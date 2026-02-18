Mirtha Legrand prepara el festejo de sus 99 años: cómo será la exclusiva noche

“A mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Soy grande, en pocos días voy a cumplir una barbaridad de años, me siento bien físicamente y me gusta recibirlos, me gusta esto de tener gente. Quiero ser querida, me gusta ser querida. Lo que recojo, lo que la gente me demuestra aquí en Mar del Plata es conmovedor, realmente. Un amor, un cariño. Habrá por ahí alguno que dice alguna cosa desagradable, pero no las escucho. Yo nunca le he hecho daño a nadie y nada me limita mi trabajo”. Mirtha Legrand emocionó, semanas atrás, cuando abrió su corazón y se sinceró al hablar de su presente. Que le gusta seguir trabajando, que necesita hacerlo para que “el cerebro siga funcionando”, y que, además, disfruta del cariño del público y de sus invitados a sus históricas mesas en televisión.

Es que la diva argentina está por cumplir años y es una fecha que la tiene muy movilizada. El próximo 23 de febrero celebrará sus 99 años y lo hará con un exclusivo festejo para su familia, sus amigos de siempre, así como también el grupo con el que toma el té todos los domingos.

¿El lugar?

Según pudo saber LA NACION, la organización comenzó semanas atrás, cuando estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Desde allí, la conductora analizó distintas posibilidades: realizar un gran festejo en la casa que tiene en el country Golf Club Argentino, en la localidad de Pilar; o en la casa de su hija Marcela, ubicada en Barrio Parque.

En un principio, la idea era hacerlo en Pilar. De ese modo, podían organizar un evento mucho más grande y ampliar la lista de invitados. Sin embargo, la diva pensó en la comodidad de su gente y decidió cambiar de idea.

¿El motivo? Visto y considerando que su cumpleaños cae lunes, al tratarse de un día de semana y que al día siguiente la gran mayoría debe levantarse temprano para cumplir con compromisos, Mirtha imaginó que sería un incordio para sus invitados realizar 60 kilómetros de ida y otros tantos de regreso. Entonces, evitó el traslado y es por eso que, una vez más, celebrará su cumpleaños en la casona de su hija en Capital Federal.

Ramiro Arzuaga, en una foto del año pasado, en el que también trabajó para la ambientación del cumpleaños de la diva

Con esta premisa, se puso manos a la obra con la organización. Por un lado, su decorador de confianza, Ramiro Arzuaga, quien conoce a la perfección el inmueble, comenzó a planificar toda la ambientación. Hace 10 años que está a cargo de los cumpleaños de la Chiqui. Él mismo se encarga de cada detalle, hasta la última flor. Claro que siempre lo hace bajo la supervisión y según el gusto de la agasajada.

En tanto, el menú estará a cargo de la exclusiva empresa Schuster Catering, la elegida por la diva en los últimos años también. Es que Mirtha no quiere cambiar ningún proveedor porque considera que no lo necesita. Sus cumpleaños siempre son un éxito así. Y eso es lo más importante para ella, que pueda relajarse y disfrutar de la velada.

La lista de invitados

En 2024, Susana Giménez sorprendió a Mirtha Legrand al dar el presente en su festejo

Lo que sí la tuvo ocupada, ya que se encargó personalmente, fue hacer la lista de invitados: en su gran noche la visitarán entre 40 y 50 personas de su entorno, entre las que se destacan también algunas figuras del ambiente con quienes tiene un vínculo de amistad. Susana Giménez, Martín Cabrales, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri, Héctor Vidal Rivas, entre otros. Además, claro, de su familia: su hija Marcela Tinayre, que oficiará de anfitriona, sus nietos Juana y Nacho Viale -con sus respectivas parejas-, Rocco Gastaldi y sus bisnietos Ámbar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela (los tres hijos de Juana).

Los looks

Para la exclusiva noche, Mirtha lucirá dos vestidos: uno para recibir a sus invitados y luego se cambiará en medio de la noche. Al igual que en los últimos festejos y eventos públicos a los que suele asistir, usará uno confeccionado por el diseñador Claudio Cosano, y otro estará a cargo de la firma Iara Alta Costura, de los diseñadores Edgardo Cotón y Mario Vidal. ¿Los colores? Sorpresa, claro. Nadie lo sabrá hasta esa misma noche. Solo ella, su asistente Elvira –que la acompaña a todos lados– y cada diseñador. Las pruebas de vestido comenzaron la semana pasada.

¿Cómo vivió los días previos a su cumpleaños número 99? Con mucha nostalgia, emoción y también con la angustia propia de no poder compartirlo con sus hermanos Josecito y su melliza Goldy. En tanto, está enfocada en su trabajo, tras haber finalizado la temporada televisiva en Mar del Plata, ahora tiene toda su energía en sus programas desde Buenos Aires. Aunque por estos días también se la notó preocupada por la continuidad de la cocinera Jimena Monteverde en su programa televisivo.

“Me encanta estar sentada acá, me hace bien, me gratifica. Y, además, mi cerebro funciona, trabaja. El cerebro tiene que trabajar siempre”, sostuvo recientemente la diva que lleva casi 60 años al frente de su clásico y emblemático programa televisivo, en el que “nació la leyenda”, como ella misma dijo en más de una oportunidad”. Y quien se prepara para celebrar sus 99 años rodeada de su familia, amigos, y trabajando, como ella siempre quiso.