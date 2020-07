Christina Ricci: del sueño del matrimonio feliz a una impensada pesadilla

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 00:46

Mi madre es una sirena, Los locos Addams, Casper, Buffalo 66, La leyenda del jinete sin cabeza... si tenemos que mencionar una joven actriz que trabajó de manera prolífica en los 90, esa sin dudas es Christina Ricci. Luego de ser reclutada por una agente que la vio actuar en una obra de la secundaria, la intérprete oriunda de Santa Mónica, California, solo tuvo que hacer un par de comerciales televisivos para captar la atención de productores cinematográficos. ¿Su film debut? El mencionado Mi madrina es una sirena, el entrañable largometraje de Richard Benjamin donde compartió pantalla nada menos que con Cher y Winona Ryder. Al año siguiente, en 1991, era Wednesday/Merlina Addams y, el resto como dicen, es historia.

Si bien hay muchos relatos de jóvenes actores que despuntan precozmente y lo padecen, no es ese el caso de Ricci. La actriz contó, en una entrevista con The Guardian, lo importante que fue el cine para ella mientras crecía. "Me encantaba trabajar, me encantaba sentirme valorada, tener mi identidad, sentir que era buena en algo", declaró.

De hecho, Christina, la menor de cuatro hermanos, ayudó a su familia en un momento de extrema necesidad. "No lo sentí como una presión; por el contrario: me sentí agradecida por mi trabajo, fue como si Dios se acercara y nos salvara. No me sentí presionada, estaba entusiasmada por lo que sucedía. Debido a que yo seguía trabajando, mi hermano pudo ir a la universidad", remarcó, orgullosa.

La actriz siempre mantuvo su vida privada alejada de los medios Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Sin embargo, Ricci solo disfrutaba de colaborar con actores y directores, con ir al set, con preparar sus roles. Los reflectores, las revistas, la exposición, siempre le generaron rechazo. "Me enojaban los medios, publicaban cosas cuando era menor, me sentía analizada, y cuando sos adolescente y sos una figura pública, leer las opiniones que daban otras personas sobre vos te pone incómoda", declaró. Como consecuencia, la actriz solo brinda entrevistas cuando promociona un proyecto -el último, Z: The Beginning of Everything, serie donde interpretó a Zelda Fitzgerald , tras su aclamado papel en The Lizzie Borden Chronicles-, y de su vida privada se sabe muy poco, ya que supo cómo resguardarla.

Adam Goldberg: deseos de compromiso que quedaron truncos

Ricci y el actor y director Adam Goldberg se conocieron en 2003 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Ricci y Goldberg se conocieron en 2003. La actriz se encontraba filmando una de las películas más importantes de su carrera: Monster, donde ofició de partenaire de Charlize Theron, quien obtuvo un Oscar por la biopic de Patty Jenkins. Goldberg (músico, actor y director), era el sidekick de Matthew McConaughey en Cómo perder a un hombre en 10 días, película que se estrenó el mismo año en que comenzó a filmar I Love Your Work, thriller psicológico que dirigió, tras su ópera prima, Scotch and Milk.

Si bien la prensa no comunicaba mucho sobre ellos, la relación fluía por lo que ambos se mostraban en las red carpets de sus respectivos proyectos, donde siempre se los notaba muy felices juntos. Sin embargo, en 2007, se produjo la ruptura. Por ciertas declaraciones que daría Ricci tiempo después, el quiebre de la pareja habría llegado cuando se habló de la posibilidad de comprometerse, un gran paso que Goldberg no habría estado dispuesto a dar.

La pareja, poco antes de separarse en 2007; Ricci quería casarse y a los dos años se comprometió con el humorista Owen Benjamin Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Asimismo, el actor declaró que Ricci lo percibía como una persona "infantil", y que ella estaba en otra etapa de su vida. Finalmente, ambos decidieron que lo mejor era tomar diferentes caminos. Actualmente, Goldberg está en pareja con la diseñadora Roxanne Daner, con quien tiene dos hijos. Un año después de esa ruptura, Ricci, comenzó un vínculo que parecía destinado a perdurar.

Owen Benjamin: un romance fugaz del que poco se supo

La intérprete conoció a su colega Owen Benjamin en el set de la comedia romántica de Scott Marshall, All's Faire in Love. Al momento del estreno del film, en 2009, anunciaron su compromiso en marzo, y se dejaron ver en un restaurante japonés de Los Ángeles celebrando un año de relación.

Christina Ricci y la película en la que conoció a Owen Benjamin - Fuente: YouTube 02:28

De todas formas, la ilusión se rompió en mayo. Es decir, dos meses después de comprometerse. En ese momento, una fuente comunicó la noticia de la separación de manera muy protocolar. "Siguen siendo muy cercanos, hablan todos los días, y la decisión que tomaron es muy madura, y se sienten bien con ella. Siguen siendo grandes amigos", afirmaban.

A pesar de lo que revelaban las fuentes, Ricci permanecía en silencio, quizá porque la ruptura implicaba una nueva decepción en su deseo de formar una familia. En 2007, tras separarse de Goldberg, había declarado que quería "sentar cabeza", y no esperar más. "Solo quiero casarme o estar comprometida. Básicamente, quiero un anillo", contó sin rodeos en diálogo con la revista británica Tatler, donde también reconoció que le molestaba organizar un casamiento, que quería algo simple y fuera de los flashes, acorde a su estilo.

James Heerdegen: del sueño de la familia feliz al sufrimiento

James Heerdegen, y el matrimonio que se convirtió en una pesadilla Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Cuando Ricci conoció a James Heerdegen en 2012 en el set de la serie Pan Am -ella protagonizaba la producción, mientras que él trabajaba en el área técnica-, el flechazo fue instantáneo. Ambos se enamoraron y se casaron en 2013, y tuvieron un hijo, Freddie, al año siguiente. La actriz, quien se estaba preparando para su rol de Lizzie Borden, brindó una entrevista hablando de cómo su vida había dado un radical giro.

"El matrimonio te muestra tus fallas y cómo logras lidiar con las cosas. Por otro lado, tener un hijo te obliga a crecer a la velocidad de la luz. Siento que soy una persona completamente diferente de lo que era antes de ser mamá. Como cuando era chica era muy elogiada por mi trabajo, eso me hizo ser un poco inmadura, hasta que, al cumplir los 35 años, advertí que no tenían nada de especial esos gestos de inmadurez", confesó, y añadió que el haber empezado a trabajar en la industria desde tan corta edad la condujo a ser firme en sus decisiones. "Un día tomé el control de mi vida y me dije a mí misma que iba a moldear mis experiencias; afortunadamente, los errores que cometí no quedaron registrados porque por entonces no existían las redes sociales", subrayó con candidez.

A pesar de que el trabajo en TV y la vida familiar parecían estar en perfecto equilibrio, en junio de este año la actriz volvió a estar en el centro de los medios por un presunto episodio de violencia doméstica que habría padecido el 25 de junio. Ese día, Ricci llamó al 911 y pidió una orden de restricción de emergencia contra Heerdegen, que le fue otorgada inmediatamente.

Siento que empecé en Hollywood en una época en la que uno podía manejarse con cierta inocencia Christina Ricci

Cuando recibió a la policía en su casa de Woodland Hills, California, la actriz contó que en una discusión su marido se puso violento, le escupió su rostro y la agredió verbalmente. El portal The Blast divulgó que Ricci le dijo a los investigadores que estaba con mucho miedo por su "integridad física". El informe de la policía indicaba que aunque Christina no tenía lesiones físicas, sí podía presentar cargos contra su esposo por haber escupido su rostro. A la semana, Ricci ya tenía un abogado, que la ayudó a realizar -lo más rápido posible- los trámites de divorcio, mientras la investigación por agresión sigue su curso.

La repentina denuncia de Ricci sorprendió a los medios y, al mismo tiempo, era consecuente con el perfil de la actriz de 40 años. A pesar de tener redes sociales, casi nunca expone a su hijo en las mismas, y el último posteo de Instagram que tiene con su marido es de junio de 2019, cuando le deseó un feliz día del padre. Lo propio hizo este año, pero sin subir una foto de Heerdegen. Sin embargo, si uno bucea en su cuenta, solo encontrará imágenes de sus trabajos en cine y de sus películas favoritas. Asimismo, tampoco se ha pronunciado sobre su inminente divorcio, ya que decidió ir por la vía judicial, sin ribetes mediáticos.

En la actualidad, Ricci atraviesa este duro momento personal focalizada en su niño, y en dos proyectos profesionales: la película Percy, y la serie Yellowjackets. "Siento que empecé en Hollywood en una época en la que uno podía manejarse con cierta inocencia", declaraba hace unos años. "En cierto modo, la industria me protegió", agregó, sintetizando cómo el trabajo rescató a su familia en una época de escasez, y a ella misma a lo largo de las décadas, incluido este difícil presente.