Aseguran que los problemas matrimoniales de Ben Affleck y Jennifer Lopez comenzaron ya en la luna de miel; “apenas se hablaban”

En las últimas semanas no se habla de otra cosa. Tras confirmarse los rumores de ruptura entre Jennifer Lopez y Ben Affleck y, luego de que la cantante le pidiera el divorcio, se conocieron algunos detalles que revelan cuándo realmente habría comenzado el desgaste entre esta pareja. Para sorpresa de todos, la luna de miel en Italia habría sido el momento en que el matrimonio comenzó a tener algunas rispideces que, al parecer, no pudieron superar y los llevaron a separarse.

Una pareja de recién casados, el Lago de Como como escenario, y un amor que volvía a tener revancha 19 años después. Nada podía salir mal, al menos eso es lo que se pensaba. Sin embargo, muchos aseguran que el matrimonio de JLO y el galán de Hollywood comenzó a tambalear en ese romántico destino italiano. Si bien ellos intentaron disfrutar de estos días lejos de los flashes, lo cierto es que los paparazzi no los dejaron ni a sol ni a sombra. Así fue como sus paseos en yate, sus cenas en los mejores restaurantes del lugar y sus tardes de shopping por las marcas más lujosas se convirtieron en un atractivo para los fotógrafos… ¡y el mundo entero!

Jennifer Lopez y Ben Affleck en su luna de miel Hola!

A pesar de que ambos están acostumbrados a la fama y las cámaras, esta especie de persecución habría incomodado a Ben Affleck. “No estaba contento con que los paparazzi los siguieran. Ella es una superestrella internacional y él actuó como si fuera una sorpresa que los siguieran” , le dijo una fuente cercana a la pareja a Page Six. Esta exposición no buscada habría afectado la estadía por Italia, haciendo que el actor se muestre con mala cara la mayor parte del tiempo. “Cuando no estaban frente a las cámaras, apenas se hablaban. Se suponía que sería el momento más feliz de su vida”, agregó.

Si bien el actor había convencido a la cantante de que era un hombre muy distinto a aquel que había conocido a principios de los 2000, lo cierto es que ese nuevo Affleck se habría esfumado muy rápido. “Él la convenció de que era un hombre cambiado, y eso duró muy poco tiempo”, afirmó este allegado al tiempo que destacaba que una vez que el actor recuperó la sobriedad (después de su ardua lucha con el alcohol) comenzó a anhelar más privacidad. ”En el último tiempo ya no toleraba el nivel de celebridad de Lopez. No quiere al séquito y todo el drama que eso conlleva en su casa”, reveló dando cuenta de uno de los motivos que los llevaron a distanciarse.

La expareja, captada en una de sus tantas discusiones en público Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Ella está furiosa. Él la ha humillado. Él fue quien inició la vuelta y ella hizo todo un tema del reencuentro al decir que él era el amor de su vida. Se casaron hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños”, dijo otra fuente mientras desde el entorno de Affleck aseguran que el intérprete siempre fue muy protector con ella; razón por la cual intentó posponer el divorcio lo más que pudo. Al parecer, la actriz latina le ganó de mano, ya que este miércoles 22 de agosto solicitó los papeles para poner punto final en la justicia.

La venganza de JLO

Exactamente el mismo día en que habría cumplido dos años de casada, Jennifer Lopez se presentó en una corte de Los Ángeles y le pidió el divorcio a Ben Affleck . A pesar de que la separación real habría sido el 26 de abril de este año, con este paso la actriz y cantante dejó bien en claro que ya no hay vuelta atrás. Y si bien la expareja no firmó ningún acuerdo prenupcial, JLO aseguró que de ahora en adelante buscará que el actor y director le devuelva todo lo que “invirtió” en él.

Al parecer, la artista sintió que Affleck se había “aprovechado” de su riqueza, por lo que le habría exigido un inventario completo de lo que ella gastó en comparación con él. “Quiere que le devuelvan todo el dinero que ella invirtió. Ella no es la que renunció a su matrimonio y se siente seriamente quemada y está sedienta de sangre”, le aseguraron otros testigos a The Daily Mail.

Según el entorno de la estrella pop, fue la actitud de Ben Affleck durante este último tiempo lo que habría hecho reaccionar a Jen. “Si él hubiera permanecido en el matrimonio como un buen chico, a ella no le habría importado. Pero él la abandonó y, en última instancia, Jennifer siempre se venga y ahora está lista para jugar duro”, afirmaron.

Desde abril a esta parte, los ex han estado envueltos en tensas negociaciones para llegar a un acuerdo. Incluso, el diálogo habría sido tan áspero que dejaron de hablarse por un tiempo. Mientras que las ganancias individuales que cosecharon los últimos dos años -ya sea de proyectos cinematográficos, discográficos o publicitarios- serían propiedad conyugal, los actores ya pusieron a la venta la mansión de 60,85 millones de dólares que compraron el año pasado en Beverly Hills, California.

