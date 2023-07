Cher anunció su curioso y más reciente emprendimiento: “Sí, esto es real”

escuchar

A sus 77 años, Cher ha logrado cumplir muchas metas profesionales; sin embargo, todavía tiene desafíos a los que apostar. La actriz y cantante anunció en las últimas horas que se probará como emprendedora dentro del mundo gastronómico con su propia línea de helados.

El domingo, la cantante anunció en un posteo de Instagram que lanzará este nuevo proyecto. “Esto es real”, le aseguró a sus fans. La estrella publicó un breve vídeo mostrando un camión de helados de color naranja y rosa brillante, con fotos en blanco y negro de ella misma disfrutando de un cucurucho. El nombre de la marca, “Cherlato”, aparece en el lateral en grandes letras azules brillantes .

“Sí, esto es real... Voy a lanzar mi helado”, escribió Cher. “Atención, Los Ángeles”, advirtió antes de afirmar que todavía hay mucho “más por venir”.

En la publicación original de la cantante, la misma artista contó que lleva mucho tiempo trabajando en la fabricación del famoso postre. “ Todo empezó hace 5 años y ahora por fin está ocurriendo ”, dijo. En el Instagram oficial de Cherlato, el primer posteo reveló que Cher colaboró con la empresa neozelandesa de helados Giapo, conocida por fabricar helados en instalaciones sin gluten.

“La culminación de un viaje de décadas para encontrar los helados más frescos y sorprendentes del mundo, Cherlato lleva esas sensaciones gustativas a las calles de Los Ángeles”, comienza el escrito que acompaña a la primera foto de la marca. “Hace unos años, Cher conoció a Giapo y juntos pensaron, probaron, experimentaron y finalmente concibieron Cherlato, las creaciones de helado más atrevidas y frías que jamás haya tenido Los Ángeles. Si te gusta el helado, te encantará Cherlato”, aseguran.

En otra publicación se comprometen a ofrecer lo mejor de California en cuanto a calidad. “Desde las abundantes granjas hasta los huertos bañados por el sol, nos abastecemos de nuestros ingredientes localmente para garantizar la experiencia de helado más fresca y sabrosa que jamás hayas tenido. Nos hemos asociado con agricultores y artesanos locales que comparten nuestra pasión por la calidad y la sustentabilidad. Con cada cucharada, no solo te estás dando un capricho dulce; estás saboreando la esencia de los vibrantes sabores de California y apoyando a nuestras comunidades locales”, revelan.

Suerte en los negocios y en el amor

En noviembre del año pasado, a través de su cuenta de Twitter, Cher le contó al mundo que estaba enamorada y “en una relación”. La cantante confirmó así su romance con el productor musical Alexander Edwards, de 36 años, y despertó una catarata de comentarios y opiniones de personas cuestionando el noviazgo.

Una foto de su pareja y un emoticón de corazón junto a la palabra “Alexander” fue lo único que necesitó para revelar su estado sentimental. La estrella también contó que la trataba “como a una reina” y se deshizo en halagos hacia el productor.

La cantante contó que conoció a Edwards durante la Semana de la Moda de París, en octubre. “No nos defiendo. Los que odian van a odiar siempre... No importa que seamos felices y no molestemos a nadie, respondió ante las críticas recibidas por la diferencia de edad entre ellos: “El amor no sabe de matemáticas” , aseguró.

Alexander es el vicepresidente del departamento de Artistas y Repertorio de la compañía musical Def Jam, que cuenta con artistas como Rihanna, Justin Bieber, 2 Chainz, DMX y Jhene Aiko entre sus filas. Nacido en Oakland, California, en 1986, el productor también ha hecho apariciones en Keeping Up With The Kardashians, el reality show de la popular familia norteamericana.

Sin embargo, la relación duró poco: en mayo de este año, TMZ aseguró que la intérprete de “Believe” había puesto fin a su relación con Alexander Edwards y que se encontraba nuevamente soltera.

Cher estuvo casada con Sonny Bono de 1964 a 1975 y con Gregg Allman de 1975 a 1979. En la década de 1980, salió con varios hombres más jóvenes que ella, entre quienes figuraban Val Kilmer, Tom Cruise y Rob Camilletti.

