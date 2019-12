Cinthia Fernández: "Gané un Martín Fierro Digital, pero no me invitaron a recibirlo"

Cinthia Fernández ganó este fin de semana un Martín Fierro Digital. Si bien el premio ameritaba una alegría para la bailarina que fue eliminada en las últimas rondas del ya finalizado "Bailando..", su reacción fue de sorpresa. Es que, según ella misma informó desde las redes sociales, no la invitaron a recibirlo.

"Les quiero agradecer a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme. A mí sola me pasa", dice entre risas en un video que subió a sus historias de Instagram. "Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos? Gracias, les mando un beso. Me hubiera encantado recibirlo, pero la próxima invítenme. Un beso enorme, gracias", cerró quien mereció el galardón de Estrella Digital.

No obstante, quien se molestó con el comentario de Fernández en las redes fue el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), Luis Venura. "Siempre hay cosas que salen mal, programas que salen mal. Yo también puedo meter el dedo en la yaga y no lo hago, pero veo gente que uno conoce y a quien uno le tiene cariño, que sale a pegarte", se quejó el periodista. Además dijo que él mantiene una amistad con la joven por lo que ella lo pudo haber llamado antes de hablar desde las redes sociales.

Fue entonces que una de las panelistas de Infama hizo escuchar un audio que le envío la bailarina: "No me enteré [del premio] y sé que le pasó a gente que se enteró de casualidad. Pero, bueno, me hubiera gustado ir, aunque trabajaba esa noche, pero no me invitaron, una pena, pero lo agradezco mucho".

Ventura, enojado, cerró: "Hubo 400 personas que se enteraron y fueron. Me gustaría saber de qué personas habla Cinthia".