Chrissy Teigen fue hospitalizada por complicaciones en su embarazo

29 de septiembre de 2020 • 11:51

La modelo Chrissy Teigen, mujer del músico John Legend, se llevó un susto en pleno embarazo. Después de sufrir una nueva hemorragia, derivada de complicaciones con su placenta, fue internada en un hospital en Los Ángeles, pero su cuadro es estable y ella asegura que se siente bien y su "bebé está sano".

Según informaron medios estadounidenses, la modelo que está embarazada por tercera vez tuvo que ser ingresada en el centro médico Cedars-Sinai. Teigen venía con algunas complicaciones, razón por la cual su embarazo es considerado de "alto riesgo" y ya estaba haciendo reposo en su casa.

"Todos sabemos que he estado en reposo en cama durante algunas semanas y eso es (...) muy serio. Solo me levantaba para hacer pis y eso es todo. Me estuve bañando dos veces por semana (...) Pero siempre, siempre estuve sangrando. Estoy como a la mitad del embarazo y la sangre ha estado fluyendo durante un mes, tal vez un poco menos", detalló la modelo en su cuenta de Instagram desde el hospital, en el que se encuentra junto a Legend. Y luego agregó: "Podríamos decir, de la forma más sencilla posible, que mi placenta es muy, muy débil".

Ahora si bien el sangrado se intensificó y provocó su internación, la modelo quiso llevar tranquilidad a sus seguidores sobre el estado de su embarazo: "Me siento muy bien, el bebé está sano. Cada vez más fuerte (...). Se mueve mucho, mucho antes que ellos [en referencia a sus otros hijos, Luna y Miles]". Y sumó: "Es fuerte y estoy emocionada por el bebé. No puedo esperar por él". Además contó que recibió dos transfusiones de sangre.

Recordemos que la modelo siempre se ha mostrado muy dispuesta a hablar sobre su maternidad, sobre cómo ha vivido sus embarazos y cómo ha buscado convertirse en madre. Es de público conocimiento que ha hecho diferentes tratamientos de fertilización in vitro para quedar embarazada tanto de Luna como de Miles. También Teigen se ha convertido en una referente sobre algunos temas incómodos que rondan la maternidad: desde el cuerpo posparto a la depresión en pleno puerperio.

