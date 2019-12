Cómo fue la lesión que sufrió Nick Jonas en el rodaje de la nueva Jumanji

Trailer Jumanji 3 - Fuente: YouTube 03:08

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2019 • 01:44

Faltan pocas semanas para que se estrene en la Argentina la tercera película de la saga Jumanji. En la secuela de la nueva versión de la franquicia, el grupo de protagonistas se sumergen una vez más en el peligroso juego, con el objetivo de rescatar a uno de sus compañeros. Jumanji: el siguiente nivelnuevamente cuenta con el protagónico de Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian y Kevin Hart, un elenco al que ahora se incorporan Danny Glover, Awkwafina y Danny DeVito. Otro de los regresos al mundo de Jumanji, es el de Nick Jonas, que vuelva a interpretar a Seaplane. Si bien el músico contó lo mucho que disfrutó trabajar en el proyecto, también reveló un particular accidente que tuvo durante el rodaje.

Durante un diálogo con Entertainment Weekly, Jonas habló de la evolución de su personaje, y lo que significó para él regresar a ese universo: "Volver a Jumanji fue una gran experiencia porque, ante todo, no sabía que querían que volviera. Por lo que, cuando recibí el llamado del director Jake Kasdan y me pidió que nos juntáramos a comer para discutir hacia dónde iba a dirigirse Seaplane, me sentí muy feliz".

En la nueva secuela, el aventurero contará con un compañero muy especial llamado Cyclone: un caballo que será clave en el devenir de la historia. Debido a esa trama, Jonas debió trabajar mucho con el animal, perfeccionar su técnica de cabalgata y construir una química con su original socio de la pantalla grande.

Según reveló en la entrevista, a Nick le gustó mucho la experiencia de trabajar junto a su nuevo compañero: "Siempre amé a los caballos. Y con este caballo debí pasar mucho tiempo a lo largo de la película. Tuve que montar mucho sobre el lomo, lo que fue algo interesante". Pero, como agregó después, pese al disfrute del rol y de esa compañía, sufrió una lesión: "Anduve mucho en sillas de montar pero hacerlo sin silla es un desafío totalmente nuevo, por lo que me tomó un tiempo sentirme cómodo cabalgando sobre el lomo. De hecho, en una escena de acción me lastimé la ingle. Por suerte, luego todo anduvo bien".

Jumanji: el siguiente nivel se estrena en Argentina el 9 de enero