Tensión en Argenzuela: Paulo Kablan discutió con Diego Brancatelli, abandonó el estudio y lo lapidó en Twitter

Luego de la acalorada discusión que mantuvieron Paulo Kablan y Diego Brancatelli este martes al aire por el homicidio de un motochorro en Moreno, el periodista de policiales abandonó el estudio y no salió durante el siguiente bloque. Horas después, se expresó con un duro mensaje hacia su colega a través de su cuenta de Twitter. Sin nombrar directamente a su compañero, lo calificó de “mal educado sin preparación”.

La situación ocurrió al aire de Argenzuela (C5N), donde Jorge Rial aún sigue ausente por su recuperación tras el problema cardíaco que sufrió en Colombia. En ese contexto, ambos periodistas se cruzaron por sus miradas sobre lo ocurrido con el policía en el conurbano bonaerense.

Todo ocurrió después de un móvil, momento en el que Brancatelli aseguró que el tema generaría “polémica”. “Hay mucha gente que está a favor de que la Policía actúe así. Otros creemos que hay una constitución y que hay división de poderes y una Justicia que tiene que decidir el futuro de la gente”, presentó en la vuelta al estudio.

El cruce entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli

En ese momento, intervino Kablan: “Ojo, que estamos hablando de si es delito o no es delito. Es otra cosa”. “No es una cuestión de creer. No es una religión esto; es la ley”, agregó. La discusión entre ambos continuó y el exparticipante de MasterChef Celebrity le dijo a su compañero que realizaba una “interpretación antojadiza” de lo que ocurrió.

“Yo no sé qué partido milita el juez. No me interesa y no tiene nada que ver”, lanzó con la intención de despegar el tema del debate político. Brancatelli se defendió y afirmó que se trata de “convicciones de vida” y no de algo partidario. En términos técnicos, Kablan añadió cómo ve la cuestión judicial: “Puede ser un caso de legítima defensa, es muy fina la diferencia; pero no es un tema de qué país queremos”.

Luego, el periodista de policiales remarcó que “no hay debate” sobre el tema. “Permitime no coincidir con eso. Me parece que puede llegar a haber debate”, reaccionó rápidamente el conductor actual del programa, que reemplazó a Mauro Federico, quien inicialmente había ocupado el lugar de Rial. Entre risas, Kablan lo chicaneó por este comentario y dejó una sensación de tensión: “Inventate un país entonces”. Tras la discusión, el ciclo televisivo fue a un corte y cuando volvió al aire, el periodista de policiales no estaba más.

El tuit de Paulo Kablan tras la discusión con Diego Brancatelli Captura

Ante las dudas por esta situación, Kablan se expresó en su cuenta de Twitter: “¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación”.

Tras la polémica, el periodista se refirió al tema en A la Barbarossa (Telefe). “Es cierto que me enojé en el corte”, admitió en el comienzo de la charla sobre el cruce. Sin embargo, a continuación tuvo palabras de elogio con su compañero: “Es un buen tipo Brancatelli. Me sacó, pero se puede disentir. Me calenté en el corte”.

La palabra de Paulo Kablan tras el cruce con Brancatelli

Por último, también confirmó que tras la discusión tuvo una conversación con una de las autoridades de C5N, mientras Argenzuela llevaba a cabo su último bloque de la emisión. “Se puede debatir y no pasa nada”, cerró.

