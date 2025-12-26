La policía de la ciudad de Riverside, California, confirmó la situación de calle del intérprete Tylor Chase tras la difusión de registros audiovisuales en la plataforma TikTok. El hombre de 36 años mantiene contacto semanal con equipos de asistencia social, pero declina los traslados a refugios temporales de la zona.

Quién es Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que ahora vive en la indigencia

El actor Tylor Chase logró reconocimiento internacional por su interpretación de Martin Qwerly en la serie de televisión Ned’s Declassified School Survival Guide. Participó en tres temporadas de esta producción de la señal Nickelodeon, donde su personaje destacaba por su verborragia y sus intervenciones cómicas. También integró los elencos de otras ficciones como Everybody Hates Chris y el filme Good Time Max.

Tras el final de la serie juvenil, el joven se alejó de los grandes sets de grabación y buscó nuevos rumbos creativos. En los años posteriores, Chase mantuvo presencia en la plataforma YouTube y exploró la escritura de poesía enfocada en temáticas de salud mental.

Su figura regresó a la atención pública este diciembre debido a videos captados por transeúntes. En esas imágenes, el hombre camina por la vía pública con un aspecto muy distinto al de su época como figura infantil. La viralización de este contenido despertó interrogantes sobre su presente y el origen de sus actuales dificultades personales.

Cuál es la situación del actor en las calles de Riverside

Las autoridades del condado de Riverside monitorean el estado de Chase de forma regular. El oficial Ryan Railsback, integrante de la fuerza policial local, brindó detalles sobre el trato con el antiguo artista al medio Daily Mail. Railsback precisó que el Equipo de Participación de Seguridad Pública entabla contacto con él cada semana.

Varias personas se cruzaron a Tylor Chase y le hicieron donaciones

Durante estos encuentros, los agentes ofrecen recursos y opciones de alojamiento en albergues estatales. Chase mantuvo una conducta cordial y cooperativa con los oficiales en todas las ocasiones.

El representante policial aclaró a la señal de noticias TMZ que el actor no posee deudas con la justicia ni es buscado por delitos. La decisión de permanecer en la intemperie responde a la voluntad del propio individuo, quien rechazó las alternativas de asistencia habitacional del gobierno. El equipo de seguridad pública desconoce el tiempo exacto que el hombre lleva en esta condición de vulnerabilidad extrema.

El trastorno bipolar y la postura de su madre

La complejidad del caso escaló ante las revelaciones de la madre del actor sobre su diagnóstico médico. La mujer explicó que su hijo lucha contra un trastorno bipolar desde hace varios años y no acepta el tratamiento profesional necesario. Esta falta de medicación constante genera cuadros de inestabilidad que lo alejan de un entorno seguro. El entorno familiar intentó diversas formas de soporte sin resultados favorables en el largo plazo.

La madre del actor confirmó que su hijo padece un trastorno bipolar y carece de un tratamiento médico constante X/@GabyMeza8

Ante la aparición de una campaña de recaudación de fondos en el sitio GoFundMe, la madre solicitó el cierre inmediato de la colecta. La mujer argumentó que: “Tylor necesita atención médica, no dinero”. Según su visión, la entrega de recursos económicos representa un peligro para la integridad de su hijo.

Ella relató que le compró diversos teléfonos celulares en el pasado, pero el actor los perdió en pocos días. Además, indicó que el hombre no posee capacidad para administrar capital de forma autónoma. La madre vinculó la situación actual con el consumo de sustancias y subrayó que la prioridad absoluta radica en una intervención sanitaria especializada.

Qué declaró el propio Tylor Chase sobre su realidad

El propio Tylor Chase brindó una versión diferente sobre su estilo de vida en una conversación con el medio Daily Mail. El actor desmintió la percepción de abandono absoluto y aseguró que cuenta con el apoyo de sus allegados. Chase afirmó que reside cerca de la zona donde fue visto y mencionó la cercanía de su madre y otros conocidos. Describió su situación cotidiana como tranquila y un privilegio derivado de la caridad y gracia de su familia.

El intérprete detalló planes para modificar su residencia en el corto plazo. Chase manifestó su intención de viajar hacia el estado de Georgia para reencontrarse con su padre. Su objetivo es ingresar en un programa de asistencia para la vivienda en dicha ubicación. El hombre aclaró que: “no soy una persona sin hogar activa en este momento”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.