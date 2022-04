Chris Pine: el discreto encanto de un actor que aprendió a decir que no y ha ganado una de las batallas más difíciles de Hollywood

Marvel o DC; Star Wars o Star Trek. Entre la concentración de contenidos de los estudios de cine y la tendencia a crear y expandir tribus de fanáticos enfrentados cortesía de las redes sociales, Hollywood está repleto de grietas. El impulso de tomar partido combina el interés cinematográfico con el entusiasmo deportivo de defender la camiseta. En ese clima de época, uno de los enfrentamientos más livianos y divertidos es el que se ha dado en llamar La Batalla de los Chris. Es decir, la competencia mediática en la que los fans eligen a su preferido entre Hemsworth, Evans, Pratt y Pine, cuatro actores contemporáneos que no solo comparten el primer nombre, sino también el hecho de que todos protagonizaron tanques de Hollywood con enorme éxito de taquilla.

Claro que más allá de la curiosidad de que cuatro de los intérpretes más conocidos de los últimos años tengan el mismo nombre, -como si fueran los múltiples Sebastián de las aulas porteñas en los años 80-, los diferencias entre ellos permiten elegir a un ganador de la batalla de los Chris. Y aunque el título sea temporario, en esta primera parte de 2022 el que lleva la delantera es Chris Pine .

Star Trek: Beyond, con Chris Pine como el capitán Kirk

Sin la atención constante que reciben Hemsworth, Pratt y Evans, el actor de Star Trek se destaca por el notable equilibrio con el que construyó su carrera. Cada vez que le preguntan por su habilidad para balancear sus apariciones en grandes películas de estudio -como la mencionada Viaje a las estrellas y Mujer Maravilla- con papeles en films de presupuestos más limitados y ambiciones artísticas más elevadas, el actor de 42 años asegura que su única brújula a la hora de seleccionar proyectos es que sean maravillosos. Que parece una respuesta para salir del paso, pero que aplicada a su trayectoria tiene mucho sentido.

Desde que en 2009 fue elegido para interpretar al capitán Kirk en una nueva versión cinematográfica del personaje originado por William Shatner en la TV, Pine se transformó en una estrella y, más allá del reconocimiento del público y la compensación monetaria, eso implicó tener la posibilidad de usar en su favor la carta más poderosa que un actor puede jugar frente a los estudios de cine: decir que no .

Chris Pine en I Am the Night

Conocedor de lo que esa ventaja significa en la carrera de cualquier intérprete, Pine la puso en uso para decir que sí solo a esas propuestas que realmente le interesaban. Así, con el tiempo, fueron apareciendo en su camino películas como el excelente western moderno Sin nada que perder, la miniserie I Am The Night (ambas disponibles en Movistar Play) y más recientemente All The Old Knives, el thriller que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video. Allí, el actor vuelve a demostrar su talento para interpretar personajes heroicos aunque repletos de matices y lados oscuros, a románticos destinados a sufrir por amor y lo suficientemente inteligentes para saber lo que les espera.

En este caso, su personaje Henry Pelham es un agente de la CIA (ya había interpretado a uno en Código sombra: Jack Ryan, aportando su propia versión a la legendaria creación de Tom Clancy), apostado en Austria justo en el momento que un grupo terrorista secuestra un avión de pasajeros. Más allá de la tensión dramática que genera la tragedia inminente, el suspenso del film, dirigido por Janus Metz (Borg vs McEnroe) y producido por el propio Pine, nace del vínculo entre Pelham y Celia Harrison (Thandiewe Newton), su colega y amante.

All the Old Knives, disponible en Amazon Prime Video

Con pelo y barba entrecanos y el peso del mundo sobre sus hombros, el personaje le calza como un guante a Pine, que con él parece estar dando un nuevo paso en su carrera. Aun cuando se ocupe de aclarar que en realidad no tiene nada planeado de antemano y que en realidad esto de ser actor fue algo que ocurrió por casualidad.

“ Nunca sentí pasión por actuar, fue algo que apareció de la nada y se apoderó de mi vida ”, decía hace pocos días el actor en una entrevista con Indiewire a propósito del estreno de All the Old Knives. Y aunque él describa su profesión como quien habla de un camión que cruzó en rojo y lo chocó de frente, lo cierto es que nacido en Los Ángeles, de padre actor (para quién haya visto la serie Chips, Robert Pine era el sargento a cargo de la comisaría donde trabajaban los policías motorizados) y familia con mucho arraigo en la industria audiovisual también, sus primeros pasos frente a las cámaras parecían “destinados y casi una cuestión de sentido común”. Y así de natural y poco calculado, explica en la citada entrevista, es su siguiente paso: la dirección. Mientras espera el estreno de Dont Worry Darling, la película de Olivia Wilde y el lanzamiento de Calabozos y dragones, otra gran apuesta taquillera, y comienza el rodaje de su cuarta Star Trek, Pine empezó a desarrollar Poolman, un film escrito, protagonizado y dirigido por él.

Patty Jenkins, Gal Gadot y Chris Pine en el rodaje de Mujer Maravilla