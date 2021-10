Juana Viale lanzó un fuerte comentario en su programa: “A mí nadie me dice lo que tengo que decir”

El actor, cómico e influencer Grego Rosello fue invitado por primera vez a la mesa de Mirtha Legrand. Allí, tuvo un interesante ida y vuelta con Juana Viale acerca las exigencias de la televisión y el surgimiento de nuevas plataformas.

A partir de un comentario de Juana, Rosello contó por qué decidió alejarse de la televisión. Todo empezó cuando la conductora le dijo: “Vos tenés coronita. Contá qué tenés ahí”. “Es fernet porque hago un programa en YouTube que se llama Fernet con Grego”, respondió el cómico. “¿Querés venir a sentarte acá con el fernet?”, lo desafió Juana.

Este diálogo que se dio entre risas dio lugar a una conversación más seria sobre los nuevos soportes para comunicar. Allí fue que Rosello contó que se alejó de la televisión porque “no me sentía yo”.

Juana Viale contó que ella no usa cucaracha en el programa y que nadie le dice lo que puede o no decir

“Sin dar nombres, tenés que estar con una cucaracha. Te dicen qué tenés que decir, que no podés decir por una marca”, aseguró Grego. Pero Juana, muy conciente de su papel como conductora, lo cortó y le aclaró que ella no usaba cucaracha y que nadie le decía lo que puede o no decir.

Enseguida, el invitado respondió halagando a Juana: “Ya sé que vos no tenés cucaracha. Pero vos conducís con una frescura, y te lo dije fuera del aire, que tiene que ver con tu personalidad”.

Al principio del programa, Rosello contó que su mamá todo el tiempo le preguntaba cuándo iba a ser invitado a la mesa de Mirtha y agregó que, por eso, era un regalo enorme para ella estar en el programa justo en el día de la madre. “Llegó pero a la mesa de Juana, no está nada mal”, le respondió la conductora. El invitado añadió: “Estoy chocho, la estás rompiendo, sabés que la estás rompiendo”.

Allí fue cuando Juana le contó al cómico por qué no se lo invitaba: “Me puse a pensar que vos en verdad nunca habías venido a la mesa porque cuando lo pedías en Twitter, escribías Marta en lugar de Mirtha”. Grego, entonces, le respondió bromeando: “Y porque tuiteo medio mamado”. “Entonces, nunca llegó a destino el mensaje”, dijo Juana. Sincero, el comediante reveló “es que la estoy remando hace años”.