Cómo sigue la salud de Fernán Mirás: aún le quedan un par de semanas internado

Casi dos semanas después de sufrir un aneurisma cerebral, Fernán Mirás quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer el cariño que le hacen sentir mientras se encuentra internado. También aprovechó la publicación que hizo en Instagram para informar que aún le queda un tiempo en el Sanatorio de los Arcos, donde están siguiendo su salud y le han estado realizando estudios.

“¡Gracias a todos! Tengo para un par de semanas más internado. El cariño que me mandan es muy hermoso”, escribió el actor, de 52 años. Y sumó: “Ya falta menos. La evolución siempre fue para mejor cada día. Y lo bien que me atienden, gracias, gracias, gracias”.

El mensaje de Fernán Mirás en Instagram https://www.instagram.com/mirasfernan/

Mirás debió ser operado de urgencia, intervención en la que se le colocó un stent, luego de descompensarse. Desde hace 11 días se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio de los Arcos. Según contaron allegados, el actor había sufrido un fuerte dolor de cabeza y en el lapso de una hora ya estaba internado. También se supo que el cuadro había sido acompañado de “un sangrado importante”.

Un día después del susto, el actor llevaba tranquilidad en la red social de las fotos. “¡Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono. Quería agradecerles por tanto, y por los chistes también, que para mí el humor se inventó para momentos así. Estoy muy bien. La saqué muy barata y la agarramos a tiempo”, expresaba.

Las primeras palabras de Mirás tras sufrir una aneurisma cerebral Instagram

La noticia sobre su internación se dio a conocer el viernes 8, a través de un mensaje que publicaron desde la cuenta de Twitter del Multiteatro para dar cuenta de la suspensión de la obra de teatro ART, que Mirás protagonizaba junto a Pablo Echarri y Mike Amigorena, bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios. “ART suspende su función de esta noche. Ante un sorpresivo cuadro que afecta la salud del actor Fernán Mirás, lamentamos suspender la función de hoy. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, decía el mensaje.

Si bien el protagonista de películas como Tango Feroz y Caballos salvajes nunca perdió la conciencia decidieron mantenerlo internado para seguir de cerca su recuperación. Días atrás, Echarri había adelantado que su colega estaría varios días internado y confirmaba que Mirás permanecería en rehabilitación en terapia intensiva, con la previsión de ser trasladado con posterioridad a una habitación común. “Está bien, se va a quedar internado 20 días. Está de buen estado de salud y lúcido. Nunca perdió el habla”, señaló.

Echarri, Amigorena y Mirás, en ART Alejandro Palacios

Desde la producción de ART, en tanto, anunciaron horas después la decisión de suspender la temporada una semana antes de lo previsto. “Ante el cuadro de salud que atraviesa el actor Fernán Mirás, informamos que la actual temporada de ART queda suspendida. Todas las entradas vendidas hasta el domingo 17 -ya en poder del público- deben ser devueltas por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, expresaron desde la cuenta oficial de Multiteatro.

Sobre ART, contaba Mirás a LA NACION: “Yo la vi varias veces, la primera en cuanto se estrenó. Es una obra que siempre me gustó. Me acuerdo que cada vez que buscábamos una pieza para hacer con un productor en algún momento saltaba: ‘¿Leíste esta obra? Bueno, no es ART’ (risas). Y seguíamos buscando nomás. Es como si ART fuera el paradigma de la obra cómica y profunda del teatro comercial. Después, cuando estaba en Nueva York trabajando, tuve un bache y decidí meterme en un teatro. ¿Y qué fue lo único que encontré para ver ese día? La versión norteamericana de ART, con Alan Alda, Alfred Molina y Victor Garber. No pude parar de llorar durante toda la función. Y me pregunté: ‘¿Qué me pasa con esta obra?’. Evidentemente me conmueve cómo trata el tema de la amistad”, aseguró el actor.

Además del teatro, Fernán, quien es una de las caras de Terapia alternativa, iba a comenzar a rodar en noviembre su segunda película como director (Bypass, casi muerta).

Los saludos del medio

Reconocidos personajes del mundo del espectáculo publicaron mensajes cariñosos. Desde sus compañeros en ART a colegas que han trabajado con él en los últimos años. Entre ellos: la China Suárez, Candela Vetrano y Matías Mayer, los tres fueron parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece).

Candela Vetrano compartió una foto con Fernán Mirás tras su internación de emergencia Instagram

Suárez, desde España, no quiso dejar de mandarle su amor y su apoyo a Mirás. “Los quiero”, escribió en una historia de Instagram, a donde subió una foto junto al actor, la guionista Eugenia Zicavo y Magnolia, la pequeña que tuvo la actriz junto a Benjamín Vicuña.