A los 61 años, la actriz regresa con un rol de alto perfil en la cuarta temporada de True Detective que se estrena este domingo por HBO; en diálogo con LA NACION, la intérprete explicó por qué aceptó el proyecto, los cambios en la industria y la misoginia de la primera entrega de la serie

A Jodie Foster ya no le preocupan las garantías. Con 50 años de carrera en su haber, la actriz reconoce que su objetivo actual no es necesariamente ser la cara visible de una ficción sino una pieza más de su engranaje. Por lo tanto, cuando se toma momentos sabáticos, lo hace con un ojo atento a los guiones que van llegando. Si siente que no puede aportar nada cuando los lee, da un paso al costado; se volvió más selectiva. “Ahora estoy por desaparecer de nuevo”, le cuenta a LA NACION en una entrevista vía Zoom. “ Tengo ganas de volver a dirigir, así que no creo que me vean en pantalla en el corto plazo ”, adelanta la realizadora de films como Mi pequeño genio, Home for the Holidays y El maestro del dinero.

“En realidad, es toda una anomalía que me hayan visto tanto este último tiempo” , suma entre risas. En efecto, la actriz y realizadora estuvo en plena rueda promocional del largometraje NYAD (por el que recibió nominaciones al Globo de Oro y al SAG, que le allanaron el camino para una nueva candidatura al Oscar) y luego se abocó a la de True Detective: Tierra nocturna, la cuarta entrega de la serie de antología creada por Nic Pizzolatto, estrenada hace una década, y cuyo regreso este domingo por HBO es el signo de un cambio.

Con la directora mexicana Issa López como showrunner y una reveladora interpretación de la exboxeadora Kali Reis, True Detective se mueve de un estado a otro (de ese inicio en Louisana a esta reinvención en Alaska) para la concepción de, como explica su realizadora, “un western sobre hielo” , con una investigación central (la desaparición de ocho hombres de la Estación de Investigación del Ártico Tsalal) y otra que va en paralelo y que podría tener puntos de contacto con la primera. En ambos casos, las mujeres establecen el ritmo.

Las detectives Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (Reis) colaboran para resolver los casos (una como outsider renegada y la otra, arraigada ineludiblemente a su contexto), al tiempo que van desandando sus propios traumas. A pesar de que nace de esa estructura maquinea, Tierra nocturna demuestra, a lo largo de sus 6 episodios, que la narrativa tiene muchas capas, y que los arquetipos son tan solo la excusa para propulsar una historia con la que López le está respondiendo a la primera temporada de la serie que protagonizaron Woody Harrelson y Matthew McConaughey, con las obsesiones femeninas, la soledad, y el dolor.

El universo femenino marca el tono de la nueva temporada de True Detective, coprotagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, y escrita y dirigida por la mexicana Issa López

“Hace 10 años veíamos en esta historia cómo los hombres se relacionaban con las mujeres, y ahora veremos cómo dos mujeres decididas se vinculan con los hombres, había un interés en profundizar en ese diálogo entre la experiencia masculina y la experiencia femenina” , le explica López a LA NACION, quien se acercó a Foster con el guion, abierta a sus sugerencias. Ese approach facilitó la polifonía que marcaría el tono de la cuarta temporada de True Detective. “Yo venía actuando con menos frecuencia, porque soy rara para elegir mis proyectos, para mí hacer dos ficciones en un mismo año es un montón”, cuenta Foster, quien sintió una sinergia con Lopez desde su primer encuentro. “Yo necesito leer el guion que me llega como leo un libro”, explica la doble ganadora del Oscar.

Jodie Foster como Liz Danvers en True Detective: Tierra Nocturna (HBO Max).

“Casi nunca se trata del personaje o del peso que este tenga en la historia, todo empieza por ese guion y después sigue con la creatividad de la persona a cargo. Issa tiene un gran sentido visual y maneja muchas referencias”, remarca la actriz. Por lo tanto, cuando se encontró con el personaje de Liz Danvers, sintió la confianza de proponer unos cambios. Foster no quería que esa detective tan diferente a la emblemática Clarice Starling de El silencio de los inocentes fuera la única responsable de la investigación, así cómo tampoco que se edulcorara su accionar. “ Desde el inicio, siempre quise que ella fuera una imbécil ”, aclara Foster quien, a sus 61 años, ya no busca brindar respuestas tranquilizadoras o frases hechas. “Quiero ser más genuina”, le cuenta a este medio.

Un personaje a la medida de un cambio personal

"Me sentí reflejada en mi personaje", le cuenta Jodie Foster a LA NACION

Uno de los primeros grandes realizadores que conoció Jodie Foster fue Martin Scorsese, quien en 1974 la dirigió en un pequeño rol en Alicia ya no vive aquí y, dos años más tarde, en Taxi Driver, largometraje que le valió a la actriz su primera nominación al Oscar. Desde entonces, Foster recorrió un largo camino en el que, revela, no siempre pudo ser auténtica. “Pasó mucho tiempo hasta que pude encontrarme en la posición de ser brutalmente honesta en mi vida y mi carrera”, explica. “ Ahora me siento más genuina, no así cuando era joven, y quizá tenga que ver con la edad. Cuando llegás a los 60, hay una necesidad de mostrarte como verdaderamente sos porque no te queda tanto tiempo como para seguir fingiendo, ahora digo las cosas como son ”, asegura.

Esa búsqueda de la honestidad fue el imán que la atrajo a Liz Danvers. “Es un personaje complicado y eso me gusta, soy muy parecida a ella en algunas cosas, sobre todo en esa compulsión a decir las cosas de frente sin vueltas ”. Sin embargo, Danvers no siempre fue así. Cuando Lopez escribió el rol, tamizó ese carácter obseso que la define y que la hace colisionar con Navarro en el paso a paso de su investigación. “ Jodie quería que Liz fuera más cabrona, una antiheroína como otros personajes televisivos, desde Tony Soprano a Don Draper , y esa observación cambió toda la serie, la mejoró ”, remarca Lopez sobre la visión de Foster de un rol que parecía impenetrable.

Jodie Foster vuelve a la pantalla chica trás décadas de ausencia, pero aclara: "Ahora volveré a dirigir, así que no me verán por un tiempo" Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

“Liz es una persona que protege su dolor y que se mantiene ocupada para no acceder a lo que la está lastimando, es muy recelosa en ese aspecto, es una mujer muy interesante porque no podés leerla fácilmente, hay una dualidad en ella, se maneja siempre en los opuestos, y se mantiene ocupada con diferentes cosas porque sabe que si empieza a obsesionarse con su pasado, se va a adentrar en un terreno oscuro sin retorno”, cuenta la actriz, quien ve en Danvers a la contracara de Clarice Starling.

Si bien ambas intentan llegar a la verdad, es la empatía de Clarice, su ingenuidad, su corazón, lo que la distancia de esta nueva detective que interpreta Foster en su regreso a la TV tras una prolongada ausencia. “Estas mujeres no podrían ser más diferentes”, aclara. “Espero que Clarice no se convierte en Liz, espero que elija otro camino. Danvers está en negación, puede ser un poco corrupta, intenta ser graciosa y no lo logra, no tiene tacto con la gente, es insensible, tiene muchas fallas, nunca había interpretado a un personaje así ”, expresa.

La realizadora mexicana Issa López, la voz detrás de la nueva temporada de True Detective

Así, Liz Danvers no solo representó algo nuevo para su actriz sino también para el universo de True Detective, que regresa a las fuentes de lo sobrenatural, pero con la lógica interna de narrativas noir. El frio cruento, el tono crepuscular, esa sensación de estar fuera del radar en ese escenario que se vuelve adverso fue el motor para Lopez, quien tomó como inspiración a films como La cosa y Fuego contra fuego. Tierra nocturna es la perfecta simbiosis del clima inquietante del largometraje de John Carpenter y la intensidad de la obra maestra de Michael Mann.

“Cuando me pregunté qué haría con True Detective, sabía que tenía que recuperar el componente sobrenatural de la primera temporada y sabía que tenía que homenajear la obra de Carpenter . Yo creo fervientemente en que los directores somos, ante todo, fanáticos, y por eso me gusta que haya paralelismos entre lo que yo hago y producciones que me precedieron”, le cuenta Lopez a LA NACION. La realizadora también reconoce que “extrañaba la atmósfera de los inicios de True Detective”, una que la serie efectivamente fue perdiendo en el camino. “Me entusiasmó tener la libertad de hacer lo que quería con una serie tan grande. Me dieron las llaves del auto y me dijeron que conduzca. El paso siguiente fue llamar a Jodie”, recordó la cineasta sobre la génesis del proyecto.

"En la serie se muestra lo sobrenatural, pero desde cómo las personas no pueden lidiar con el dolor, desde cómo los muertos viven entre nosostros" Jodie Foster

Lo ominoso de Tierra nocturna está ligado, para Foster, a la angustia, al no poder (y al no querer) transitar lo incómodo, precisamente lo que le sucede a Danvers y a su compañera, Navarro. “ Esta serie cree en lo sobrenatural y yo también ”, expresa la actriz. “Hay muchas cosas que no sé qué son o de dónde provienen, y las experiencias sobrenaturales que tuve siempre giraron alrededor del dolor, tuvieron relación con cómo los muertos caminan entre nosotros, con cómo sus partidas nos conectan más con el universo”, revela Foster acerca de lo infructuoso de querer aprehender lo inaprensible. “A veces hay que dejarse llevar por las sensaciones”.

Lo subversivo del cambio generacional

"Sigue siendo subversivo contar historias sobre mujeres", remarca Jodie Foster

“Cuando empecé a actuar veía a mujeres en el set cumpliendo solo dos roles: estaba la maquilladora en el rodaje y después la actriz que interpretaba a mi mamá en la película”, recuerda Foster . “Aprendí mucho de los hombres directores y les agradezco por todo lo que me enseñaron pero, así cómo cambió la forma de ver el cine, también deben cambiar las historias”, le manifiesta la actriz a este medio. True Detective: Tierra nocturna es un paso más hacia esa conquista, con dos protagonistas femeninas escarbando en lo macabro sin dejarse arrastrar por el pánico. “Yo soy partidaria de que si contamos una historia humana, estamos contando una historia femenina, eso está linkeado irremisiblemente”, asegura Foster, quien añade que los relatos comandados por mujeres “siguen siendo subversivos”, sobre todo cuando se ahonda en la violencia y los factores que lamentablemente contribuyen a que muchas mujeres se sientan desplazadas e invisibilizadas, tópico que la serie aborda con la detective Navarro como punta de lanza, “el corazón de esta historia”, como describe la actriz de La habitación del pánico.

La exboxeadora Kali Reis interpreta a la detective Evangeline Navarro en la serie

La interpretación de Kali Rais, más emocional que la de Foster, quien debe navegar por varios estadios acorde a las fluctuaciones de Danvers, es clave para que ese viaje al corazón de las tinieblas impacte con ciertas reminiscencias a los largometrajes de Taylor Sheridan, especialmente al extraordinario Viento salvaje. “Cuando empecé a boxear, quería ser una inspiración para la gente que viene de un background similar al mío, y después quise hacer lo mismo en la actuación”, le cuenta a LA NACION Reis, quien es descendiente de nativos americanos (Cherokee, Nipmuc y Seaconke Wampanoagde) y de caboverdianos.

“Quería contar la historia que viven las mujeres indígenas porque es una necesidad”, subraya, y es secundada por Foster en ese punto. “ Mostrar la violencia contra las mujeres como parte de la investigación de las protagonistas era fundamental, así cómo también esa violencia es exacerbada por el aislamiento, por la pobreza, por la falta de oportunidades, por el racismo, hay muchos factores que afectan la vida de las mujeres ”, explica la actriz, quien refiere a la primera entrega de la serie y su óptica tan contrapuesta a esa mirada. “En esa temporada había cierta misoginia, acá exploramos lo femenino, desde la investigación de esas mujeres hasta cómo ellas experimentan el sexo con franqueza, con honestidad”.

"No me importa por qué medio la gente ve mi trabajo, si es en una sala de cine o en streaming, simplemente me alegra seguir presente en esta industria" Jodie Foster

A Jodie Foster le gusta reinventarse y True Detective: Tierra nocturna llegó en pleno cambio. “Me encanta ser parte de esta industria, me gusta seguir siendo sorprendida por lo que hacen mis colegas, es maravilloso ver el trabajo de tantas mujeres directoras ya que, a medida que crecía en Hollywood, no trabajaba con ninguna porque no había lugar para ellas”, enfatiza la actriz, quien también abraza la evolución en la forma de consumir arte. “Las mejores cosas que estoy viendo últimamente, las mejores actuaciones, están en streaming; por eso, como artista, yo seguiré haciendo lo que hago y no me importa dónde me vean, me gusta ser parte de este nuevo panorama”, explica . Cuando se le pregunta a qué genero se inclina cuando tiene que elegir una película o serie para ver, Foster vuelve siempre a las fuentes: “Yo voy hacia el drama, hacia lo oscuro, siempre me gustaron los thrillers y cómo navegan por las psiquis de los personajes”.

Dónde verla. El primer capítulo de la cuarta temporada de True Detective: Tierra nocturna se estrena este domingo a las 23 por HBO y HBO Max. La serie consta de 6 episodios y cada domingo debuta uno nuevo.