Christophe Krywonis y la valiente decisión de su hija

El chef respondió todas las preguntas de Moria Casán y las panelistas de Incorrectas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 19:47

Invitado al programa Incorrectas, Christophe Krywonis , el famoso chef francés, enamoró a todas las integrantes del ciclo , principalmente a Moria Casán , que no paró de halagarlo y tocarlo. "Qué lindo estás, papi", repitió la conductora durante toda la entrevista en la que repasaron diversos temas: desde la operación gástrica que le cambió la vida hasta su dura infancia, su trayectoria en la cocina -que arrancó a los 15 años- hasta su cita fallida en Tinder.

Todo era emoción y risas, hasta que la conductora le abrió el juego a sus panelistas y ellas pudieron comenzar una rueda de preguntas. La encargada de comenzar fue Stefy Xipolitakis, que sin anestesia le disparó: "¿Por qué le ofreciste abortar a tu hija?". Pese a que la cara del cocinero se transformó y su incomodidad fue notable, éste no dejó de responder: "Qué pregunta, así, sin avisar, de sorpresa. No fue tan así, yo no le ofrecí abortar. Ella estaba en una situación especial, embaraza y tenía 16 años, entonces le dije que si necesitaba hacerlo, yo le ofrecía que contara conmigo. Fueron muchos meses de psicóloga hasta que le dije: 'bueno, ya está, ¿lo vas a tener?'", explicó y contó que la joven decidió seguir adelante con la gestación: "La acompañé en su embarazo, pero quería que ella supiera que podía contar conmigo si no quería continuar. Finalmente la tuvo, es una niña de 10 años que se llama Bianca y somos muy felices. Ya tengo dos nietos".

Moria quiso saber cómo fue recibir esa noticia y si ese episodio lo había marcado. "No fue una noticia fácil, la verdad", confesó el chef que se hizo famoso por ser jurado en el reality gastronómico MasterChef.

Ya hace un tiempo, fue él mismo el que le confesó la situación a Pampita en su programa, Pampita on line: