Cómo nació Camilo Séptimo, la banda que fundó el músico asesinado en México

La noticia del asesinato del músico mexicano Jonathan Meléndez Ochoa conmocionó a la escena musical de ese país. El fundador, tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo fue asesinado el martes en su casa de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, junto a su esposa, Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses; su hija de tres años y una empleada doméstica. El perro de la familia también murió en el ataque. El único sobreviviente fue un niño de seis años, hijo mayor de Meléndez, que se encontraba dentro del domicilio. Por el crimen fue detenido Diego Sebastián Rosen, un argentino de 51 años que quedó registrado en las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia minutos antes del episodio.

Jonathan Meléndez Ochoa y Ana Paula Barragán, dos de las víctimas Instagram

La tragedia puso el foco sobre Camilo Séptimo, una de las bandas mexicanas más reconocidas de la escena alternativa. Meléndez, conocido artísticamente como Honas, había sido uno de sus tres integrantes originales y una pieza fundamental en la construcción de su identidad.

Anoche, desde su página oficial de Instagram, el grupo emitió un comunicado: “Con profundo dolor despedimos a nuestro hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula, y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones. Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz”, reza el texto posteado.

Cómo nació Camilo Séptimo

Camilo Séptimo se formó a mediados de 2013 en Ciudad de México, después de la disolución de Lady Lane. El nuevo proyecto reunió a Manuel “Coe” Mendoza, Erik Vázquez y Jonathan “Honas” Meléndez, quienes terminaron de darle forma a una propuesta que combinaba rock alternativo, synthpop, indie pop y electrónica.

Mendoza quedó al frente de la voz y el bajo; Vázquez se hizo cargo de la guitarra y Meléndez de los teclados y sintetizadores. Además de tocar, Honas tuvo un papel central como compositor y productor, especialmente en el desarrollo de la identidad sonora del grupo, marcada por los teclados y sintetizadores. El nombre de la banda nació como un juego de palabras con el de Camilo Sesto, el célebre cantante español.

Del circuito independiente a los grandes escenarios

Durante sus primeros años, Camilo Séptimo se abrió camino en el circuito independiente mexicano. En 2014 publicó Maya, su primer EP, del cual se destacó el tema “No confíes en mí”. Al año siguiente llegaron sus primeras nominaciones a los premios mexicanos Indie-O Music Awards, en las categorías Artista Nuevo y Canción del Año.

El músico fue asesinado a los 38 años

Uno de sus primeros grandes hitos fue su participación en Vive Latino. La banda formó parte del festival en varias ediciones y también pasó por otros de los encuentros musicales más importantes de México, como Pa’l Norte, Coordenada y Machaca. Su crecimiento también la llevó a presentarse en los Estados Unidos, España y distintos países de América Latina.

El salto definitivo llegó con Óleos, su primer álbum de estudio, publicado en 2017. El disco incluyó algunas de sus canciones más reconocidas, como “Eres”, “Miénteme”, “Vicio”, “Ser humano” y “Fusión”. La presentación en el Plaza Condesa de Ciudad de México agotó las entradas y dio paso a una gira internacional.

A partir de entonces llegaron Navegantes (2019), Ecos (2022) y Jardín de las almas (2023). Entre sus canciones más populares también aparecen “Inevitable”, “Contacto”, “Como tú”, “Mandala” y “No te puedo olvidar”. En 2022, la banda fue nominada a los MTV MIAW, los premios de MTV Latinoamérica que reconocen a figuras de la música y la cultura pop, por el videoclip de “Inevitable”.

Una agenda que quedó en suspenso

Camilo Séptimo llegó a convertirse en una de las agrupaciones más convocantes del circuito alternativo mexicano. Según su página oficial, durante su trayectoria agotó localidades en escenarios como el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional, el Pepsi Center y el Palacio de los Deportes, además de participar en múltiples festivales nacionales e internacionales.

Durante el último tiempo, Camilo Séptimo lanzó MAPAS, un álbum de estudio que tuvo continuidad con MAPAS II, publicado en mayo de 2026. La banda se encontraba en plena actividad y tenía por delante una agenda cargada, con presentaciones previstas entre septiembre y diciembre en distintos puntos de México, además de participaciones en varios festivales. La muerte de Meléndez deja ahora en suspenso ese calendario y abre un interrogante sobre el futuro del grupo.