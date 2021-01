Flor de equipo arrancó la semana con dos bajas: Paulo Kablan y Carmela Bárbaro dieron positivo en Covid-19 Crédito: Instagram

El rebrote de casos de Covid llegó a la televisión. Esta semana, Flor de equipo arrancó con dos bajas: Paulo Kablan y Carmela Bárbaro (que está reemplazando a Nancy Pazos durante sus vacaciones) dieron positivo en las pruebas y permanecen aislados.

"Muy buenos días. Les queremos contar que hemos tenido un par de bajas esta semana. Nuestra compañera Carmela dio positivo de Covid y nuestro compañero Paulo Kablan dio positivo de Covid. Ellos son compañeros en la radio. La radio es un lugar de mayor contagio en comparación con un estudio de televisión, que suelen ser más grandes y eso nos permite un mayor distanciamiento", comentó Florencia Peña este lunes, al iniciar su programa.

Acompañada por Marcelo Polino y Noelia Antonelli, la conductora aseguró que todo el equipo se hisopó y dio negativo. "El hisopado es muy estresante, yo es la segunda vez que lo paso. Por suerte nos dio negativo. Pero es muy estresante esperar el resultado, ese tiempo hasta que te dicen negativo", expresó el embajador de MasterChef Celebrity.

Por su parte, Antonelli advirtió que si bien ella ya tuvo el virus, la incertidumbre por la posibilidad de un recontagio la intranquilizó. "Yo ya lo había tenido. En realidad no sé en qué momento lo pasé, pero cuando me hice un chequeo a fin de año me salieron los anticuerpos como que ya lo había tenido. Entonces estaba un poco más tranquila, pero obvio te da incertidumbre", señaló.

Minutos después, y desde su casa, Kablan se comunicó con el ciclo para contar cómo transita este recontagio, cinco meses después de dar positivo en el test de Covid-19. "Estoy muy bien. Gracias por permitirme seguir sentado en la mesa a distancia", agradeció el periodista, que decidió seguir trabajando para hacer más llevadera la situación.

Enseguida, Kablan hizo referencia a su estado de salud. "Tuve algunos síntomas leves anoche. Pérdida de olfato, unas líneas de fiebre (pero menos de 38) y un poco de dolor de cuerpo, pero no mucho más, por ahora vengo bien", relató tras asegurar que está dentro del mínimo porcentaje de personas que se recontagió el virus. "Yo voy por un récord, a mí me hisoparon dos veces en la vida y las dos di positivo. En julio en un control de rutina me hice el hisopado. A las 24 horas me informaron que había dado positivo. En esa oportunidad fui asintomático", indicó.

En cuanto a dónde cree haberse contagiado, aseguró: "Pudo haber sido la radio, porque en Telefe estamos en un estudio enorme, con mucho distanciamiento y con barbijo hasta salir al aire; es muy difícil contagiarse", concluyó.

En diálogo con LA NACION, Kablan se mostró sorprendido tras recibir un resultado positivo nuevamente. "Me debe quedar una semana, porque son 10 días a partir del contagio en los que hay que permanecer aislado", aseguró.

