Cinthia Fernández renunció a la obra con Fede Bal, Mentiras inteligentes

Después de un día lleno de especulaciones y polémicas, Cinthia Fernández renunció abruptamente a la obra de teatro que iba a protagonizar con Federico Bal, Mentiras inteligentes. Asimismo, el actor recibió esta tarde el resultado del hisopado que se realizó y el mismo dio negativo.

El día comenzó con un escándalo, cuando Cinthia, en su rol de panelista de Los ángeles de la mañana, contó que su compañero había sido separado del elenco luego de la noticia que circuló sobre una supuesta fiesta "clandestina" a la que había asistido. Esta información fue desmentida rápidamente por el productor de la obra, Alberto Raimundo, y por el propio Bal, que dio su testimonio en Intrusos.

Pero hace unas horas comenzó a circular otro trascendido que decía que Cinthia Fernández había decidido bajarse del proyecto. Esto fue confirmado a LA NACION por Raimundo. "Sí, renunció Cinthia. Le mandó un mensaje a la productora ejecutiva deseándole suerte, nunca se comunicó conmigo. A otro de los productores le dijo que estaba enojada, que renunciaba, cortó el teléfono y no atendió más. No sé por qué, la verdad es que no hicimos nada malo, simplemente estábamos esperando los resultados del hisopado de Fede, ateniéndonos a los protocolos. Ahora estamos buscando un reemplazo".

Federico Bal y su novia, Sofía Aldrey, fueron testeados por Covid-19 por prevención, luego de la fiesta de Año Nuevo. A ella el resultado le dio negativo y también a él, cuyo resultado se conoció esta tarde. En una entrevista con el programa Hay que ver, de elnueve, Cinthia había manifestado su enojo con Federico Bal porque, a su entender, él no era responsable con respecto a los cuidados del coronavirus. Y eso la tenía muy preocupada y con temor al contagio.

