Colin Farrell reveló cuál fue la filmación más peligrosa de su carrera: “Nadie murió, fue un milagro”

Colin Farrell hizo una revelación que dejó al descubierto el peligro que enfrentan los actores al rodar determinado tipo de películas. En medio de una gira promocional y consultado por los momentos más difíciles de su carrera, la estrella de Hollywood no dudó al responder: habló de una escena de Alejandro Magno (2004) en la que participaron ocho elefantes, 200 caballos y unos 800 hombres. “Nadie murió, fue un milagro”, resaltó.

Farrell le dio vida a Alejandro Magno en el film de Oliver Stone

El actor recordó su experiencia bajo las órdenes de Oliver Stone en una nota que brindó en conjunto para la revista People con Margot Robbie, con quien protagoniza la fantasía romántica El gran viaje de tu vida. “La secuencia más difícil que hice fue una batalla de Alejandro que se filmó en el desierto de Marruecos”, repasó, y contó que tardaron cuatro semanas en darle vida a la Batalla de Gaugamela. En ese momento, Robbie le preguntó si hablaba de la escena del film que incluye elefantes. “En realidad, eso fue lo más peligroso de lo que he sido parte”, respondió el irlandés.

En ese momento, Farrell describió aquellas jornadas en el set. “Decían acción y ocho elefantes, 200 caballos y 800 hombres entraban en escena”, graficó. “Un tipo se rompió la pierna a caballo. Eso fue todo. Nadie murió. Fue un milagro”, rescató, y resaltó que las películas ya no se filman de esa manera y que tampoco volvería a pasar por una experiencia de ese tipo.

Luego de hablar de Alejandro Magno, Farrell elogió a Stone. “Oliver es un director y un hombre increíble. Es alguien que sufre de una aflicción que no es tan común en la sociedad actual, especialmente con respecto a personas que son tan afortunadas, tan ricas y tan exitosas como él; sufre de pura honestidad y completa integridad”, dijo. “También tiene una cantidad excesiva de compasión por la raza humana, y no mucha gente le da crédito por esto”, agregó.

“Hacer esa película fue en gran medida un viaje de descubrimiento para todos los involucrados, incluido y tal vez particularmente para Oliver. No había duda de que él era nuestro líder, y Oliver predicaba con el ejemplo, como Alejandro Magno. Presionó al equipo y al elenco extremadamente fuerte, y no presionó a nadie más que a mí, excepto tal vez a sí mismo. Entonces, en ese sentido, fue un líder increíble; es un director que exige que des tanto como él da”, completó.

Cautivado por Margot Robbie

Farrell y Robbie en El Gran Viaje de tu Vida

El recuerdo de Alejandro Magno no fue la única confesión que hizo Farrell en medio de la promoción de su nuevo film: el irlandés además confió, en una revelación fuera de libreto, que se sintió muy atraído por su coprotagonista Margot Robbie en el set de El gran viaje de tu vida.

Las declaraciones de Farrell tuvieron lugar durante una aparición conjunta de la dupla en el ciclo Late Night with Seth Meyers. Ante la consulta sobre cómo fue trabajar juntos, el actor fue contundente: “Fue realmente fácil”. Inmediatamente, aclaró que no conocía personalmente a Robbie hasta que la vio en el set. “Uno escucha cosas a través de los años, porque como vos mismo sabés, es una industria bastante pequeña”, le dijo al presentador.

Los actores mostraron su complicidad en el estreno del film en Londres Scott A Garfitt - Invision

“A lo largo de los años conocí a gente que trabajó con Margot y todos, hombres y mujeres, decían lo extraordinaria que era”, sumó. “Una actriz increíble”, “Amable”, “Divertida” y “Una más del equipo”, fueron algunas de las descripciones que le llegaron a sus oídos; algo que Farrell pudo comprobar por sus propios medios cuando se cruzaron en este proyecto. “Y lo es”, confirmó tajante mientras admitía: “Lo cual siempre me cautiva”.

Su confesión hizo ruborizar a Robbie, quien decidió responder con humor: “Te debo 20 dólares”, disparó. Lejos de frenar con los “piropos”, el protagonista de El Pingüino reveló que la personalidad magnética de Margot fue “realmente evidente” desde el momento en que se conocieron. Frente a tantos halagos, la actriz de Barbie le devolvió el gesto con unas tiernas palabras. “Todo el mundo habla de lo buen chico que es; obviamente, sé que tiene talento y todo eso”, dijo por su parte la rubia, y contó que dos de sus amigas más cercanas trabajaron con él y le habían dado las mejores referencias. “Ellas también dijeron: ‘Es el ser humano más divino del planeta’”.