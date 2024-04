Coco Sily contó la frase que le dijo a su novia 20 años menor para conquistarla

Escuchar

En junio, Fernando ‘Coco’ Sily le confirmó a LA NACION su romance con Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo. Vivieron una breve pero apasionada historia hasta que, en agosto, ella confirmó la separación y su reconciliación con su marido y padre de sus hijos, Damián Giorgiutti. Si bien las cosas entre ellos terminaron de buena manera, hace unos meses el humorista de 62 años reveló que volvió a encontrar el amor en Cinthia ‘Chimi’ Meza. Completamente enamorado de su pareja, ahora contó públicamente cómo hizo para conquistar su corazón y cuál fue la frase que cambió el curso de la relación.

Tras separarse de Carrizo, Coco Sily volvió a apostar al amor con Chimi Meza, quien tiene 40 años y es la fundadora del espacio Reset Life Coaching. “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”, dijo meses atrás en diálogo con Intrusos (América). No tardó en llegar la foto en las redes y de a poco ambos empezaron a hacer más pública su relación.

La foto que compartió Coco Sily en las redes para confirmar su noviazgo con 'Chimi' Meza

Justamente, el martes, las cámaras de Intrusos encontraron a la pareja en el teatro y no dudaron en preguntarle al humorista sobre su presente sentimental. ”Estamos muy felices. Si se nos ve muy felices es porque lo estamos”, aseguró Sily y agregó: “Estamos muy bien, cada vez mejor, que es lo más importante”.

Muy enamorado de su novia, el actor afirmó: “Ya van unos cuantos meses y yo no puedo creer que el universo se haya portado tan bien con el Coco Sily”. Por su parte, ‘Chimi’ se mostró de acuerdo y subrayó: “Conmigo el universo se portó hermoso, fue una sorpresa para los dos. Estamos chochos, felices; en modo abuelos, mirando pelis, saliendo a comer, pero bien, disfrutando mucho”.

Coco Sily y su novia, Chimi Meza, dieron una entrevista juntos (Foto: Captura de TV / América)

Fue entonces cuando Sily reveló cómo nació el amor entre ellos y qué fue lo que hizo para ganarse su corazón. “Primero fuimos amigos y después pareja en un momento en el que le dije: ‘A mí la friend zone (zona de amigos) -como le dicen ahora- no, porque me estaba por colocar ahí. Le dije: ‘Al Coco en la friend zone no, porque me gustás’”. Esto fue clave para que la relación tomara otra dimensión.

“Eso a ella la descolocó porque estábamos yendo por un lado que tenía más que ver con la amistad, pero por suerte no es que se cerró a decirme ‘no, amigos’, sino que dijo: ‘Bueno, vamos viendo’. Y el ‘vamos viendo’ se trasformó en esto”, sentenció el actor, bajo la atenta mirada de su novia.

Cinthia ‘Chimi’ Meza dio detalles de su relación con Coco Sily: “Nos enamoramos”

En diciembre, Meza visitó Mañanísima (eltrece) y tuvo un mano a mano con Carmen Barbieri donde contó detalles de su romance con Sily. Reveló que se conocieron cuando coincidieron en la misma radio y aseguró que, al principio, él solo era “un compañero de trabajo” e incluso afirmó que “era una persona con la que compartía un espacio laboral y no era mi target cruzar trabajo y lo persona”.

Fue tras la separación de Carrizo que empezaron a compartir más tiempo juntos. “Lo fui a ver a un espectáculo, empezamos a hablar y nos recontra enganchamos. Los dos estábamos solos. Empezamos a conocernos fuera de la radio, empezaron las charlas eternas, hermosas. Ahora hay de todo, risas, mimos, es un compañero hermoso. Yo estaba hace bastante tiempo sola”, expresó Meza.