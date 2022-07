Colin Farrell habló del dramático momento que vivió en su última película: “Fue aterrador”

Falta apenas una semana para que llegue a Amazon Prime Video el film Trece vidas, dirigido por Ron Howard y protagonizado por Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton y Paul Gleeson. Y para el actor, esta fue una “nueva experiencia”, ya que debido a la trama del largometraje, y sus numerosas grabaciones bajo el agua, sufrió episodios de un profundo miedo que derivaron en ataques de pánico.

Basada en una historia real, Trece vidas gira alrededor del rescate que se llevó a cabo en Tham Luang, en donde un club de fútbol infantil, integrado por 12 niños y su entrenador, quedaron atrapados en unas cuevas de esa región, en Tailandia. El hecho, ocurrido entre junio y julio de 2018, despertó un enorme interés por parte de la prensa mundial, que cubría el día a día de las arduas tareas de rescate y las distintas estrategias elaboradas por profesionales de países como Japón, Australia y Estados Unidos. Finalmente, y contra todos los pronósticos, los buzos lograron sacar de esas cuevas inundadas a todos los niños y al adulto que se encontraba con ellos, en una de las misiones de rescate más complejas jamás llevadas a cabo.

En la película, Farrell interpreta a John Volanthen, quien fue uno de los buzos británicos experto en la exploración de cuevas. Y debido a la naturaleza de su papel, el actor irlandés se sometió a extensas jornadas de grabación bajo el agua, en reconstrucciones de las cuevas inundadas. Y en una reciente entrevista, confesó lo mucho que sufrió filmar en esos escenarios: “En una palabra, fue aterrador. Aterrador. Estaba asustado. Yo no soy un gran nadador, pero tampoco es que estuviéramos nadando todo el tiempo, solo teníamos que permanecer sobre la superficie, pero la construcción de todas las cuevas y sus conexiones, fue realmente impresionante. Había cerca de cuatro o cinco cuevas construidas en base a la topografía de ese lugar, en Tham Luang, y todas estaban llenas de agua. Y cuando nos sumergíamos, parecía que no podíamos subir”. Y sobre esa experiencia, el actor reveló: “Estando bajo el agua, sin poder distinguir la superficie, era algo que simplemente generaba un verdadero caos en mi mente. Contamos con grandes asistentes, incluso estuvieron dos de los profesionales que formaron parte de esa misión. Pero te digo, tuve ataques de pánico estando sumergido, y esa sí que fue una nueva experiencia”.

Al parecer, Farrell no fue el único que sufrió la gran cantidad de escenas realizadas bajo el agua. Su compañero de elenco, Viggo Mortensen, tampoco la pasó bien, como aseguró en una nota: “De golpe, sentía que no podía respirar. Parecía que pasaba una eternidad, pero siempre era durante unos pocos segundos. Recuerdo que entraba en pánico”. En Trece vidas, el actor de El señor de los anillos, compone a Richard Stanton, un buzo compañero de Volanthen, que fue otro de los encargados de ejecutar la operación de rescate.

Trece vidas es el segundo estreno importante del año protagonizado por Farrell. Su film anterior, fue la elogiada The Batman, en la que interpretó al Pingüino, uno de los villanos más icónicos de la saga del “hombre murciélago”. Por esa actuación, para la que se sometió a un intenso proceso de maquillaje, el intérprete fue muy elogiado. Incluso Danny DeVito, que compuso al mismo villano en Batman vuelve, aplaudió la interpretación: “Creo que Colin hizo un gran trabajo”, sostuvo y agregó: “Es un buen amigo mío. Me saco el sombrero ante cualquiera que se siente en una silla de maquillaje por todo ese tiempo. Yo lo hice con El Pingüino y me encantó”.