En los últimos días, la noticia de que Danny Masterson había sido condenado a 30 años de prisión por violar a dos mujeres en 2003 dio la vuelta al mundo. No sólo el público que lo ha seguido a lo largo de su carrera se ha expresado al respecto sino también varios colegas que han trabajado con él delante de cámara. Tal es el caso de Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes compartieron el set de That ‘70s Show allá por 1998 y, desde entonces, se hicieron grandes amigos.

Es que, antes de conocerse la sentencia, el matrimonio le envió al Tribunal Superior de Los Ángeles unas cartas donde no sólo pedían la indulgencia del actor sino también elogiaban su carácter “excepcional”. “Como amigo, Danny no ha sido más que una influencia positiva para mí. Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencional”, escribió Kutcher advirtiendo que Masterson fue un “modelo a seguir” para él. “Atribuyo directamente a Danny no haber caído en la típica vida hollywoodense de drogas. Cada vez que conocíamos a alguien o interactuábamos con alguien que consumía drogas, dejaba claro que no sería una buena persona para ser amigo”, agregó el galán.

Mientras tanto, su mujer Mila Kunis calificó a su excompañero como un amigo “increíble y confidente” y resaltó que también ocupó una destacada figura de hermano mayor para ella. “Su naturaleza afectuosa y su capacidad para ofrecer orientación han sido fundamentales en mi crecimiento tanto personal como profesional”, expresó la actriz de Ted en estos escritos que recibió la jueza Charlaine Olmedo.

Ante estas declaraciones, que fueron publicadas por la reportera judicial Meghann Cuniff, tanto los seguidores de la pareja como algunos colegas reaccionaron en sus redes. Una de ellas fue la actriz Christina Ricci, quién criticó duramente al matrimonio por tomar esta postura. “A veces las personas que amamos y admiramos hacen cosas horribles. Puede que no nos hagan estas cosas y sólo sabemos quiénes eran para nosotros, pero eso no significa que no hayan hecho cosas horribles. Desacreditar a los abusados es un delito”, escribió la intérprete de 43 años en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Ricci fue víctima de abuso sexual durante su matrimonio con James Heerdegen. “Las personas que conocemos como ‘tipos increíbles’ pueden ser depredadores y abusadores. Es difícil de aceptar, pero tenemos que hacerlo. Si decimos que apoyamos a las víctimas -mujeres, niños, hombres, muchachos- entonces debemos ser capaces de adoptar esta postura. Desafortunadamente, he conocido a muchos ‘chicos increíbles’ que fueron encantadores conmigo pero que en privado han demostrado ser abusadores. También he tenido experiencia personal con esto. Créanle a las víctimas. No es fácil dar un paso al frente. No es fácil conseguir una condena”, indicó en referencia a la situación de abuso físico y emocional que vivió por parte de su ex, de quien se separó a mediados de 2020 luego de siete años de casados.

Según el portal TMZ, hay documentos judiciales que demuestran que el abuso comenzó en diciembre de 2019 cuando ella le pidió el divorcio. Algo que se dilató por la pandemia de coronavirus y el confinamiento que puso en pausa al mundo. “Cuando comenzó el confinamiento, a principios de 2020, ella se encontró atrapada en una casa con un abusador violento”, informaron desde la publicación norteamericana.

Al contar su historia personal, Ricci sorprendió con detalles escalofriantes que daban cuenta del abuso físico y psicológico al cual fue sometida por esos meses. “Me dijo que la única forma en que podría sentir lástima por mí es si me desmembraban en pedazos pequeños, algo que me hizo pensar que él podía matarme”, declaró con mucho miedo. Finalmente, la actriz logró finalizar su divorcio en diciembre de 2022 y llegar a un acuerdo para compartir la custodia de su hijo, Freddie.

Por eso, al conocer esta denuncia contra Masterson, Ricci no dudó en salir a hablar y apoyar a las víctimas. Además de su descargo y su contundente crítica a Ashton y Mila, la estrella de “Wednesday”, que luego rehizo su vida con su actual esposo Mark Hampton y tuvo a su hija Cleo, también compartió una selfie con su hijo de 9 años, a la que tituló: “Estamos aquí creyendo y esperando un futuro mejor”.

Sus dichos y la de tantos seguidores inevitablemente hicieron que Kutcher y Kunis salgan a hablar públicamente sobre su defensa a Masterson. “Somos conscientes del dolor que han causado las cartas de carácter que escribimos en nombre de Danny Masterson”, comenzó el protagonista de Two and a Half Man en un video -también compartido a través de sus redes sociales-, asegurando que las cartas estaban destinadas a que la jueza las leyera y no a socavar el testimonio de las víctimas ni a volver a traumatizarlas de ninguna manera. “Nunca quisimos hacer eso y lamentamos si eso sucedió”, se disculpó.

Además, Kutcher explicó que fue la familia de Masterson la que se acercó a ellos después de que el actor fuera condenado por las violaciones en mayo y que les imploró que escribieran cartas descriptivas sobre “la persona que conocimos durante 25 años”. Luego, su mujer tomó la palabra y expresó: “Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro”.

