Chris Pine reveló qué le dijo Harry Styles en el momento en que todos creyeron que lo había escupido

Durante el festival de cine de Venecia, en septiembre pasado, una gran polémica se desató entre Harry Styles y Chris Pine luego de que comenzara a circular un video en el que parecía que el primero había escupido al segundo.

El cantante fue retratado mientras se acercaba para sentarse junto a Pine, quien estaba sentado - a su vez- a la izquierda de la directora de la película y por ese entonces novia de Styles, Olivia Wilde. Las imágenes parecen insinuar que, cuando el intérprete de “Watermelon Sugar” se agacha para sentarse, sus labios se mueven en un gesto que muchos interpretaron como que había escupido a su colega. Inmediatamente Pine mira rápido hacia abajo mientras se ríe de manera incómoda dejando de aplaudir.

El momento en que Harry Styles habría escupido a Chris Pine, en Venecia

A seis meses del incidente, Pine habló por primera vez al respecto y reveló qué le dijo su colega y cómo se enteró de la viralización del video. “Estaba en el avión con mi publicista, que siempre me dice que me parezco a Rachel de Friends por mi peinado actual”, bromeó. “Volábamos de vuelta a los Estados Unidos después de estar en Venecia y yo estaba durmiendo, pasándola muy bien en el avión. Me encantan los aviones”, explicó.

“Ella me despertó en un estado como de alerta y me dijo: ‘Tenemos que armar un mensaje sobre lo que pasó en Venecia’. Yo la miré y le dije: ‘¿Sobre qué?’. ‘Sobre Harry escupiéndote’, me respondió. Yo no tenía idea de lo que pasó así que me mostró todo y sí, parece que Harry está escupiéndome, pero no lo hizo” , aclaró entre risas.

La versión de Pine sobre lo que ocurrió con Styles

La presentación del film No te preocupes, cariño, en Venecia generó varios titulares

Pine explicó que en ese momento seguramente Styles estaba hablándole de una broma que todos habían hecho horas antes frente a la prensa, relacionada al jet lag, el cansancio que se produce cuando se viaja de un país a otro debido al cambio horario. “Creo que se inclinó y me dijo, ‘son solo palabras, ¿no?’. Porque teníamos esta pequeña broma de que todos teníamos jet lag mientras intentábamos responder a las preguntas de la prensa, y a veces, cuando uno está haciendo notas en esos contextos, el cerebro termina aturdido y empezás a hablar incoherencias, entonces empezamos a bromear con que ‘son solo palabras’”, explicó.

En ese momento, desde el equipo de Pine lanzaron un comunicado aclarando la situación. “Esta es una historia ridícula, un relato completamente fabricado y el resultado de una extraña ilusión que es claramente engañosa y permite la especulación tonta“, dijeron ante la revista People.

“Solo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine”, continuó el representante. “No hay nada más que respeto entre estos dos hombres, y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, culminó el mensaje.

Días después, Styles también bromeó al respecto en medio un concierto celebrado en Nueva York. Con ironía, el músico expresó sobre el escenario: “Es maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Fui corriendo a Venecia a escupirle a Chris Pine, pero no teman, ya estoy de vuelta”, manifestó riéndose y despejando las dudas respecto de lo ocurrido. Sus palabras provocaron risas y gritos por parte de sus fans.

Harry breaking his silence about the spitting incident with Chris Pine! #LoveOnTourNYC (Via esnydaylights) pic.twitter.com/NnQJdVqE8r — Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) September 8, 2022

Harry Styles, en lugar de Shia LaBeouf

En No te preocupes, cariño, la película que unió a los actores, Harry Styles asume el coprotagonismo junto a Florence Pugh, aunque originalmente su papel estaba destinado a ser interpretado por Shia LaBeouf, a quien Wilde dijo recientemente que había despedido porque su “proceso no era propicio” para el ambiente de trabajo que exige en sus producciones. Pero el actor estadounidense lo negó y le dijo a Variety que había “abandonado la película por falta de tiempo para ensayar”. Luego LaBeouf avivó aún más la polémica al compartir un mensaje que Wilde supuestamente le envió en 2020 pidiéndole que regresara a la producción y preguntándole si él y Pugh podrían “hacer las paces”.

