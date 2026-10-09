Cómo Ryan Reynolds presionó a Sony para que saliera en defensa de su esposa, Blake Lively: “Imperdonable”

Mientras Blake Lively enfrentaba duras críticas por la promoción de Romper el círculo, Ryan Reynolds reclamaba respuestas puertas adentro. Quería que Sony Pictures saliera a respaldar a su esposa y consideraba insuficiente la reacción del estudio.

Ahora, una serie de mensajes privados permite reconstruir esa otra cara de la crisis: la de un actor decidido a intervenir en la estrategia de comunicación de una película que empezaba a quedar opacada por sus conflictos.

Reynolds intentó movilizar al estudio cuando las críticas a Lively crecían y el conflicto todavía no había llegado a los tribunales

Las conversaciones fueron difundidas este viernes por Page Six, que accedió a documentos incorporados al expediente de la disputa entre Lively y Justin Baldoni. Presentados en noviembre de 2025, incluyen intercambios de agosto de 2024 entre el protagonista de Deadpool y el agente de talentos Warren Zavala. En ellos, Reynolds insiste en que Sony debe pronunciarse públicamente y cuestiona la postura de la compañía.

El escenario era especialmente delicado. La campaña de la película, que aborda la violencia de género, había puesto a Lively bajo la lupa. En aquel momento la actriz, de 39 años, fue objeto de fuertes críticas por la forma en que promocionó la película sobre violencia doméstica; se hizo famosa su frase dirigida a los fans: “Reúnanse con sus amigos, vístanse con estampados florales y vayan a verla”. También se la acusó de aprovechar la gira de prensa para promocionar su marca de productos para el cuidado del cabello y su línea de bebidas. A la vez, circulaban versiones sobre tensiones con Baldoni, director y coprotagonista del film.

Más de dos años después del estreno, el detrás de escena de Romper el círculo sigue dando de qué hablar DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para Reynolds, el estudio debía pronunciarse de inmediato y “empezar a defender” a su esposa. Según los mensajes reproducidos por el medio estadounidense, el actor llegó a escribir un borrador de comunicado para Sony que la empresa nunca llegó a publicar. Reynolds le habría dicho a Zavala: “Esto debe abordarse de inmediato. Es lo más inquietante que he visto jamás en este negocio”. También quería que la empresa atribuyera los ataques a una campaña coordinada por especialistas en gestión de crisis: esa era la interpretación que sostenía el actor, meses antes de que Lively formulara públicamente sus acusaciones.

Zavala proponía otro camino: conseguir que personas cercanas a la actriz compartieran experiencias positivas sobre ella. Además, le advirtió a Reynolds que el equipo de Baldoni podía contar con material para perjudicar su imagen. Reynolds, sin embargo, insistía en una intervención más contundente del estudio. “Sony tiene que dar un paso al frente de verdad”, escribió según los mensajes difundidos por Page Six.

Ryan Reynolds y Blake Lively, una pareja muy unida

Según Page Six, en otro mensaje Reynolds acusó a Sony de dejar a la estrella de Gossip Girl a su suerte, calificando las acciones de la compañía de “imperdonables”.

Sus reclamos no habían empezado ese día. En un intercambio del 9 de agosto, el actor ya expresaba su frustración por el costo personal que, según él, había tenido el proyecto para Lively. Reynolds le dijo a Zavala que estaba “sumamente frustrado” de que su esposa tuviera que lidiar con el odio de las redes sociales después de haber “dejado de dormir” y perder “incontables momentos con sus hijos” para hacer la película.

“Pueden y deben asumir las consecuencias de sus acciones y afrontar ese comportamiento atroz —deliberado e incesante— antes de que se vuelva en su contra. Han provocado un maldito desastre”, dijo refiriéndose a Sony.

El respaldo público de Sony llegó en diciembre de 2024, después de que Lively acusara a Baldoni de acoso sexual y de organizar una campaña de desprestigio en su contra. La compañía ratificó su apoyo a la actriz y condenó los ataques contra su reputación. Baldoni negó las acusaciones de acoso y de haber impulsado esa campaña.

Desde entonces, el conflicto sumó denuncias, reclamos por difamación y una exposición que desbordó ampliamente la promoción de la película. En abril de 2026 el juez Lewis Liman desestimó diez de los trece reclamos de Lively. Parte de esas decisiones respondió a cuestiones jurídicas sobre la normativa aplicable y su condición de contratista independiente, por lo que no equivalió a una resolución sobre el fondo de las acusaciones. En mayo, las partes alcanzaron un acuerdo que evitó el juicio previsto para ese mismo mes.

Lively y Baldoni, en una escena de Romper el círculo Nicole Rivelli - Sony Pictures

Quedaba, sin embargo, una discusión económica pendiente. El 26 de agosto, Liman concedió a Lively 363.245 dólares en honorarios de abogados y 44.206 dólares en costos: un total de 407.451 dólares frente a los aproximadamente ocho millones que había solicitado. El fallo limitó el reembolso a la defensa frente a los reclamos por difamación, en lugar de extenderlo a todos los planteos de Baldoni. Más de dos años después del estreno, el detrás de escena de Romper el círculo sigue dando de qué hablar.