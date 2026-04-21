Los amores de Jésica Cirio: del sueño de ser Primera Dama a su embarazo con su nueva pareja

Alejada de los medios y con un perfil mucho más bajo del que supo cultivar en sus dos matrimonios anteriores, Jesica Cirio sorprendió con una noticia: está embarazada de tres meses. En pareja con el empresario Nicolás Trombino desde hace un año, la modelo y conductora decidió confirmar la información, pero marcó distancia de sus costumbres pasadas. “Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme”, le dijo a LN+.

Martín Insaurralde, del compromiso político a las explicaciones en TV

Antes de que Martín Insaurralde se cruzara en su vida, Cirio mantuvo dos relaciones breves que se hicieron públicas: primero con Rodrigo Fernández Prieto y luego con Lucas Bernardi. Su pasado quedó eclipsado cuando en 2013 se supo que estaba en pareja con Insaurralde, quien en ese entonces era intendente de Lomas de Zamora y encabezaba la lista de candidatos a diputados por el Frente para la Victoria.

Cirio, con Insaurralde, cuando él era intendente de Lomas de Zamora Fabián Marelli

Hace unos años, Cirio habló sobre el inicio de la relación en LA NACION: “Un día me dijo: ‘tengo 40 y pico de años y yo no estoy para esto. Me encantás, pero no estoy para sufrir en mi vida y ya estoy sufriendo. Me encanta estar con vos, pero así no’. Después me metió freezer mal. Al sexto día agarré el auto y me fui hasta la puerta de su casa. Salió, pasé a la casa y ahí le dije lo que sentía”.

Por ese entonces a Insaurralde le detectaron un seminoma, un cáncer testicular. “Cuando lo conocí, él no estaba enfermo. Más tarde, cuando nos dejamos de ver y no éramos pareja ni nada, me enteré de que tenía cáncer. No lo llamé, aunque hubiese querido, pero no teníamos una relación de confianza”, indicó. Volvieron a verse un año más tarde. “Estaba pelado, gordo y hablando muy pausado, ¡era otra persona! A mí ya me había gustado desde un principio, pero el hecho de saber que era un hombre casado, aunque ya separado, y con hijos, me detuvo. No lo veía bien físicamente, pero me pareció una persona maravillosa y su enfermedad nos unió más porque empezamos por otro lado: por las charlas en vez de por la atracción física”, explicó.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde se casaron el 8 de noviembre de 2014 ARCHIVO

“Los primeros tiempos de la relación fueron duros porque él no sentía mucho las extremidades, ni de sus pies ni de sus manos. Se chocaba con todo, no podía agarrar una taza o caminar sobre arena caliente. Y para subir a un avión tenía que tomar una pastilla por aquella trombosis”, detalló Cirio.

La relación creció y se casaron el 8 de noviembre de 2014, en una gran fiesta en La Manea Polo, una estancia ubicada en Tristán Suárez. Tres años después, el 5 de noviembre de 2017, nació Chloé. Se separaron en 2022 y en medio de un escándalo. “La realidad es que, después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes en la vida y eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”, escribió ella en sus redes sociales al mismo tiempo que aparecían imágenes de Insaurralde a bordo de un yate en Marbella junto a la vedette Sofía Clerici. Además, él fue acusado de presunta malversación de fondos públicos y de enriquecimiento ilícito.

Si bien durante años acompañó la carrera política de Insaurralde y hasta soñó con ser Primera Dama, Cirio terminó dando explicaciones en televisión por los lujos de su marido y hoy sigue imputada y bajo investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Piccirillo, un intento por dar vuelta la página que terminó mal

Cuando Cirio le puso la firma al divorcio con Insaurralde, el empresario Elías Piccirillo ya estaba en su vida. La pareja se conoció en el verano de 2023 durante un evento en las Cataratas del Iguazú. El comienzo del romance fue secreto, y así siguió durante varios meses. La convivencia llegó rápido. También el primer viaje juntos: unas vacaciones en Tulum, México. Allí él le propuso matrimonio, y ella dijo que sí.

El posteo de 2022 cuando Jesica Cirio compartió el tatuaje que se había hecho junto a Martín Insaurralde

Después de más viajes, presentaciones a amigos y la oficialización de la relación -el 18 de marzo de 2024 Cirio escribió en sus redes junto a una foto con Piccirillo: “Cuando creés que no podés sola llega la persona indicada a darte una mano”- la pareja pasó por el altar.

Cirio y Piccirillo se casaron el domingo 26 de mayo de 2024 en el Palacio Duhau. Durante meses, se mostraron como una pareja consolidada, hasta que el empresario quedó en el centro de un escándalo judicial que alteró esa imagen: fue detenido en el marco de una causa por estafa, en medio de un operativo que de inmediato ganó exposición pública.

Casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

El empresario es investigado por plantar más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el auto de Francisco José Hauque. Todo comenzó cuando Piccirillo fue a cenar con Hauque y su esposa en el Palacio Duhau, en Recoleta. Durante esa cena, Piccirillo repetía que Jésica iba a llegar de un momento a otro, pero jamás se presentó. Luego, él se retiró apurado diciendo que ella se sentía mal. Tras la cena, Hauque fue interceptado por policías y detenido.

La versión de Cirio es que ella no estaba al tanto de ninguna cena y mucho menos de los oscuros negocios de su marido. A nueve meses de su boda, primero decidió tomar distancia de su marido hasta que el panorama judicial se aclarara. Luego pidió el divorcio.

La relación con Trombino

Jesica Cirio y Nicolás Trombino

Los rumores sobre la relación entre Cirio y Nicolás Trombino comenzaron en agosto del año pasado, cuando Laura Ubfal contó en Infama (América TV) que entre la conductora y el empresario de 35 años apodado “Niki” existía un vínculo. La periodista contó además que él vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y, desde entonces, consolidaron un vínculo que atraviesa un gran momento y que mantienen lejos del ojo mediático.

El lunes por la noche, fue Ángel de Brito quien dio la primicia del embarazo de la modelo. “Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, sostuvo. Además, sumó datos sobre su pareja y el presente que comparten: “Está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico”. Y concluyó con detalles sobre el embarazo: “Está de tres meses y medio, y espera un varón”.

La palabra de Jesica Cirio tras la confirmación de su embarazo

“Me enteré porque me empecé a sentir muy mal, con náuseas, muy cansada. Me fui a hacer los estudios y ahí me enteré. Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos”, expresó luego Cirio a LN+. Además, señaló que actualmente están “planificando un poco” su día a día, ya que todavía no conviven. En ese sentido, remarcó su decisión de cuidar su intimidad.