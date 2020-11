Claribel Medina: "Con Pablo Alarcón no podemos compartir nada"

Claribel Medina volvió a hablar de la mala relación que mantiene con su expareja, Pablo Alarcón, con quien tuvo a sus hijas Agostina y Antonella Crédito: Instagram

10 de noviembre de 2020 • 21:08

Hace unos días, Claribel Medina contó que no tiene una buena relación con Pablo Alarcón, expareja y padre de sus dos hijas, Agostina y Antonella. "Me siento muy tranquila conmigo, en el sentido de lo que hice como madre. No tenemos una buena relación con Pablo y es lamentable. Muchas cosas no se resolvieron con el paso de los años y tenemos maneras distintas de ver la vida", contó Medina esta tarde en Hay que ver, por elnueve.

La actriz reveló que hablan "lo justo y necesario" y que nunca pudieron sentarse a conversar. "Molesta que el paso de los años no haya resuelto la relación de dos personas que tuvieron dos hijas, que son únicas y maravillosas. Creo que tiene que ver con nuestras propias debilidades y bajezas, nuestra fragilidad e inmadurez o nuestra falta de compasión hacia el otro. El tiempo pasó y no se resolvió".

Pero, ¿hay una razón? "Yo me hago cargo de lo que hice mal, intenté todo lo posible hasta que bajé los brazos y dije 'hasta aquí llegué'. Ya solté algo que se lo tengo que dejar al universo. Nuestras hijas tienen 28 y 26 años y si no pudimos estar en una mesa charlando hasta ahora, hay que soltar. Tenemos la relación que necesitamos tener, lo básico. No podemos compartir nada".

¿Acaso Claribel necesita que Alarcón le pida perdón por algo?, quisieron saber en el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas. "No necesito que me pida perdón por nada. Siento que la energía no fluye. No espero nada de él y él nada de mí. Quizá faltó una mejor comunicación entre nosotros cuando las chicas eran adolescentes. Pero ya está", sentenció.

