arranquemos con esta aventura de a cinco. Ahora los números impares me gustan más”. A modo de punto final, dijo con humor: “Y ya que estás acá, tráete la copa”.

La publicación acumuló más de 12 mil Me Gusta y la sección de comentarios se llenó de felicitaciones y buenos deseos de parte de amigos y colegas. Entre ellos, se destacaron los mensajes de Mery del Cerro, Natalie Weber, Germán Cano y Bárbara Blanco.

