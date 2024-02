Si bien las siguientes estrellas están habituadas a vidas expuestas en los medios, cuando sus hijos fueron protagonistas de historias escandalosas se pronunciaron con una mezcla de dolor y bronca

Milagros Amondaray PARA LA NACION

escuchar

Cuando David Hasselhoff abrió los portales de noticias y se encontró con la imagen de su hija siendo arrestada, experimentó un gran enojo. Y es que el actor de grandes éxitos como El auto fantástico y Baywatch siempre se mostró reticente a hablar de su vida privada. Por eso, ver a su hija Hayley expuesta y exponiéndolo a él mismo de manera indirecta le generó una enorme decpeción; la misma decepción que experimentaron otras figuras de Hollywood que incluso han llegado a describir a sus hijos como “pesadillas” que pusieron en jaque la estabilidad familiar .

*Chet Hanks

Tom Hanks y su hijo, Chet, con quien tiene grandes diferencias Michael Tran

El hijo de Tom Hanks y Rita Wilson siempre se movió contracorriente en Hollywood y con una honestidad brutal respecto al vínculo sinuoso que tiene con sus padres . La olla se destapó cuando el joven habló públicamente sobre uno de “los momentos más traumáticos” de su vida: cuando fue internado en un centro de rehabilitación por sus progenitores. El lugar era, según Chet, un espacio “para adolescentes problemáticos” que se encontraba ubicado en una reserva natural.

En el podcast Ivan Paychecks, Hanks contó que, en el año 2008, fue amenazado para asistir al centro por dos personas “que parecían ser militares” y que lo habrían agredido físicamente. “Me sacaron de la cama hombres pelados, me daba la impresión de que eran militares y yo decía: ‘¿Qué m.... es esto?’. Ellos solo respondían: ‘Venís con nosotros’”. Ante la negativa de Chet, recibió duras amenazas: “Me decían que si no iba con ellos por las buenas, lo iba a hacer por las malas”.

Chet Hanks en una tensa charla con su madre, Rita Wilson, que se volvió pública Backgrid/The Grosby Group

Debido a las amenazas, el joven asistió al lugar, donde vivió una experiencia muy dura. “No tenía un techo, me hacían trabajar manualmente y fui el que se quedó allí por más tiempo. Se me pasaban mil cosas por la cabeza. Te analizaban, observaban cada pequeña cosa que hacías, fue aterrador ”, expresó. Por mucho tiempo, el joven culpó a sus padres, asegurando que nunca supieron cómo ayudarlo con sus adicciones y que cometieron graves errores. De todos modos, cuando las aguas se calmaron, supo ver que tanto Tom como Rita también “habían sido manipulados” por quienes manejaban el centro.

“El lugar generaba dinero por cada día que te quedabas allí y mis padres lo tenían, entonces encontraron el recurso para retenerme ahí por una jodida cantidad de tiempo. Con excepción de otro chico que estaba allí desde hacía seis meses, fui quien más tiempo pasó en ese lugar”, sumó.

Chet junto a su padre, Tom Hanks, en diciembre del año pasado Instagram

En la actualidad, Chet se aboca a su carrera como actor y cantante y el vínculo con sus padres parece haber mejorado , a pesar de que los flashes suelen captarlo discutiendo con ellos en eventos familiares.

“Yo estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me internaron, estaba completamente perdido, hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente ”, manifestó, e hizo una salvedad. “También estaba totalmente fuera de control (...). No cambiaría mi situación por nada porque amo a mis padres”. En diciembre del año pasado, Chet compartió en sus redes imágenes junto a sus padres que son el reflejo de una sana reconciliación.

*Abigail Hopkins

Anthony Hopkins no quiere ver a su hija fruto de sus duras declaraciones Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Para Anthony Hopkins, hablar de su hija se ha convertido en una verdadera pesadilla. El actor no solo no quiere hacer referencia al vínculo que supo tener con ella sino que además tampoco demuestra interés por recomponer la relación como consecuencia de las duras palabras que recibió del otro lado. Cada vez que se le consulta sobre el tópico, el doble ganador del Oscar se limita a decir: “No quiero hablar de eso”.

Abigail Hopkins nació fruto del primer matrimonio del artista con la actriz Petronella Baker, con quien se casó en 1966 y de quien se divorció en 1972. Los primeros roces entre el protagonista de El silencio de los inocentes y su hija surgieron cuando ella lo expuso ante los medios. “Empezó a ausentarse de la casa cuando yo era niña y en mi adolescencia tampoco aparecía demasiado”, recordó Abigail. “Hubo peleas muy fuertes que no olvidaré jamás. Cuando estaba en casa, no me gustaba cómo trataba a mamá, eso es algo que jamás se lo voy a perdonar ”, había contado la hija del actor, quien eventualmente dejó el hogar familiar para casarse con su segunda esposa, Jennifer Lynton.

En una ocasión, se vio a Hopkins con su hija en un evento de Hollywood, pero se trataba de la calma antes de la tormenta. Al sentirse destratada por su padre, Abigail volvió a hablar sobre la personalidad de Hopkins y de los episodios violentos que experimentó junto a su madre.

Abigail Hopkins construyó una carrera como cantante Dave Benett - Hulton Archive

“Estuve muy cerca de quitarme la vida. Lo que nos hizo fue imperdonable” , expresó la mujer, quien actualmente es cantante. El actor, por su parte, parece no haberle perdonado sus declaraciones. En mayo de 2018, Hopkins le concedió una entrevista a Radio Times en la que le consultaron nuevamente por Abigail y su respuesta fue muy fuerte. “La gente rompe relaciones. Las familias se rompen y, ya se sabe, tenés que seguir con tu vida. La gente hace elecciones. No me importa que sea en una u otra dirección”, expresó el actor sobre el vínculo con Abigail. “No sé ni soy abuelo o no. Ella está en algún lugar de Inglaterra. Tenemos una relación fría. La vida es fría. Creo que somos dos extraños. A los hijos no les gustan sus padres. No tienen que quererse entre ellos. Supongo que soy egoísta, no fui un buen marido y tampoco me comporté como un buen padre (…) No soy un ‘bonachón’, soy un viejo pecador, como todo el mundo”, sumó.

Abigail, en tanto, habló con The Telegraph y también fue muy dura contra Hopkins. “ Los problemas con mi padre, sus asuntos (el alcoholismo), destruyeron mi salud mental a lo largo del tiempo, me guardé tantas cosas en mi niñez que un día exploté , eran muchas emociones y mi cabeza se fue a cualquier parte, me destruyó. Mi padre no tenía una relación conmigo y eso me enojaba, había mucha angustia dentro mío”, expresó la artista, quien siguió adelante con su vida, al igual que su padre, pero sin lugar para hacer las paces.

*Cameron Douglas

Cameron Douglas, hijo que Michael tuvo con su primera esposa, Diandra Luker, confesó que Zeta-Jones fue quien lo ayudó a salir de las adicciones y reveló que mantiene un gran vínculo con su madrastra Grosby Group - LA NACION

“Me decepcionó muchísimo, me costó perdonar ciertas cosas” , declaró en una ocasión el actor Michael Douglas cuando su hijo Cameron, fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker, comenzó a perder el control de su vida y sufrió numerosas detenciones por parte de las autoridades policiales.

En 2007, Cameron fue arrestado por posesión de cocaína y, dos años más tarde, por posesión de metanfetamina. La policía revisó su vehículo y notó que se trataba de una cantidad considerable, por lo que se lo interrogó respecto a si estaba involucrado en el negocio de la distribución de drogas. Cameron se declaró culpable de los cargos que le fueron imputados ya que, mientras permanecía en su domicilio en plena investigación, volvió a ser allanado y le encontraron heroína.

El 20 de abril de 2010, fue condenado a cinco años de prisión. En ese momento, su padre brindó una desgarradora declaración: “ Parte de sus problemas los ocasioné yo porque nunca fui un buen padre ”, expresó entonces. “Pero si no era detenido, iba a terminar muerto, y creo que ahora podrá darle un giro a su vida”.

Cameron Douglas con su fallecido abuelo Kirk, durante el cumpleaños 103 del actor Instagram

De todas maneras, la vida de Cameron tras las rejas no fue fácil. En 2011, se declaró culpable de posesión de drogas en la cárcel, y en 2012 se golpeó con otro presidiario, quien le destrozó una de sus piernas. En 2016, Cameron fue liberado luego de pasar siete años en prisión, ya que su condena se extendió por los nuevos cargos que se habían elevado en su contra . El actor escribió Long Way Home, un libro sobre sus experiencias, y rehízo su vida junto a la instructora de yoga Viviane Thibes, con quien tuvo dos hijos. En una entrevista con revista People en la que fue entrevistado junto a Michael, Cameron expresó que nunca tuvo intención de hacerle daño a sus padres, ya que desde su adolescencia había sucumbido a las adicciones, una enfermedad con la que batalla todos los días.

La nueva vida de Cameron Douglas Instagram

“Odiaba que las drogas me destruyeran la vida, pero no era capaz de pararlo”, manifestó. En la emotiva charla, Michael hizo referencia a cómo la vida “se convirtió en una sucesión de crisis”. “ Pensé que lo perdía y hubo momentos en los que la esperanza de salvarlo disminuyó ”, confesó el actor, quien pasó períodos de enojo con su hijo. Por otro lado, Cameron contó que Catherine Zeta-Jones fue un gran pilar tanto para su papá como para él, además de su madre Diandra.

Actualmente, el actor de The Runner brinda a charlas a personas que luchan contra las adicciones y su padre lo acompaña en ese proceso. “Al principio estaba decepcionado con mi hijo, cuando en realidad tenía que estar decepcionado con el sistema, que te castiga sin darte una oportunidad . Mi hijo pasó dos años de confinamiento y el sistema legal nunca supo qué hacer con él y sus adicciones”, reveló el actor.

*Chelsea Belle O’Donnell

Rosie O'Donnell y su hija Chelsea Belle, otra relación no exenta de conflictos Bruce Glikas - FilmMagic

En septiembre de 1997, la actriz y presentadora Rosie O’Donnell, adoptó a quien ese momento era su segunda hija, Chelsea Bell, con su exesposa, Kelli Carpenter. En su adolescencia, la joven empezó a mostrar signos de rebeldía contra sus mamás y sus hermanos y, en un rapto de enojo hacia su familia, le brindó una entrevista a la publicación The Daily Mail en la que habló sobre la intimidad de Rosie. Chelsea contó que su madre era “totalmente negligente” con ella, que nunca aparecía en la casa y que, cuando llegaba, solo se dedicaba “a comer en exceso y a fumar marihuana”.

Al mismo tiempo, declaró que tanto ella como sus cuatro hermanos fueron criados por “un gran número de niñeras” y que nunca le perdonó a su madre que la haya enviado a un reformatorio. En ese momento, Rosie salió a hablar y a contradecirla, asegurando que nunca la echó de la casa sino que estaba buscando protegerla de sus conductas erráticas que la llevaban a “desaparecer por largos períodos de tiempo” , dejando entrever que Chelsea batallaba contra problemáticas de salud mental, lo que le generó aún más enojo a su hija.

Rosie O'Donnell, años atrás, junto a sus cinco hijos Instagram

“En la adolescencia, todos mis hijos fueron una verdadera pesadilla”, expresó O’Donnell sin rodeos. “Se convierten en personas horribles”, agregó , echando más leña al fuego. Cuando Chelsea cumplió 18 años, buscó a su madre biológica, Deanna Micoley, y se fue a vivir con ella. “Es su decisión y le deseo mucho amor y paz”, expresó Rosie en un comunicado enviado a revista People. En 2017, Chelsea reapareció para una entrevista con Inside Edition y fue brutalmente sincera. “Nunca me llevé bien con mi mamá adoptiva, y cuando me echó, perdí el interés por tener una relación con ella; extraño a mis hermanos, pero creo que necesitamos un espacio con Rosie para ver qué sucede” .

Finalmente, se produjo un acercamiento al año siguiente, cuando la joven dio a luz a su primera hija, Skylar Rose. “La relación con Chelsea tuvo momentos de mucha turbulencia”, dijo O’Donnell en el programa The Talk. “ Atravesamos períodos de muchos problemas que hicimos públicos, pero ella está bien ahora y nos comunicamos mejor, nos perdonamos mutuamente y ahora disfruto de la belleza de ser abuela ”, remarcó.

*Hayley Hasselhoff

David Hasselhoff y su hija, Hayley, atravesaron turbulencias Gregg DeGuire - Getty Images North America

El actor de Baywatch siempre tuvo un excelente vínculo con Hayley, la hija que tuvo junto a la actriz Pamela Bach . De todos modos, la relación se resintió cuando, en 2017, la joven comenzó a comportarse de manera imprudente y un episodio se llevó toda la atención mediática. La modelo estaba manejando su Mercedes-Benz en una autopista de Los Ángeles cuando se quedó dormida. De inmediato, el portal TMZ informó que la policía la había encontrado “desmayada por el alcohol” dentro del vehículo que había logrado frenar antes de que las consecuencias de su accionar ocasionaran una tragedia.

La joven no pasó el test de alcoholemia y fue arrestada esa misma noche. En ese momento, su padre se distanció de ella, no brindó declaraciones a la prensa, y trascendió que estaba “muy molesto” con su hija ya que él siempre intentó cuidar la imagen familiar ante los medios . Al año siguiente, a Hayley se la notaba mucho mejor de salud, empezó a trabajar consistentemente como modelo plus size y hoy, a sus 31 años, también apuesta a consolidarse como actriz. “La expresión ‘plus size’ en esta industria es muy diferente de la imagen mental que tiene la gente de lo que una modelo plus size debería ser. Lo que estamos haciendo es mostrar diferentes tipos de cuerpos y tallas para que te puedes sentir seguro con el cuerpo que tengas”, manifestó Hayley al ser consultada sobre su carrera.

En cuanto a la relación con su padre, habló de la admiración que siente por él. “ Pude ver a mi papá y su pasión por el trabajo y eso provocó algo en mí de intentar actuar y tener el mismo amor por esto. En los sets éramos como una gran familia ”, declaró en diálogo con The Huffington Post.