De John Stamos a Pink: las propuestas de matrimonio más creativas de los famosos

Casarse es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, por eso, la propuesta de matrimonio tiene que estar a la altura de la situación. Mientras algunos prefieren un pedido de mano sencillo pero cargado de significado, otros eligen escenarios lujosos y detalles extravagantes para sorprender a su pareja. ¡Y los famosos no son la excepción! De hecho, a finales de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron un anuncio muy especial: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar” , expresaron en un posteo que estuvo musicalizado por “So High School” (la canción que la cantante le dedicó al deportista) y donde se lo ve al jugador de la NFL de rodillas en un jardín repleto de flores mientras le obsequiaba a la estrella pop un costoso anillo con un imponente diamante en el centro. En esta nota, te contamos los siete pedidos de matrimonio más creativos por parte las celebrities.

Eva Longoria y José Bastón

Eva Longoria y Pepe Bastón se comprometieron en el desierto de Dubai en 2015 GROSBY GROUP

Eva Longoria y José Antonio Bastón comenzaron a salir en 2013, luego de que un amigo en común los presentara. Dos años después, se comprometieron mientras estaban de vacaciones en Dubai. El empresario de medios mexicano le propuso casamiento a la actriz de Amas de casa desesperadas en el desierto, rodeados de camellos y halcones. “Esto es lo que ha pasado… #comprometidos #felicidad", posteó ella ante sus dos millones de seguidores en Instagram. Un año después, llegó el casamiento en el puerto de Acapulco, en México, y al tiempo, su primer hijo. “Siempre estuvimos casados en nuestro corazón y en nuestra alma, por lo que la boda fue una hermosa fiesta para celebrar con todos”, dijo la empresaria en su momento.

Heidi Klum y Seal

El músico británico mandó a construir un iglú en medio de las montañas para sorprender a la modelo AP

Mientras duró, su historia de amor fue perfecta. Heidi Klum y Seal se conocieron en 2004 en un hotel de Nueva York y su conexión fue inmediata. Tanto que a los pocos meses el cantante de soul y R&B le propuso casamiento. La forma en que lo hizo no fue menos extravagante que su relación.

Un 23 de diciembre, el intérprete de “Kiss from a Rose” llevó a la top model en helicóptero a los Rockies canadienses (un destino en la montaña en Columbia). Allí la esperaba un iglú (que el artista mandó a construir) con una cama cubierta de pétalos de rosas, un montón de velas, comida y champagne. Al año, dieron el sí en una playa de México y, a lo largo de los siete años que duró su matrimonio, tuvieron cuatro hijos. Dicen que el mal carácter de él habría sido el motivo principal de la ruptura, en 2012.

Kim Kardashian y Kanye West

Kanye West cerró un estadio de beisbol y le hizo la gran pregunta a Kim Kardashian por pantalla gigante shutterstock

Todo en la vida de Kim Kardashian es glamoroso y, por supuesto, que el pedido de mano de Kanye West no se quedó atrás. Para el cumpleaños número 33 de la influencer, el rapero cerró el estadio de beisbol de los Giants, el AT&T Park, en San Francisco y contrató a una orquesta de 50 músicos que le tocó su canción favorita de Lana Del Rey, “Young and Beautiful”. La mayor sorpresa ocurrió minutos después, cuando sonaban los acordes de un tema que West escribió para Kim. Una de las pantallas gigantes del estadio reprodujo la frase: “Por favor, casate conmigo”, mientras él esperaba la respuesta de rodillas y con un anillo con un enorme diamante de 15 kilates de la firma Lorraine Schwartz en su mano. Este gran momento quedó inmortalizado en uno de los capítulos del reality Keeping Up With the Kardashians.

Pink y Carey Hart

La cantante fue la que tomó la iniciativa a la hora de pedirle matrimonio al corredor de motocross Backgrid/The Grosby Group

En este caso, fue Pink quien tomó la iniciativa. Corría el año 2005 y la cantante sorprendió a su novio, el piloto de motocross, Carey Hart durante una carrera. La intérprete de “So What” esperó a que se acercara su moto para levantar un cartel con el gran pedido: “¿Te querés casar conmigo?”. Como Hart no respondió de inmediato, en la segunda vuelta la artista levantó otro letrero que decía: “Es en serio”. Después de eso, el deportista se detuvo y corrió a besarla, aunque eso significara quedar fuera de competición. La pareja pasó por el altar en 2006, tuvieron dos hijos y siguen juntos hasta el día de hoy.

Katy Perry y Orlando Bloom

Orlando Bloom le pidió matrimonio a Katy Perry en el aire Evan Agostini - Invision

Aunque recientemente anunciaron su separación, la historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom es digna de la letra de una canción. El flechazo sucedió en 2016, cuando el actor de El señor de los anillos le robó a la cantante una hamburguesa en la fiesta posterior de los premios Globo de Oro. A pesar de que la relación tuvo altibajos (con una separación en 2017), la pareja se comprometió en 2019.

Era 14 de febrero y Bloom invitó a su chica a cenar para festejar San Valentín. La idea era seguir la noche en una galería de arte, sin embargo, el actor tenía otros planes: la subió a un helicóptero y, entre las luces de la ciudad, le hizo la gran pregunta. La noche fue inolvidable, no sólo por lo romántico de la propuesta sino por lo accidentada que fue. Mientras la cantante leía una carta manuscrita de su novio, el sacó el anillo (una joya en forma de flor) y abrió el champagne. “La botella estaba, no sé, rota… El sacó una caja demasiado grande para el bolsillo de su abrigo. Y se rompió el bolsillo de su abrigo y sus codos terminaron en la champaña”, relató Perry, entre risas, en una entrevista con Jimmy Kimmel.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Al aterrizar sobre una terraza, sus amigos y familiares los estaban esperando para celebrar esta unión con “la mayor cantidad de flores que jamás hayas visto”, según declaró la intérprete de “Roar”. “Lo hizo realmente muy bien”, confesó.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

El cantante cerró una tienda de Tiffany para que la actriz elija su anillo The Grosby Group

No eran muchos los que apostaban por esta pareja. Sin embargo, Priyanka Chopra y Nick Jonas ya llevan siete años de casados y son una de las parejas más estables de la industria. Todo comenzó en 2016 cuando el cantante (diez años menor) decidió escribirle por Twitter: “Varios amigos me dicen que deberíamos conocernos”, le dijo, y el hecho se concretó casi un año después, en una fiesta. Tres citas fueron suficientes para que el exmiembro de The Jonas Brothers se de cuenta que era la mujer de su vida. Para demostrárselo, el artista cerró una tienda de Tiffany para que ella elija su anillo y luego, la llevó a Creta para festejar su cumpleaños. Después de la medianoche, vino la gran pregunta. En 2018, la pareja se casó en la India, bajo el ritual hindú y, dos meses después, celebraron su unión nuevamente en Carolina del Norte. Tienen una hija llamada Malti Marie, que fue gestada a través de un vientre de alquiler.

John Stamos y Caitlin McHugh

John Stamos le pidió la mano a su mujer en Disney

El compromiso de John Stamos y Caitlin McHugh fue uno de los más románticos. Debido al fanatismo de la actriz de The Vampire Diaries por Disney, el actor de Full House eligió el lugar donde “los sueños se hacen realidad” para proponerle casamiento.

Con la ayuda de Bob Iger, exdirector ejecutivo de Walt Disney Company, el músico sorprendió a la actriz y modelo en uno de los parques con una animación personalizada que mostraba momentos románticos de sus películas favoritas. “Le pregunté... ¡ella dijo sí!... Y vivimos felices para siempre”, escribió él en sus redes mientras que ella posteaba: “Besé al chico y le dije... ¡sí! Eso es lo que hacés cuando el príncipe encantador más dulce y romántico te trata como una princesa y te pide que seas suya". Tras dar el sí, la pareja volvió a ese lugar mágico para su luna de miel, donde ella mostró su incipiente pancita de embarazada.