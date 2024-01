escuchar

La semana pasada, Cher presentó ante la justicia los papeles para la tutela de Elijah Blue Allman, de 47 años. La actriz y cantante asegura que su hijo menor no está en condiciones de administrar su dinero, por su conocida adicción a las drogas. Su jugada no le cayó muy bien a su exnuera, Mariangela King, quien este lunes apuntó contra ella en una entrevista.

En principio, la mujer volvió a insistir en que Cher “arrojó a su hijo en un centro cerrado” en México hace unos meses. En diálogo con Page Six, King afirmó que la cantante de “Believe” y su familia la “excluyeron históricamente” de la toma de decisiones con respecto al cuidado de Allman. Además, insistió en su teoría de que fue Cher quien “secuestró” a su hijo para llevarlo a rehabilitación y lo colocó en una “jaula cerrada” en lugar de una instalación “legítima y operada éticamente”.

“Siempre he sido una defensora de la sobriedad de Elijah. Lo que no me parece bien son los establecimientos que me excluyen a mí, su esposa, de ser parte del tratamiento de Elijah y de su esperanzadora recuperación”, indicó King, conocida artísticamente como Queeny King. Y agregó: “ No estoy de acuerdo con las rehabilitaciones improvisadas y poco éticas que se aprovechan al máximo de las familias en situaciones desesperadas y buscan explotar de manera fraudulenta a las compañías de seguros por servicios no prestados ”.

King, de 36 años, también indicó que “no estaba de acuerdo” con que Allman “fuese obligado” en octubre a “participar en un régimen de medicina alternativa” que lo instó a dormir detrás de “una jaula cerrada con otras seis personas”. También niega haber “permitido” alguna vez el abuso de sustancias de Allman y sostuvo que ella nunca “ha sufrido ningún tipo de abuso de sustancias, problemas de salud mental o adicción”.

Según explicó, existió “un patrón claro de ser arrasada y socavada repetidamente a lo largo de los 10 años de matrimonio”, pero a pesar de eso, King rechaza la idea de que es incapaz de cuidar a su marido o tomar “decisiones médicas o financieras” con solidez. Por eso, siente que la tutela pedida por Cher “es profundamente inquietante”. “ Mi silencio fue percibido erróneamente como debilidad, pero en realidad lo único que busqué fue mantener mis asuntos en privado ”, explicó.

El 28 de diciembre, Cher solicitó ante la justicia la tutela de Allman. Según documentos presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la artista busca ser la única curadora del patrimonio de su hijo, alegando que es “ sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros ”.

En concreto, el documento establece que aunque Elijah debía recibir activos de su fideicomiso antes de fin de año, se “necesita urgentemente un curador para proteger sus activos de pérdidas o lesiones” porque “actualmente no puede administrarlos debido a problemas graves de salud mental y abuso de sustancias”. En el mismo escrito, la actriz indica que King no es apta para ser su tutora porque “su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental”.

“Él tiene derecho a distribuciones periódicas de su fideicomiso, pero dados sus continuos problemas de salud mental y abuso de sustancias, a su madre le preocupa que cualquier fondo del que disponga se gaste inmediatamente en drogas, dejando a Elijah sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en riesgo su vida ”, explica el documento.

En octubre, Cher se sinceró sobre la relación con su hijo, luego de que circularan rumores que indicaban que había contratado a cuatro hombres para sacarlo por la fuerza de una habitación de hotel de la ciudad de Nueva York. La versión surgió de la presentación que King realizó en medio de su juicio de divorcio.

En los documentos judiciales, King, de 36 años, alegó que la superestrella contrató a los hombres para sacar a Allman, cuyo padre es el fallecido músico Gregg Allman, de su habitación porque ella y su esposo estaban tratando de reconciliarse. Según King, en el momento del incidente ambos llevaban “12 días solos en Nueva York trabajando en el matrimonio” y uno de los cuatro hombres que entró en su habitación le dijo que los había contratado la ganadora de un Oscar, un Grammy, un Emmy y varios Globo de Oro.

“Desde agosto de 2022, me han dicho que no puedo ver ni hablar con [Allman], quien actualmente se encuentra encerrado en un centro de rehabilitación que no me ha sido revelado. También me dijeron que no tiene acceso a su teléfono”, aseguró en otro momento de su declaración. “Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que él esté bien y quiero lo mejor para mi esposo”, terminaba King la declaración presentada en la Corte Superior de Los Ángeles (California).

