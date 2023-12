escuchar

Recientemente, y haciendo uso de sus redes sociales, Coco Sily presentó a su nueva novia, Cinthia Chimi Meza, con quien compartió una postal que dejó ver lo enamorado que está a tres meses de comenzar el vínculo. Luego de eso, la terapeuta decidió romper el silencio en diálogo con Mañanísima (eltrece) y dar detalles sobre su historia de amor.

Cabe destacar que durante el corriente año, el humorista fue noticia al anunciar su inesperada relación con Cecilia “Caramelito” Carrizo, la cual duró solo unos pocos meses, debido a que la actriz eligió darse una nueva oportunidad con su exmarido, Damián Giorgiutti. De todas formas, Coco apostó nuevamente al amor y encontró una nueva pareja.

“Nos conocimos en la radio, a principio de año, porque ya había trabajado el año pasado en la misma radio. En realidad este año nos conocimos, él el año pasado no estaba. Y este año, cuando empecé en la programación con él, para mí era un compañero más de trabajo”, comenzó diciendo Meza en una charla con Carmen Barbieri, dando todos los detalles sobre el inicio de su relación.

Respecto a cuándo comenzó el amor, la mujer aclaró que en una primera instancia fueron solamente amigos. “En ese momento no tenía ni idea, era una persona con la que compartía un espacio laboral y no era mi target cruzar trabajo y lo personal. Fuimos amigos”, expresó.

Luego de la mediática separación del actor, la mujer aseguró que comenzaron a compartir más tiempo juntos: “Fue una sorpresa para los dos, fue súper lindo. Él había tenido esta relación anterior, fue muy mediática, fue súper corta, pero nosotros en ese momento nos llevábamos muy bien, éramos amigos y la verdad es que yo no lo veía con otros ojos, más que un compañero de trabajo como al resto de los chicos que estaban ahí”.

Rompió el silencio Cinthia Chimi Meza, la nueva novia de Coco Sily: “Nos enamoramos”

Meza reveló que “el clic” se dio cuando asistió a una función del show de Coco Sily: “Lo fui a ver a un espectáculo, empezamos a hablar y nos recontra enganchamos. Los dos estábamos solos. Empezamos a conocernos fuera de la radio, empezaron las charlas eternas, hermosas. Ahora hay de todo, risas, mimos, es un compañero hermoso. Yo estaba hace bastante tiempo sola, tengo dos hijos”.

El vínculo está avanzando a pasos agigantados, y los dos se presentaron mutuamente a sus respectivas familias, haciendo todo oficial. “Nos complementamos súper bien, conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos, lo adoran los chicos. Es muy difícil no querer a Coco, tenés que ser un marciano, es divertido, buen tipo”, aseguró muy enamorada.

Pese a que reconoció que aún no conviven, confesó que pasan mucho tiempo juntos. “La mitad de la semana estamos juntos. Estamos muy bien como estamos, estamos muy felices”, expresó la coach.

Coco Sily habló sobre su nueva novia

Tiempo atrás, durante una entrevista con Intrusos (América TV), el productor reveló que estaba comenzando un vínculo especial, y ahí dejó en claro que no se esperaba volver a estar en pareja, pero que lo sintió como “un regalito del universo”.

“¡Estoy súper feliz! Es muy reciente, honestamente no lo esperaba. No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla. Dios cierra una ventana y abre una puerta. Volver a tener la oportunidad de estar con alguien tan luminosa como es ella me hace mucho bien”, expresó sobre su novia.

A su vez, dejó en claro todo su amor y agregó: “Yo creo que de verdad uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice ‘mirá, es un ser humano’”.