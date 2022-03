Cómo evoluciona la salud de Alejandro Stoessel: “presenta una mejoría clínica progresiva”

Tras 15 días de internación, Alejandro Stoessel evoluciona favorablemente. Así lo confirma el nuevo parte médico del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde se encuentra ingresado en terapia intensiva desde el 2 de marzo. El productor televisivo y padre de la ídola pop Martina “Tini” Stoessel se presentó en el centro médico con un cuadro abdominal agudo grave y tuvo que ser operado de urgencia por un sangrado interno. Desde entonces tuvo que ser intervenido en otras dos oportunidades.

La preocupación por su salud llevó a su hija a suspender los 5 shows que iba a realizar en el Hipódromo de Palermo para acompañar a su padre . En los últimos días, Stoessel logró estabilizarse y se está recuperando. Al día de hoy se encuentra lúcido y comenzando con la alimentación vía oral.

“El señor Alejandro Stoessel permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad en el servicio de terapia intensiva. Se encuentra lúcido y con mejoría clínica progresiva. Presenta parámetros clínicos estables, comenzando con alimentación vía oral y kinesiología de rehabilitación. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación”, detalla el parte médico.

Tras días de mucha preocupación y hermetismo en el entorno del productor televisivo, el martes llegaron buenas noticias: Stoessel ya no estaba asistido por un respirador y estaba empezando a hablar. “En los últimos días se evidenció mejoría clínica permitiendo disminuir la complejidad de su asistencia. Se encuentra lúcido con parámetros clínicos estables”, decían desde el centro médico.

Parte médico de Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel.

Pablo Montagna daba más información al respecto: “Hay buenas noticias. Este fin de semana le sacaron el respirador y ayer empezó a hablar por sus propios medios, poquito porque se cansa. Pero ya empezó a comunicarse con Mariana, su mujer, con Francisco, Tini y algunos amigos”, revelaba en Nosotros a la mañana. Si bien se hablaba de una mejoría lenta, el panelista advertía que había que ser precavidos aunque el pronóstico era bueno. “Ya hoy se cumplen 15 días de su internación. Recordemos que cuando volvían de Bolivia, se descompuso, fue a la guardia y se le detectó una hemorragia interna. Lo operaron y estuvo internado con varias idas y vueltas pero hoy se habla de una mejoría”, sumaba el periodista.

Los shows de Tini

Hace unos días, Tini Stoessel suspendió la agenda de shows que tenía planificada para la próxima semana en el Hipódromo de Palermo para quedarse junto a su padre y acompañarlo en este difícil momento. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado sobre la salud de su papá, Alejandro, de 64 años.

“No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y apoyo a papá”, sostuvo la artista y remarcó que su “cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en más nada que estar acá para él. “Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace ocho días en terapia intensiva luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca cerca suyo”, escribió la ídola teen.

Además, explicó sus próximos shows en el Hipódromo de Palermo los venían “soñando y preparando juntos hace mucho tiempo”. Por eso, decidió suspenderlos por el momento con la esperanza de que Alejandro esté mejor. “Él más que nadie quiere que los haga, por eso tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo del 20 al 28, con la fe de que se recupere y vuelva a estar en primera fila como siempre”, remarcó.

Para cerrar, Tini se mostró esperanzada en la pronta recuperación de su papá. “Tenemos fe y esperanza de que va a salir adelante porque está luchando mucho”, insistió.

Tini Stoessel, muy unida a su papá Twitter

Tini y su papá

El fuerte vínculo entre Tini y Alejandro es uno de los pilares del éxito de la artista. Él, además de su padre, es su mánager, su consejero, la acompaña a cada gira, está con ella supervisando cada detalle, la cuida. Stoessel es el primero en mirar los videos post show, de ver los comentarios de los seguidores, de sorprenderse con la convocatoria que tiene su hija en las provincias, en hablar con la prensa cuando hay algún mal entendido. Hace menos de un mes en diálogo con LA NACION y en medio de la gira de la cantante, el productor televisivo contaba cómo era Martina en su niñez.

“Desde chica que bailaba y armaba sus propias coreografías”, decía y admitía que si bien veía que el arte estaba en su sangre nunca se imaginó que se convertiría en lo que es hoy. El diálogo se dio en Neuquén horas antes de que Tini cerrara un festival. Alejandro contaba que él intenta estar siempre junto a su hija y que si bien la ha acompañado durante años todavía se emociona cuando la ve en el escenario.

Atento a los detalles, Stoessel coordina al equipo, observa, se lamenta cuando algo no sale cómo estaba planeado y se ocupa de contener y acompañar a su hija. Respecto a los conflictos, la propia Tini reveló hace hace poco en el programa de Jey Mammon: “Tenemos nuestros momentos, es difícil separar las cosas y no tomárselas personales, cuesta, porque él no va a dejar de ser mi papá ni yo su hija... No hubiese sido lo mismo sin papá a mi lado”.