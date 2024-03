Una mirada a los principales títulos que se suman este mes a la plataforma

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Escuchar

De un escalofriante retrato de un crimen que conmocionó a la sociedad española a la adaptación de una inolvidable novela de Patricia Highsmith y el esperado spin-off de The Sandman... Este mes, la plataforma de streaming vuelve a apostar a la diversidad de títulos.

En esta nota, las principales series que llegan a Netflix en abril.

*Ripley (miniserie)

Andrew Scott, en una escena de Ripley Lorenzo Sisti - Netflix

Basada en la obra de Patricia Highsmith, este mes llega a la plataforma la miniserie de ocho episodios creada, escrita y dirigida por el extraordinario guionista Steve Zaillian (quien además fue responsable de otra brillante producción televisiva, The Night Of), con el talentoso Andrew Scott personificando al memorable personaje creado por la autora de Extraños en un tren, el estafador Tom Ripley.

Como adelanta Netflix, la ficción se centrará en el derrotero de este hombre que se oculta bajo varias máscaras y quien en la Nueva York de comienzos de los 60 “recibe una oferta que da inicio a una trama de engaños, fraude y muerte”. Por otro lado, la miniserie también pondrá el foco en el complejo vínculo entre Ripley y el carismático Dickie Greenleaf (Johnny Flynn), un joven bohemio que subyuga al protagonista y termina desnudando sus verdaderas intenciones.

“Me propuse no diagnosticar a Tom con nada. Lo que sucede con estos personajes tan famosos es que la gente concibe ideas muy fuertes acerca de ellos y yo no quería eso, no quería abordarlo con nociones preconcebidas, palabras como ‘sociópata’ o ‘psicópata’ no me ayudan a prepararme como actor. Si bien él no es un héroe confiable, sí es el héroe de esta historia”, le manifestó Scott a Vanity Fair respecto a Ripley y los desafíos de interpretarlo en una serie de la que también forman parte Dakota Fanning como Marge Sherwood y Eliot Sumner como Freddie Miles. Disponible desde el 4 de abril.

*Secuestro del vuelo 601 (miniserie)

Secreto del vuelo 601, una de las grandes apuestas de este mes Netflix

La bioserie del showrunner Pablo González es una de las grandes apuesta de Netflix del mes. Como adelantó la plataforma, la producción se centrará en un acontecimiento real que sucedió en mayo de 1973 en Colombia: “ Durante el secuestro de un avión en el que las negociaciones generan mucha tensión, dos azafatas se miden con los agresores”, es el puntapié de un relato descarnado que se basó en el libro Los condenados del aire: crónica del secuestro aéreo más largo de la historia del periodista italiano Massimo Di Ricco.

La serie mostrará cómo dos revolucionarios armados secuestran el vuelo 601 con la amenaza de causar una explosión si el gobierno colombiano no accede a liberar a 50 presos políticos y a pagar una importante suma de dinero. Cuando las autoridades se niegan a negociar, los pasajeros se ven sumidos en una situación angustiante y los tripulantes intentarán hacer todo lo posible para frenar el accionar de los secuestradores en ese aterrador vuelo que se extendió por más de 60 horas. Christian Tappan, Mónica Lopera, Enrique Carriazo, Marcela Benjumea, y Carlos Manuel Vesga integran el elenco. Disponible desde el 10 de abril.

*Sin cerrojos: un experimento carcelario (primera temporada)

Sin cerrojos: un experimento carcelario Netflix

Este mes se suma al catálogo de Netflix un nuevo reality que promete sacar a la luz pormenores poco conocidos del funcionamiento del sistema carcelario. Se trata de Sin cerrojos, una producción que se sitúa en un centro de detención de Arkansas, en los Estados Unidos , nada menos que el punto neurálgico de un experimento social que se lleva a cabo con el objetivo de “desarrollar la autonomía de los internos” y por órdenes del sheriff de la prisión, Eric Higgins, quien le concedió una entrevista a revista People para ahondar en los motivos por los que el experimento en cuestión es tan importante para quienes se encuentran tras las rejas.

“Esta serie explora los desafíos que enfrentan todas las cárceles del mundo, como el staff reducido, la sobrepoblación en las prisiones, y diferentes estigmas”, explicó Higgins y añadió: “A pesar de estas dificultades, mi equipo y yo estamos trabajando en nuevas maneras de mejorar las condiciones del lugar para crear un espacio pacífico para nuestros empleados y para ayudar a aquellos que están pagando por sus actos”, sumó el sheriff respecto a su trabajo y cómo este es reflejado en el reality que se podrá ver en Netflix. Disponible desde el 10 de abril.

*Good Times (primera temporada)

Good Times Netflix

Con la incorporación de la serie Good Times, Netflix vuelve a apuntar a activar la fibra nostálgica de los espectadores. Se trata de “una irreverente versión moderna del clásico de TV en el que una nueva generación de Evans intenta sobrevivir en un proyecto habitacional de Chicago”, de acuerdo a lo comunicado por la plataforma de streaming. La flamante ficción es una relectura de la sitcom de CBS creada por Eric Monte y Mike Evans, que tuvo seis temporadas y concluyó en agosto de 1979. Los nuevos showrunners, Carl Jones y Ranada Shepard, decidieron que este desprendimiento de la popular comedia debía abordarse con la animación como eje.

“La animación es un medio ideal para repensar el programa original y a través del lente de Carl y su humor afilado y mordaz la gente va a aprender a amar estos a personajes nuevamente”, expresó Seth MacFarlane, uno de los productores ejecutivos de la ficción. Los creadores del programa, en tanto, destacaron la importancia de “reimaginar los clásicos televisivos” y mostrar una nueva generación de una familia querida por los espectadores que conservan el recuerdo de la producción de los 70. Good Times cuenta con las voces de Jay Pharoah, Yvette Nicole Brown, y JB Smoove. Disponible desde el 12 de abril.

*Los detectives difuntos (primera temporada)

Los detectives difuntos Netflix

Otro estreno atractivo que ofrece Netflix en abril es Los detectives difuntos, el spinoff de The Sandman (cuya primera temporada también se encuentra disponible en la plataforma), basado en la novela gráfica de Neil Gaiman. En cuanto a la historia, se adelantó el puntapié de la misma: “¿Un fantasma fastidioso te está complicando la vida? ¿Un demonio se robó tus recuerdos más preciados? Siempre puedes acudir a los Detectives Difuntos”. Ese grupo está conformado por individuos que dedican su tiempo a investigar crímenes que tienen un profundo vínculo con lo sobrenatural.

Edwin Payne (interpretado por George Rexstrew), Charles Rowland (personificado por Jayden Revri) y Crystal Palace (rol que tiene a cargo la actriz británica Kassius Nelson) son los personajes centrales de este relato trasladado a la pantalla chica por Steve Yockey, creador de la comedia negra protagonizada por Kaley Cuoco, The Flight Attendant. En diálogo con el medio ComicBook, Yockey aseguró que Gaiman le brindó “un gran apoyo” en el proceso de preproducción en el que él también buscó darle su impronta a la ficción.

“Creo que lo más importante era no hacer una copia idéntica del cómic porque así vas a fallar, por eso se buscó tomar el corazón y la razón por la que la gente se enamoró de esos cómics en un principio y luego adaptar eso mismo a la pantalla”, apuntó Yockey. El elenco de Los detectives difuntos se completa con los trabajos de Lukas Gage, Yuyu Kitamura, Briana Cuoco, y Ruth Connell. Disponible desde el 25 de abril.

*El caso Asunta (miniserie)

El caso Asunta Netflix

La nueva serie de Netflix se basa en el caso real de la investigación de la muerte de Asunta Basterra Porto, una joven de 12 años que fue encontrada sin vida el 22 de septiembre de 2013 en el municipio de Teo, en La Coruña. El realizador de la producción, Ramón Campos, ya había dirigido un documental alusivo a la tragedia (El caso Asunta, Operación Nenúfar), pero sintió que quería explorar algunos pormenores de la investigación que habían quedado fuera de su trabajo primigenio. Candela Peña y Tristán Ulloa interpretan a los padres adoptivos de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

“De repente, vi que había algo más interesante que el propio crimen”, le confió Campos al medio El Confidencial. “Se hablaba de padrastros y madrastras, y casi parecía un cuento clásico, que con su narración, minuto a minuto, estaba afectando muchísimo a una generación. Siempre tengo ganas de retomar el documental para contar ahora, diez años después, cómo afectó el caso Asunta a los que eran preadolescentes”. Disponible desde el 26 de abril.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project