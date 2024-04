Desde la historia de un luchador irlandés que le robó el protagonismo a Jake Gyllenhaal en un film de acción hasta la revelación de True Detective, repasamos las nuevas caras del cine y la TV que descubrieron su vocación por la actuación luego de triunfar en el deporte

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Cuando Éric Cantona dejó el fútbol, lo hizo con la certeza de que esa etapa no iba a definir el resto de su vida. En efecto, luego se abocó a la actuación con celebrados trabajos y ahora despunta como un músico que quiere rendirle tributo a uno de sus grandes ídolos, el recordado Leonard Cohen. Su historia es similar a la de muchos deportistas que abrieron un nuevo capítulo en sus carreras quitándose los prejuicios y apostando por los desafíos .

*Hovik Keuchkerian

Hovik Keuchkerian en Reina roja Archivo

La vida de Hovik Keuchkerian no fue fácil. El exboxeador nacido en Beirut emigró a España con su familia en 1975 en el contexto de la guerra civil libanesa y se instaló en el municipio de Alpedrete, lugar en el que su padre abrió un restaurante en el que empezó a trabajar como camarero . Su ambición de convertirse en boxeador profesional se despertó en su juventud y el primer paso hacia esa meta fue la apertura de su propio gimnasio, lo que eventualmente lo condujo a practicar kickboxing.

Su disciplina rindió sus frutos cuando se consagró ganador del campeonato nacional en 1996, el paso previo a obtener otro título, el del mejor boxeador amateur de España en la categoría de peso pesado en 1999, logro que se repetiría en 2003. Dos años más tarde, Keuchkerian manifestó un cierto desencanto con su profesión, especialmente con las reglas del deporte, y su vida dio un brusco giro cuando tomó la decisión de explorar tanto la escritura como la actuación. En 2005 publicó su primera obra, Cartas desde El Palmar, el puntapié de un trabajo atravesado por los poemarios.

Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian protagonizan Reina Roja, la nueva serie de Prime Video

Su debut en cine se produjo con el cortometraje Perdido en 2010, pero la interpretación que captó la atención de importantes realizadores fue la que brindó en Alacrán enamorado, el film de Santiago A. Zannou basado en la novela de Carlos Bardem . Por su composición de Pedro, un entrenador de boxeo, fue nominado al premio Goya en la categoría de mejor actor revelación, reconocimiento de sus pares que le reconfirmó que quería ser incursionando en otras ficciones.

Desde ese momento, su carrera se dividió entre proyectos propulsados por cineastas españoles y franceses a series y largometrajes made in Hollywood. Así, al prolífico Keuchkerian se lo pudo ver tanto en películas como Assassin’s Creed y El hombre que mató a Don Quijote como en las series La casa de papel, The Night Manager y la flamante Reina roja, que se estrenó el 29 de febrero en Amazon Prime Video, un thriller apasionante basado en la trilogía de novelas de Juan Gómez-Jurado en el que interpreta a Jon Gutiérrez.

En diálogo con la revista Time Out, el exboxeador aludió a cómo el tópico de la confianza (o falta de) entre los individuos fue lo que lo atrajo de la serie que comanda junto a Vicky Luengo: “El problema mayor que tenemos hoy como sociedad es que hemos perdido la confianza en el otro. Eso ya no es una cuestión de nuestro mundo como intérpretes. Se ha perdido la confianza en que el otro pueda ser. Bueno, te puedo contestar hasta ahí. Hay un dicho romano que dice confía, pero con pruebas. Yo creo que si el ser humano recupera ese don por la confianza nos iría muchísimo mejor” , manifestó.

*Conor McGregor

Conor McGregor en el rodaje de El duro junto a Jake Gyllenhaal Dave Fogarty - Prime Video

Cuando Conor McGregor irrumpe en la película de Doug Liman, El duro, la historia da un inevitable vuelco . La remake del largometraje protagonizado en 1989 por Patrick Swayze que se encuentra disponible en Amazon Prime Video tiene como protagonista a Jake Gyllenhaal en el rol de Elwood Dalton, un exluchador de artes marciales que acepta un trabajo como jefe de seguridad en un bar que se volvió peligroso para la comunidad de Los Cayos, Florida. Si bien Dalton comienza a desempeñar su nueva tarea en piloto automático y confiado en sus habilidades, cuando entra en escena el gran villano del film, Knox (McGregor), el antihéroe deberá entablar más de una batalla para salir vivo de un lugar sobrevolado por la corrupción. Liman le dedica al rol de Knox una secuencia en la que prima lo caricaturesco, y McGregor sale airoso de lo que es nada menos que su debut actoral.

El luchador irlandés de artes marciales mixtas continúa compitiendo en las categorías de peso ligero y ya había sido tentado en varias ocasiones para trabajar en cine, pero ningún proyecto había captado su atención como sí lo hizo El duro. “Me ofrecieron un montón de papeles”, contó McGregor en diálogo con Total Film. “Muchos directores iban a verme pelear y luego se quedaban para hablar de sus proyectos, y estamos hablando de realizadores de renombre, pero yo siempre desistía. Me parece que me gané varios enemigos porque en algunos casos les decía que quizá iba a aceptar y después no volvía a hablarles” , añadió el luchador profesional.

Conor McGregor: del deporte a la actuación

Cuando tuvo una charla con Doug Liman sobre el personaje de Knox, le atrajo el componente absurdo de ese mafioso que se lleva todo puesto a su paso. “El proceso de preparación de ese rol me dejó asombrado”, aseguró y sumó: “Al principio no estaba seguro de si me iba a gustar estar en una filmación, pero terminé disfrutando cada segundo, no me sentí un sapo de otro pozo, todo el equipo fue extraordinario”. Por otro lado, sus compañeros aseguraron que McGregor aportó la cuota “motivacional” en el rodaje, generando un clima distendido que se traduce en la película en la que se le brindó un espacio para brillar como comediante y que seguramente sea la primera de muchas producciones que lo tendrán en su cast.

*Éric Cantona

Eric Cantoná en Recursos inhumanos Archivo

El exfutbolista francés de 57 años se retiró del deporte en 1997 sin imaginarse el interesante camino que le esperaba como actor. Cantona debutó como intérprete en la comedia de Étienne Chatiliez, Hapiness Is in the Field, y continuó trabajando de manera consistente en films como Elizabeth de Shekhar Kapur junto a Cate Blanchett, It’s Our Life! De Gérard Krawczyk, y la aclamada The Second Wind de Alain Corneau . De todas maneras, no fue hasta que conoció al realizador británico Ken Loach que no sintió que la actuación era, en efecto, lo que lo conectaba con sus emociones más profundas.

Así lo manifestó Cantona cuando el cineasta lo convocó para protagonizar el drama deportivo Looking for Eric en el que se interpretó a sí mismo. “Yo había visto toda la obra de Ken, me gustaba cómo abordaba los tópicos sociales, y en cierta forma me hizo amar aún más mi trabajo, amo el cine y amo actuar, se convirtió en una pasión muy real para mí, voy a seguir actuando hasta que esa pasión se extinga y después pasaré a otra cosa”, añadió. De hecho, a Cantona no le gusta limitarse sino que es muy consciente de la fluctuación de sus necesidades. “Cuando esto deje de gustarme me dedicaré a la música, especialmente al jazz y a tocar la trompeta”, reveló.

En 2020, el actor se puso al hombro uno de los proyectos más interesantes de su filmografía, la miniserie francesa Recursos inhumanos, un drama social fascinante sobre un hombre que arriesga todo por la posibilidad de obtener un trabajo que podría salvar su vida. Tras volcarse de lleno a ese proyecto, Cantona dio inicio a su carrera musical y editó la canción “The Friends We Lost”, influenciada por los artistas que más ha admirado a lo largo de su vida: Leonard Cohen, Nick Cave y Daniel Johnston . “Es un tema sobre el tiempo que perdemos, como con la familia por ejemplo, yo siempre pensé que podría haber estado más cerca, cada vez que hago algo me pregunto siempre si podría estar haciendo más, pero de todos modos no es una canción sobre el arrepentimiento, porque siento que todos hacemos cosas buenas y malas en la vida”, expresó la exestrella del Manchester United en diálogo con The Guardian.

Inquieto, brutalmente honesto y curioso, Cantona asegura estar en un momento de exploración. “Hago música y controlo todo, nadie va a escribir una canción para mí, me quiero ocupar de cada aspecto de las composiciones, soy de todo menos humilde”, bromeó.

*Ronda Rousey

Ronda Rousey en Los Ángeles de Charlie Archivo

La luchadora profesional de artes marciales mixtas y judoca triunfó en el deporte desde muy joven y, con tan solo 37 años, cosechó una infinidad de títulos, entre ellos, la medalla de bronce en las olimpíadas de verano de 2008 cuando se convirtió en la primera mujer norteamericana en obtener ese logro en judo. A pesar de ser una gran referente en su carrera, la curiosidad por la actuación pudo más y se fue alejando del deporte -tan solo momentáneamente- para incursionar en roles en cine . Al igual que lo que le sucedió a Conor McGregor, Rousey también era convocada por diversos cineastas para películas en las que pudiera mostrar sus dotes para las artes marciales.

El primer proyecto como actriz que aceptó fue el de Luna en la tercera entrega de Los indestructibles, el film de Patrick Hughes protagonizado por Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson, Wesley Snipes y Harrison Ford, entre otras grandes figuras, en el que personificó a Luna. Al año siguiente, le ofrecieron el rol de Kara en Rápidos y furiosos 7 y no dudó en aceptarlo. Para Rousey, la posibilidad de incorporar lo aprendido en su carrera como luchadora era un privilegio, por lo que nunca se sintió molesta por ser encasillada en personajes similares. Como prueba de esto nos encontramos con el rol de una instructora de lucha en Los ángeles de Charlie, la comedia de acción de Elizabeth Banks que ofrecía una relectura de la popular serie.

Ronda Rousey, la campeona UFC que desembarcó en cine y TV Ronda Rousey

Asimismo, Rousey apareció en ficciones televisivas como Drunk History, Blindspot y 9-1-1, y planea seguir aceptando nuevos desafíos como actriz. “Necesito disfrutar del momento, me costó mucho llegar a esa conclusión, a no pensar en nada más que en el presente, y ya no tengo las presiones de años atrás, cuando buscaba la perfección absoluta”, aseguró . Su gran desempeño como luchadora desde su juventud también le permitió abrirse a nuevas experiencias: “Ya no hay arrepentimientos, soy feliz con lo que tengo, con la sabiduría que gané a lo largo de estos años”.

*Kali Reis

Kali Reis en True Detective Archivo

La boxeadora Kali Reis hizo su debut como actriz en 2021 en la película estadounidense Catch the Fair One. En ese largometraje, Reis interpretaba a una mujer que, precisamente, intentaba abrirse paso en el mundo del boxeo, hasta que un hecho sacude su vida: su hermana desaparece y ella lleva adelante la investigación. Su trabajo, descarnado y con una naturalidad asombrosa, le valió una nominación al premio Independent Spirit a la mejor protagonista femenina. Años antes de esa posibilidad de probarse como actriz, Reis se consagró como campeona mundial en dos categorías de peso.

Su nombre empezó a resonar con mayor fuerza este año gracias a su personificación de la detective Evangeline Navarro en True Detective: Tierra nocturna, la cuarta entrega de la serie de antología creada por Nic Pizzolatto . Con la directora mexicana Issa López como showrunner y con Jodie Foster personificando a Liz Danvers, la investigadora de mayor experiencia que muchas veces choca con Navarro, la ficción de Max pone el foco en la misteriosa desaparición de ocho hombres de la Estación de Investigación del Ártico Tsalal.

Kali Reis, del mundo del boxeo a una actuación consagratoria en TV bispo

La actuación de Kali Rais es indeleble porque Evangeline es el corazón de la serie, la mujer que contrarresta la misantropía del rol de Foster. En diálogo con LA NACION, la actriz y boxeadora habló sobre el motivo que la impulsó a moverse en dos terrenos tan disimiles. “Cuando empecé a boxear, quería ser una inspiración para la gente que viene de un background similar al mío, y después quise hacer lo mismo en la actuación” , le aseguró a este medio la joven, quien es descendiente de nativos americanos (Cherokee, Nipmuc y Seaconke Wampanoagde) y de caboverdianos.

El próximo paso en la carrera de la intérprete es la secuela de Viento salvaje, la película de Kari Skogland que funciona como “un nuevo capítulo” de la gran película de Taylor Sheridan en la que Issa López se inspiró para True Detective. El largometraje se encuentra en posproducción y, de acuerdo a las palabras de Reis, es otro de los proyectos que la motivaron a continuar por el camino de la actuación: “Me gusta lo colaborativo, la pasé muy bien filmando True Detective con Jodie, aprendí mucho de ella, y estoy lista para lo que se viene”, manifestó.