Miley nuevamente soltera. Crédito: Twitter

29 de septiembre de 2019 • 23:27

El año 2019 es una de cal y una de arena para Miley Cyrus. La exitosa cantante atraviesa un gran momento profesional y sigue firme como una de las voces más populares de la música mundial, pero su vida amorosa no deja de atravesar momentos de mucha turbulencia. Y por ese motivo, Miley redactó un misterioso mensaje marcado por la nostalgia.

¿Miley y un mensaje en clave para alguien de su pasado?

En una de las historias que publicó a su cuenta personal en Instagram, la exprotagonista de Hannah Montana subió una foto con sus mascotas y escribió: "Feliz domingo para mis dos perros mugrientos y para mí. Despertarme rodeada de animales es mi manera favorita de arrancar una mañana. Inmediatamente me recuerdan lo que es el amor incondicional. Lo mejor de los animales es que a ellos no les importan los detalles. Ellos viven por la regla de oro: amar y ser amados. Nada más que eso. Nada de andar preguntando sobre riqueza, carrera, talento, raza, sexo o edad. Ellos te devuelven su amor multiplicado por cien, y lo único que piden a cambio de ser cuidados es lealtad, seguridad y confianza (me hacen acordar a alguien)".

Esa última frase en la que Miley asocia el amor de sus mascotas con el de alguien más, rápidamente disparó las alarmas de sus fans, quienes comenzaron a especular con que podría tratarse de Liam Hemsworth, de quien se separó hace solo algunas semanas. La artista también podría estar refiriéndose a Kaitlyn Carter, la joven con la que formó pareja inmediatamente después de su divorcio, pero de quien también se distanció hace menos de una semana. De momento, la respuesta a esa pregunta solo la tiene la propia Miley.

Mientras disfruta de un descanso en su ajetreada vida laboral, la cantante también mostró su lado más despreocupado al compartir otras imágenes en las que solo escribió: "Las despedidas nunca son sencillas, pero qué se le va a hacer".