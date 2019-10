Chris Hemsworth y Elsa Pataky quieren a Miley Cyrus lejos de Liam Hemsworth Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Tras la ruptura de Miley Cyrus con Kaitlyn Carter, Chris Hemsworth quiere que su excuñada se mantenga alejada de su hermano Liam Hemsworth para que el joven pueda sanar las heridas de su corazón y que no se ilusione nuevamente con ella. Razón por la cual el actor de Thor y su esposa, Elsa Pataky, le enviaron un mensaje de texto bien claro, según informaron fuentes cercanas a la pareja a RadarOnline.com.

"Ellos son los que recogen las piezas. Y felizmente harán cualquier cosa para proteger a Liam, incluso excluir a Miley de la vida de Liam", dijo una fuente a RadarOnLine. Es que Liam volvió a Australia para estar cerca de su hermano después de haberse divorciado de Cyrus en medio de rumores que indicaban que ella lo habría engañado con Carter antes de separarse. Recordemos que después de que cada uno tomara su propio camino, la cantante fue vista con la famosa instagramer en diferentes ocasiones.

Por otra parte, según la fuente, Chris y Elsa estarían enojados con los rumores que desató el nuevo hit de Cyrus en el cual habla de una separación en medio de alcohol y drogas, "Slide Away". A raíz de la difusión del tema, muchos empezaron a especular con que ese era un mensaje para Liam por lo que le echaba a él la culpa de su decisión de terminar con el matrimonio.

"La canción de ruptura, la campaña de desprestigio que implica el dar a entender que tiene problemas de adicción, y los mensajes de texto que ella le envía al azar, todo es irritante para ellos. Recibieron a Miley con los brazos abiertos a pesar de que ella era demasiado salvaje e inmadura para su grupo de amigos, y ahora se sienten traicionados por su comportamiento", explicó la fuente.

Además, según Radar, el hermano de Liam y su esposa mediaron para que Cyrus no se acerque al actor. "Le han transmitido ese mensaje en un texto redactado de manera fuerte. Miley estaba realmente sorprendida de que Chris y Elsa le hubieran dicho en términos inequívocos que se mantuviera alejada de su hermano y que lo dejara sanar".

¿Las indirectas de Miley?

Un mensaje de Miley Cyrus generó especulaciones sobre si la cantante está buscando acercarse a su exmarido

La semana pasada, Miley publicó una foto de ella y sus dos mascotas en sus historias de Instagram en la que decía: "Feliz domingo para mis dos perros mugrientos y para mí. Despertarme rodeada de animales es mi manera favorita de arrancar una mañana. Inmediatamente me recuerdan lo que es el amor incondicional. Lo mejor de los animales es que a ellos no les importan los detalles. Ellos viven por la regla de oro: amar y ser amados. Nada más que eso. Nada de andar preguntando sobre riqueza, carrera, talento, raza, sexo o edad. Ellos te devuelven su amor multiplicado por cien, y lo único que piden a cambio de ser cuidados es lealtad, seguridad y confianza (me hacen acordar a alguien)".

Esto disparó las alarmas de sus fans quienes comenzaron a especular que el destinatario de la última frase podría ser Liam, aunque también la artista podría estar refiriéndose a Carter. La cantante, además, compartió otras imágenes en las que solo escribió: "Las despedidas nunca son sencillas, pero qué se le va a hacer".