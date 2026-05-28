Gran Hermano Generación Dorada ya tiene ganadora del auto 0 km

La competencia por el vehículo cero kilómetro en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su instancia definitoria y Yanina Zilli se consagró como la flamante ganadora del premio, tras un reñido enfrentamiento final contra Franco Zunino. La participante logró el objetivo al acertar con la llave número 119, un resultado que marca un hito en su estadía dentro del certamen televisivo.

Yanina Zilli ganó el auto de Gran Hermano 2026 Telefe

La dinámica del juego, que mantuvo en vilo a los jugadores, alcanzó su cierre luego de un proceso exhaustivo en el que se eliminaron las opciones de a poco. De un total de 200 llaves disponibles, ya se habían extraído 176, lo que dejó apenas 24 en juego cuando se produjo el desenlace favorable para Zilli. Con este logro, la participante se suma a una selecta nómina de concursantes que obtuvieron el mismo beneficio en las últimas ediciones de Gran Hermano: Maximiliano Guidici, Zoe Bogach y Ulises Apostolo, con la particularidad que ninguno fue campeón.

Es importante remarcar que la participante no se llevó el liderazgo, sino que esto se definió el día anterior y se lo quedó Emanuel Di Gioia, que casualmente fue la primera vez que lo consiguió. Así, sus beneficios fueron inmunidad, la posibilidad de eliminar a un competidor de la carrera por el vehículo (eligió a Manuel Ibero) y una ventaja táctica que le permitió contar con dos llaves en cada pasada del sorteo.

Emanuel Di Gioia consiguió su primer liderazgo recién en la semana 14 de competencia

Tras este triunfo de Zilli, el foco de la casa volvió a situarse en la placa de nominados, mientras los jugadores restantes ajustan sus estrategias de cara a la continuidad del reality show más visto de la pantalla argentina.